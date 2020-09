Sarah Lopez des Anges 12 sort avec une star de la pâtisserie, elle se confie et son ex réagit.

Une confidence discrète, mais qui en dit beaucoup sur le bonheur que vit la jeune femme.

Après qu’elle ait rompu d’avec Jonathan Matijas il y a de cela plusieurs mois, Sarah Lopez revit une histoire d’amour. La belle candidate des Anges 12 a confié qu’elle est en couple avec une personne de renommée internationale dans le domaine de la cuisine. Il s’agirait du fameux Yazid Ichemrahen, le chef pâtissier qui a remporté le titre de Champion du Monde de Desserts Glacés en 2014. Jusqu’à présent, elle ne l’a pas encore annoncé officiellement. Quoi qu’il en soit, ces derniers temps, la jeune femme affiche cet air heureux, caractéristique de toutes les femmes amoureuses. « Je suis très heureuse en ce moment. Désolée si je ne snappe pas beaucoup. Vous comprendrez bien assez tôt pourquoi je profite autant de l’instant présent » a-t-elle écrit dans une récente story.

Ne voulant pas laisser ses fans dans le doute, Sarah Lopez a tout de même révélé quelques informations au sujet de son histoire d’amour. Elle a notamment dévoilé sur Instagram un cliché dans lequel on voit la main de son amoureux qui tient la sienne. Sur la photo, elle a écrit les mots suivants : « Un jour, je vous raconterai notre histoire…Je n’ai jamais vécu ça. Et pas beaucoup de personnes l’ont vécu dans leur vie ». Cette publication est sa première vraie confidence sur sa nouvelle aventure amoureuse.

En revanche, si Sarah Lopez n’a montré qu’une photo de main, c’est parce qu’elle ne veut pas encore dévoiler le visage de son compagnon. D’ailleurs l’une des phrases avec laquelle on la connait est : « Pour vivre heureux, vivons cachés ».

Jonathan Matijas clash Sarah Lopez et son nouveau compagnon.

Bien évidemment, cette nouvelle romance de Sarah Lopez est parvenue aux oreilles de son ex-copain Jonathan Matijas. C’est ainsi que ce dernier a publié une vidéo dans laquelle il annonce qu’il intègre la Villa des Cœurs Brisés 6. « Ma participation dans La Villa des Cœurs Brisés 6 est officielle. Nous sommes en isolement. Avant de partir, nous avons été testés chez nous. Nous sommes également testés à notre arrivée ici afin qu’il n’y ait aucun cas de Covid. Ce tournage va me faire du bien, j’en ai besoin. » Ensuite vient la partie de la vidéo où il clashe son ex-copine. Visiblement impressionné que cette dernière ait retrouvé l’amour aussi rapidement, il s’est exprimé ainsi : « Il y a celles qui ont plus de facilité à passer à autre chose rapidement, il y a celles qui sont aux portes de la pâtisserie et ceux qui sont aux portes de la villa ». Une réaction qui montre un mécontentement, voire une déception, en apprenant que tout va pour le mieux pour son ex.

Après avoir vu cette annonce de Matijas, la réponse de Sarah Lopez ne s’est pas fait attendre. « Bon, grand ziguoingouinn de Jonathan Matijas, je suis sans doute au bord de la pâtisserie. Par contre, toi, tu es au bord de Zelys. Donc, taches de peinture and co. En tout cas, le pâtissier n’accepte pas encore les placements de produits » a-t-elle dit avant de lui souhaiter de passer d’agréables moments en compagnie des cœurs brisés. Bien évidemment, c’est avec une bonne dose de sarcasme qu’elle a dit : « Je te souhaite une bonne émission et un bon coaching avec Lucie. Mélange-lui bien le cerveau ! »

Il faut dire que depuis sa rupture avec Jonathan Matijas, Sarah Lopez ne manque pas une seule occasion de clasher son ex. En cause, cette opinion de Jonathan à propos de son couple. Cette dernière avait notamment dit qu’elle et Jonathan avaient des caractères très différents et totalement incompatibles. Cette bombe que son ex avait lâchée dans leur couple a laissé des séquelles chez la belle candidate des anges 12. En effet, depuis ce jour, elle a de sérieuses difficultés à s’exprimer en public.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle romance aux côtés de son pâtissier a permis à Sarah de retrouver le sourire et d’être plus épanouie.