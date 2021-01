Saumon : il peut être très mauvais à consommer si vous commettez ces erreurs, suivez nos recommandations !

Ce n’est un secret pour personne : pour les français, manger du saumon à Noël, à un anniversaire ou pour le réveillon du 31 décembre, cela est presque obligatoire ! Si certains préfèrent manger du saumon cru, d’autres adorent faire cuire le saumon pour faire de bons petits plats, mais cela tourne souvent à la catastrophe malheureusement ! Le saumon est toutefois bénéfique si vous êtes raisonnable. Le saumon reste un aliment très sympathique si vous ne négligez pas sa cuisson.

Attention à ne pas trop abuser du saumon, cela pourrait vous jouer des tours !

On retrouve du saumon dans de nombreux plats et entrées dans la gastronomie française, mais pas seulement. Vous le savez sans aucun doute si vous appréciez notamment manger de bonnes pizzas italiennes, le saumon fait partie des seuls produits de la mer que l’on peut retrouver sur les pizzas ! Et c’est bien là tout le problème : tout le monde adore manger du saumon car son goût si délicieux et délicat est véritablement parfait.

Nous avons toutes et tous tendance à abuser du saumon notamment en temps de fête ou dès lors que nous avons l’occasion d’en retrouver dans un plat : et c’est un vrai problème pour certains français qui ne savent pas s’arrêter de manger notamment sur les fameux toasts que l’on a tendance à manger avec beaucoup de beurre.

Étant une protéine qui nous vient de la mer, le saumon est un poisson assez gras qui est toutefois une des chairs que l’on mange le plus tout autour du monde. Et si nous pouvons consommer facilement du saumon cru comme vous l’avez vu sur des toasts ou parfois même dans des salades composées, cela se gâte dès lors que l’on est obligé de le cuire : certains français ont même complètement abandonné cette idée car ils ne savent pas cuire le saumon qui est à chaque fois cru à l’intérieur et trop cuit à l’extérieur !

Avec sa composition délicate, il est en effet bien difficile de savoir comment cuire du saumon en réalité, et étant un produit de qualité qui peut se révéler être assez cher parfois, mieux vaut ne pas prendre de risques et avoir toutes les bonnes informations pour le cuire avant de vous atteler à la tâche.

Comment cuire du saumon en étant sûr de ne pas le rater ? Ne faites pas ces erreurs !

Malheureusement, les français qui sont nombreux à ne pas savoir cuire du saumon font souvent les mêmes erreurs, et c’est après avoir étudié ces dernières que nous sommes en mesure de vous dire aujourd’hui précisément ce que vous pouviez changer dans votre préparation culinaire.

Pour pouvoir consommer du saumon cuit, il vous faudra forcément une poêle ainsi que du papier sulfurisé. Une fois que vous avez tout réuni, voici les étapes à suivre pour ne jamais vous tromper :

déposez le papier sulfurisé dans votre poêle

allumez votre poêle à frire et déposez le saumon

faites cuire à feu doux pendant quelques minutes

Il existe également une autre méthode qui consiste à utiliser un four plus traditionnel ou bien même un four vapeur. Concernant la cuisson du saumon, la chair de ce dernier étant assez délicate, il convient de suivre assez méticuleusement la cuisson de ce dernier pendant les quelques minutes qui suivent. Il vous sera possible par la suite de trouver de très bonnes recettes comme notamment la méthode « gravlax » pour cuire du saumon. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bon appétit !