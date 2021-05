Sarah Lopez : elle fait une très grosse annonce qui risque de bouleverser complètement sa carrière

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende parler de Sarah Lopez, la grande star de la téléréalité qui fait actuellement un très gros carton sur les réseaux sociaux. Il faut bien avouer que la jeune femme a de quoi se mettre en valeur et on ne compte plus le nombre de fois d’ailleurs où on a pu la voir dans des cliches tous plus dingues les uns que les autres.

Depuis que Sarah Lopez est partie pour Dubaï, on ne compte plus le nombre de fois où on a pu la voir porter des petites tenues toutes plus dingues les unes que les autres. À l’heure où certains français auraient d’ailleurs bien besoin de pouvoir partir en vacances, cela a de quoi donner envie à certains d’entre eux de prendre le premier avion pour pouvoir se rendre sur place, avec toutes les autres stars de la téléréalité.

En effet, cela n’aura échappé à personne : entre Maeva Ghennam qui ne cesse de faire parler d’elle avec des petites tenues, ou encore Nabilla que l’on a pu voir récemment faire une très grosse annonce avec un partenariat exclusif pour Amazon Prime, personne n’aurait pu imaginer il y a quelques années à peine que les stars de la téléréalité allaient pouvoir se rendre à Dubaï pour pouvoir vivre une vie de rêve.

Sarah Lopez fait tout pour devenir populaire sur les réseaux sociaux, des efforts qui paient avec le temps…

Cela n’aura échappé à personne : cela fait plusieurs mois que Sarah Lopez, la grande star de téléréalité, fait vraiment tout pour pouvoir proposer des clichés assez dingues avec sa communauté. Entre les photos où on peut la voir en maillot de bain, et d’autres où il se trouve qu’elle apparaît dans des lieux assez incroyables, personne ne s’attendait à ce que Sarah Lopez puisse faire autant parler d’elle il y a de cela quelques mois à peine. Il n’aura fallu en effet que peu de temps à Sarah Lopez pour pouvoir acquérir plusieurs milliers de fans sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou encore sur Snapchat.

Il faut bien avouer qu’avec la vie assez trépidante que la jeune femme peut mener au quotidien, on peut clairement comprendre que ses fans deviennent tous complètement dingues en voyant ses clichés. Mais ces derniers jours, c’est avec une grosse annonce que Sarah Lopez a pu prendre la parole sur les réseaux sociaux. On ne s’attendait clairement pas à ce que la jeune femme puisse faire autant parler d’elle, c’est le moins que l’on puisse dire.

Sarah Lopez obtient enfin une certification importante pour les réseaux sociaux

C’est donc une très grosse nouvelle que Sarah Lopez a pu faire ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En effet, on a pu apprendre en exclusivité que la jeune femme avait enfin obtenu une certification sur le réseau social Snapchat. Si cela peut paraître très anodin pour certaines personnes, dans la réalité, c’est très important !

En effet, cela peut lui assurer des partenariats assez juteux par la suite, et on imagine que pour Sarah Lopez, cela doit être pour elle une très belle avancée dans sa carrière de grande star de la téléréalité : on ne peut que la féliciter pour cela !