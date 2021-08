Scandale sexuel à Buckingham Palace, un nouveau casse-tête pour la Reine Élisabeth ll

Gloires et revers constituent l’histoire de toute royauté. Mais depuis quelques mois, les mauvaises publicités ne cessent de secouer la dynastie britannique. Après les troublantes révélations ayant affecté la famille royale au premier semestre de l’année, c’est à présent des scandales découverts au sein de son personnel qui animent la toile. En effet, depuis le 22 août passé, les tabloïds ont trouvé une nouvelle source de potins autour de Buckingham Palace. Il s’agirait d’un membre de la garde royale soupçonné d’agressions sexuelles.

Un membre des Coldstrem Guards épinglé

C’est peut-être la goutte d’eau qui viendra déborder le vase des déboires récemment subis par la couronne britannique. Exposé au grand jour par »The Sun », célèbre tabloïd anglais, un membre de la garde royale a été arrêté pour cause d’agressions sexuelles sur deux nouveaux membres de son régiment. Les faits seraient survenus à l’occasion d’un rituel d’initiation pour le moins louche.

Selon les informations fournies par la plupart des médias anglais et les potins qui circulent sur les réseaux sociaux, le membre des Coldstrem Guards aurait utilisé un jouet sexuel pour accomplir sa bassesse. S’agirait-il d’une séance de bizutage pour nouvelles recrues qui aurait mal tournée ? Le comble de l’affaire qui ouvre la voie à de multiples interrogations, c’est que tout cela se serait produit dans les environs du château de Windsor. Une résidence de la couronne britannique reconnue dans le monde pour sa solennité.

Pour le moment, l’auteur présumé des faits en cause a été officiellement suspendu de ses fonctions en plus de sa détention. Une enquête a déjà été ouverte et permettra de situer ses responsabilités. Rappelons que les Coldstrem Guards dont il fait partie est un des régiments d’infanterie de l’armée britannique créée en 1661. Ils sont au service de la reine Élisabeth ll. Cet épisode n’est cependant pas le premier scandale qui concerne un régiment de la garde royale.

Scandale chez les Coldstrem Guards, un cas non isolé au sein des forces armées britanniques

Autrefois habituées à des scandales d’ordre militaire la plupart du temps classés secret défense, les troupes anglaises sont de plus en plus ébranlées ces derniers temps par des scandales d’ordre sexuel. L’incident récent du membre des Coldstream Guards n’est donc pas un cas singulier. C’est plutôt un épisode d’une série de cas qui ternissent la réputation de l’armée anglaise.

Il y a de cela quelques mois, c’était la Royale Air Force qui était touchée par un cas d’agression sexuelle opéré sur un membre des forces aériennes. Ce regrettable incident s’était à l’époque soldé par des sanctions au sein de toute l’unité concernée.

La reine Élisabeth attendue sur le sujet

Connue pour sa discrétion et ses apparitions aussi brèves que solennelles, la reine Élisabeth ll est attendue par ses concitoyens pour se prononcer sur cet incident ou prendre des mesures concrètes. Depuis plusieurs mois, elle est affectée par les nombreux scandales secouant son entourage familial ainsi que la perte encore récente de son époux le prince Philip.