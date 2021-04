Sarah Lopez en petit bikini sur les réseaux sociaux, elle fait une déclaration choquante sur ses formes généreuses

Contrairement aux apparences, il semblerait que Sarah Lopez ait beaucoup d’humour, et on a encore une fois pu le vérifier à l’occasion de la fête de Pâques où elle a pu faire une petite blague qui n’est pas tout à fait passée inaperçue. En effet, il est assez rare de voir la jeune femme faire des blagues sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram : Sarah Lopez est davantage connue pour pouvoir dévoiler des clichés complètement dingues de ses belles formes généreuses dont les internautes ne se lassent pas d’ailleurs.

Toutefois, personne n’aurait pu seulement imaginer un jour que Sarah Lopez allait pouvoir seulement un jour faire une blague qui a été jugée de très mauvais goût par les internautes : certains préfèrent en effet quand la jeune femme se contente de diffuser des clichés où elle apparait dans le plus simple appareil ou alors dans des maillots de bain qui sont parfois beaucoup trop courts pour elle.

Mais cette fois-ci, Sarah Lopez s’est vraiment laissée aller et elle a pu alors décider de tout balancer sur les réseaux sociaux avec une photo pour les fêtes de Pâques contre toute attente, toutefois le commentaire qu’elle a pu laisser en complément ne fait clairement pas l’unanimité.

Sarah Lopez diffuse un cliché en petit bikini : son message n’est pas du tout apprécié par les fans

Alors que les internautes ne se lassent pas de voir encore et toujours des photos des formes très généreuses de Sarah Lopez, que cette dernière n’hésite pas à montrer à son public de fans, elle a pu publier ces derniers jours une photo où elle apparaît alors dans un petit bikini et où elle compare ses formes à des oeufs de Pâques. Cependant, elle ne s’attendait sans doute pas à avoir autant de réactions dans les commentaires de sa publication sur le réseau social Instagram.

En effet, comme on a pu le découvrir, il semblerait que certains fans aient pu apprécier la blague de la jeune femme, mais d’autres fans ont quant à eux répondu en ne comprenant pas tout simplement pourquoi la jeune femme avait pu faire autant d’humour. Il faut dire que son audience n’est pas habituée à cela et on peut donc clairement les comprendre.

Quoi que l’on en pense, il en faut plus pour pouvoir impressionner Sarah Lopez qui n’hésite pas une nouvelle fois à diffuser des clichés toujours plus osés les uns que les autres, et cela ne sera pas pour déplaire à son audience, c’est le cas de le dire !

Sarah Lopez continue de diffuser des clichés en maillots de bain à Dubaï dans des décors de rêve

Alors que la jeune femme a pu décider récemment de se rendre à Dubaï comme de nombreuses personnalités de la téléréalité comme Maeva Ghennam ou encore Nabilla, Sarah Lopez en profite pour diffuser des clichés toujours plus dingues les uns que les autres.

On a pu ainsi la découvrir cette fois-ci sur la plage ensoleillée, mais dans d’autres cas c’est dans des positions très suggestives que l’on peut apprécier les belles formes de Sarah Lopez pour le plus grand bonheur des internautes !