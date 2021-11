Savez-vous que la thermothérapie est aussi efficace que les exercices physiques ?

Pendant longtemps, on a donné une place importante aux exercices physiques dans la santé. À titre préventif comme curatif, ils sont recommandés à des personnes de tout âge. Il n’est pas rare de trouver certaines personnes présentées des incapacités ou impossibilités de faire des activités physiques. La thermothérapie est envisageable pour jouer le même rôle que le sport.

Peut-on remplacer l’exercice physique par la thermothérapie ?

C’est pourtant ce que nous propose une récente étude. Cette piste des universitaires de Brigham Young vise à donner une possibilité à une catégorie de personne de se soigner sans bouger. L’incapacité de bouger ne devrait plus être un problème pour certaines personnes qui désirent bien se soigner par des exercices physiques. Ils peuvent compter sur la chaleur passive pour déboucher leurs artères afin d’éviter des complications.

Sur l’étude expérimentale

L’objective était d’évaluer une possibilité d’élimination des graisses sans exercice physique. C’est donc la santé des artères qui est visée. Le groupe de participant a été divisé en deux sous-groupes. Le port de genouillère par tous était exigé pour empêcher tout mouvement. Le premier groupe a bénéficié d’une thermothérapie au niveau des muscles extenseurs du genou tandis que l’autre recevait un placebo. Quotidiennement, le traitement couvrait deux heures sans interruption.

Au bout d’un temps déterminé, on a constaté une amélioration de la santé artérielle des participants. Les chercheurs estiment à environ 30% le taux d’élimination des risques liés aux maladies artérielles.

En quoi consiste la thermothérapie ?

C’est avant tout une méthode qui consiste à utiliser de façon thérapeutique la chaleur. Dans la pratique, on applique directement une chaleur artificielle sur l’endroit visé du corps. Très souvent, elle se fait lorsque le patient ressent une douleur à un endroit précis. Le corps connait une pénétration de chaleur. De cette méthode, il y a plusieurs produits de soins qu’on applique sur des parties où l’on sent de la douleur. Il se produit une pénétration de molécules antidouleurs dans la peau. Certains de ces produits ont un effet secondaire brûlant.

Est-ce que la thermothérapie a des inconvénients ?

Cette méthode ne présente normalement pas de risque majeur. Néanmoins, on note souvent des possibilités de brûlures en fonction du niveau de fragilité de la peau du patient. Lorsqu’elle est utilisée pour des soins esthétiques, il faut faire attention. L’autre risque qu’il faut craindre ou du moins surveiller est l’augmentation de la pression artérielle pendant le traitement. Lorsque le patient a déjà une tension élevée, il faut poser un diagnostic clair avant de le soumettre à ce traitement. Malheureusement, ce n’est souvent pas le cas chez certains esthéticiens.

Entre l’exercice physique et la Thermothérapie ?

Selon les spécialistes, il faut faire des exercices physiques lorsque vous en avez la possibilité et la capacité. Les personnes qui n’ont aucune incapacité physique ne devraient donc pas prendre la thermothérapie comme un prétexte pour échapper aux exercices physiques. L’exercice physique est sans risque quand on sait s’y prendre. On ne vous recommandera la thermothérapie que lorsqu’on sait que vous ne pouvez pas aller au sport.

Pour les soins esthétiques, il n’y a pas de restriction, mais il faut prendre les mesures nécessaires pour éviter les brûlures et le risque de tension.