Scandale : Johnny Depp exclu du prochain Pirates des Caraïbes ?

Alors que l’on vient d’apprendre que la célèbre saga Pirates de Caraïbes allait revenir sur grand écran avec non pas un, mais deux nouveaux films, on apprend aussi que Johnny Depp ne sera pas vraiment de la partie. Une nouvelle qui a fait frémir d’horreur tous les fans de l’emblématique Jack Sparrow…

La saga Pirates de Caraïbes revient avec 2 films !

Bonne nouvelle pour les fans de Pirates des Caraïbes, puisque l’histoire qui a remis la piraterie au gout du jour va revenir sur nos écrans de cinéma au travers de 2 nouveaux opus.

Cependant, cette annonce ne sera pas du gout de tout le monde, et notamment pour les fans de Johnny Depp qui ont appris au même moment que le ténébreux Jack Sparrow ne sera pas à l’affiche du film, ou du moins, pas comme ses admirateurs l’attendaient.

Apparemment, la franchise Disney a décidé de changer son image et veut proposer à son public un nouveau film avec un casting qui n’a plus rien à voir avec l’original.

Même si ces 2 nouveaux opus seront largement inspirés de l’histoire initiale de Pirates de Caraïbes, ces longs métrages placeront de nouveaux personnages sous les feux des projecteurs.

Les producteurs vont-ils troquer Johnny Depp par Margot Robbie ?

Alors que l’on apprend que l’un des films sera potentiellement porté par Margot Robbie, on ne peut que se demander où est donc passé Johnny Depp ?!

Est-il question d’un remake féminin de Pirates de Caraïbes, ou une histoire de piraterie alternative mettant en scène un autre personnage qui n’a finalement rien à voir ?

D’après les sources, ce nouvel opus ne sera pas réellement considéré comme une suite officielle, mais plutôt comme un film alternatif et 100% féminin (et féministe ?). Un choix aussi surprenant que politique, lorsque l’on connait les accusations qui pèsent sur l’acteur. Ce dernier est d’ailleurs toujours en procès contre Amber Heard, son ex-femme, et ne s’est pas encore exprimé au sujet de sa non-apparition dans le futur film.

Le magazine Forbes a justifié le choix de Disney de ne pas faire appel à Johnny Depp, par les sommes astronomiques demandées par l’acteur pour apparaitre dans ce nouvel opus. Une manière de faire le buzz tout en économisant quelques millions au passage, car l’emblématique Jack Sparrow toucherait un cachet exorbitant pour chacune de ses apparitions.

On apprend également que la star de « Les gardiens de la galaxie » et de « Jumanji », Karen Gillan, serait pressentie pour interpréter l’un des rôles principaux. Une affaire à suivre, mais qui est loin d’être du gout de tout le monde…

Johnny Depp, le visage de Pirates de Caraïbes est irremplaçable !

Pour les fans du célèbre pirate, c’est le scandale!

Alors que le séduisant Johnny Depp a été à l’affiche des 5 premiers opus, ce 6e Pirates des Caraïbes dépossédé de son personnage principal ne peut être qu’une erreur.

Pourtant, Jack Sparrow n’était à la base qu’un personnage secondaire et c’est avant tout l’interprétation de l’acteur qui a propulsé le pirate sur le devant de la scène.

À en voir les commentaires sur Twitter, cette décision est loin d’être la meilleure idée que Disney ait eu et les fans sont très déçus. Le terme “Johnny Depp” s’est d’ailleurs hissé en top tweet et a déchainé la toile ! : « C’est Johnny Depp l’âme de Pirates des Caraïbes. J’adore Karen Gillian, mais personne ne pourra arriver à la cheville de Johnny Depp ».

Certains vont même plus loin, et semblent particulièrement agacés : « Donc là ils veulent vraiment faire un Pirate des Caraïbes sans Johnny Depp et donc Jack Sparrow. Changez le nom du film au moins ».

À la suite de cette annonce, on a pu voir fleurir des pétitions demandant le retour du célèbre Johnny Depp dans la saga, pétitions qui ont déjà reçu plus de 200 000 signataires. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts et espérer voir apparaitre l’acteur dans le film, même si ça ne sera certainement que dans un petit rôle secondaire…