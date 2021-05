Sarah Lopez balance tout sur ses désirs de maternité, des déclarations émouvantes pour ses fans

On sait que pour certaines femmes en particulier, le désir d’enfant se fait parfois ressentir, et il est souvent difficile pour elles de pouvoir combler toutes leurs envies. En effet, il n’est malheureusement pas rare de voir certaines femmes de la téléréalité dans la tourmente quand elles souhaitent avoir des enfants. On a notamment pu le voir récemment ces derniers jours avec Jessica Thivenin qui souffre beaucoup dans le cadre de sa grossesse.

Mais à l’heure où de nombreuses femmes voudraient aujourd’hui avoir des enfants et n’y arrivent pas, cela n’empêche pas certaines d’entre elles de prendre la parole à ce sujet. C’est exactement ce que l’on a pu voir avec Sarah Lopez, la célèbre candidate de téléréalité, qui a pu prendre la parole à ce sujet pour faire une déclaration fracassante.

On savait justement que c’est un sujet qui pouvait lui tenir à cœur, car avec l’âge petit à petit qui se fait ressentir, elle est de plus en plus sollicitée et certains fans se demandent si elle sera bientôt en couple ou même bientôt maman. On ne sait pas si c’est pour cette raison que Sarah Lopez a donc décidé de prendre la parole à ce sujet, mais quoi qu’il en soit on peut dire haut et fort que cela a de quoi surprendre quand on sait que cela peut être un sujet parfois assez délicat à aborder.

Sarah Lopez dans la tourmente, elle est accusée d’abuser de la religion

C’est encore un nouveau scandale pour Sarah Lopez auquel elle ne s’attendait sans doute pas ces derniers jours. En effet, on a pu découvrir contre toute attente une photo assez surprenante de Sarah Lopez dans une tenue voilée que les réseaux sociaux. Certains ont alors pu croire que la jeune femme avait purement et simplement décidé de se convertir a l’islam. En effet, avec une photo qui apparaissait en plein ramadan, cela avait de quoi interroger. De plus, on pouvait se douter que la jeune femme aurait pu se convertir, habitant à Dubaï.

Sur les réseaux sociaux, on a également pu voir récemment la star de la téléréalité Maeva Ghennam dans une tenue assez proche également avec un voile. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, que ce soit pour Maeva Ghennam ou encore Sarah Lopez, c’est avec la plus grande des surprises que l’on a pu voir les deux jeunes femmes poster de nouveaux clichés assez sulfureux, ou elles n’hésitent pas à exposer leurs belles formes généreuses. Pour les personnes religieuses, cela a été un vrai scandale de voir ces nouvelles photos, mais les deux jeunes femmes ont préféré ne pas réagir face à cette situation.

Sarah Lopez prend la parole sur sa prochaine maternité éventuelle

Alors qu’elle peut parfois ressentir la pression de certains hommes, Sarah Lopez a enfin décidé de prendre la parole au sujet de sa prochaine maternité éventuelle. En effet, elle a déclaré que pour le moment, elle se sentait très bien en tant que « tata ». Une déclaration qui fait plaisir à voir et qui est très mignonne, même si certains de ces fans sont assez déçus.

En effet, certains d’entre eux auraient apprécié pouvoir voir bientôt Sarah Lopez maman, même si ce ne sera malheureusement pas le cas tout de suite !