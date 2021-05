Sarah Lopez sans aucun vêtement dans la piscine, la photo choque les fans qui n’en reviennent pas

On peut dire que quand il s’agit de faire parler d’elle avec des photos toujours plus dingues les unes que les autres, Sarah Lopez sait parfaitement comment s’y prendre et elle a pu le prouver une fois de plus avec une photo assez dingue.

On se souvient en effet des autres clichés que l’on a pu découvrir par le passé de Sarah Lopez sur les réseaux sociaux : il n’en a pas fallu plus à certains pour pouvoir devenir complètement fous en voyant les formes très généreuses de Sarah Lopez. Cette dernière n’a pas hésité une seule seconde à diffuser des photos assez dingues où elle peut apparaître parfois dans des maillots de bain très petits, même si cela peut parfois choquer les internautes qui n’en reviennent pas.

Depuis que Sarah Lopez est à Dubai, certains de ses fans pensaient pourtant que la jeune femme allait pouvoir diffuser des clichés moins osés sur les réseaux sociaux, et cela pourrait d’ailleurs complètement se justifier. En effet, on se souvient notamment du scandale que Maeva Ghennam, une autre grande star de la télé-réalité, avait pu provoquer récemment. En portant des tenues bien trop courtes en étant arrivée à Dubai, la rumeur raconte qu’elle se serait faite arrêtée par les autorités locales pour avoir pu porter des tenues beaucoup trop provocantes. Mais il en faut plus pour pouvoir impressionner Sarah Lopez, et elle n’a pas hésité à le prouver une fois de plus.

Sarah Lopez oublie son maillot de bain pour aller dans l’eau, « oups ! »

On peut dire que Sarah Lopez risque de faire parler d’elle pendant encore très longtemps en diffusant des clichés toujours plus dingues les uns que les autres. S’il en fallait plus pour convaincre les internautes réticents à la suivre au quotidien dans des aventures folles, on peut dire que cela devrait finir de convaincre les dernières personnes qui ne la suivent pas encore.

En effet, le dernier cliché que l’on a pu voir de Sarah Lopez ne fait vraiment aucun doute : avec son regard sulfureux et des formes très généreuses, on se doute déjà bien que les fans vont avoir envie de tout savoir sur la jeune femme. Pourtant, on aurait clairement pu penser que la jeune femme allait pouvoir arrêter de porter des tenues aussi provocantes ou de diffuser des clichés où elle ne porte aucun vêtement. Mais cela était sans compter que Sarah Lopez qui n’a clairement pas fini de surprendre les internautes, c’est le moins que l’on puisse dire.

Sarah Lopez s’attire la foudre des religieux avec ses photos choquantes

Il y a déjà quelques jours, tout le monde se souvient encore du cliché de la jeune femme qui apparaissait complètement voilée sur les réseaux sociaux. Certains ont pu alors penser contre toute attente que Sarah Lopez avait purement et simplement décidé de se convertir à le religion de l’islam. Mais néanmoins, cela était sans compter sur un autre sujet : de nombreux internautes ont alors réagi assez violemment suite à cette photo qui a fait beaucoup de bruit sur le web mais aussi dans la presse en France.

Du côté de la star de la télé-réalité, celle-ci a préféré ignorer complètement les accusations en son encontre, ce qui est plutôt une très bonne chose. On se souvient notamment d’un autre scandale similaire que l’on a pu voir récemment avec une autre candidate. En effet, c’est encore Maeva Ghennam qui a pu faire parler d’elle en diffusant des clichés assez contradictoires, il faut bien le dire.