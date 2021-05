Scandale sur le concert test d’Indochine : il coûtera plus cher qu’un festival !

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne une nouvelle complètement dingue au sujet du fameux concert test du groupe Indochine qui devrait bientôt avoir lieu. En effet, ces derniers jours, on a pu avoir l’occasion de lire toutes les rumeurs les plus folles à ce sujet, et le concert qui devrait avoir lieu si tout se passe bien le 29 mai prochain est aujourd’hui très controversé, c’es le moins que l’on puisse dire !

Pourtant, du côté des professionnels du spectacle, tout le monde attend avec la plus grande impatience de pouvoir voir ce fameux concert. Certains ont même en coulisses pu organiser des fêtes dans des villes et des villages en France pour le mois de juin. Si pour le moment, il se trouve que peu de détails ont filtré à cette occasion, on sait d’ores et déjà que ce concert devrait être très surveillé. Alors que certaines personnes pensent contre toute attente que ce concert n’a absolument aucun intérêt, ils ont été surpris d’apprendre le prix complètement fou de ce concert qui va coûter assez cher !

Le concert d’Indochine aura lieu le 29 mai prochain

C’est donc d’ici quelques jours que nous aurons l’occasion d’entendre et voir le concert très attendu de la part d’Indochine. Pour le gouvernement d’Emmanuel Macron, le moins que l’on puisse dire, c’est que la tension n’a jamais été aussi palpable. Pour certains proches de l’Elysée, il se pourrait bien que si rien ne se passe comme prévu lors de ce concert, des décisions radicales soient prises par le gouvernement. Pour les intermittents du spectacle, on peut dire que la pression est vraiment très forte.

Personne ne pouvait penser il y a de cela quelques années que nous allions malheureusement connaître une fermeture des salles de spectacles pendant aussi longtemps. Mais depuis plus d’un an maintenant, les annonces du gouvernement sont tombées, et elles sont vraiment catastrophiques. Alors que depuis peu de temps, on peut voir que la campagne de vaccination reprend un peu d’ampleur, personne ne s’attendait à voir de la part du groupe Indochine un nouveau concert qui devrait faire parler de lui pendant encore très longtemps.

Mais malheureusement, alors que le concert n’a pas encore pu avoir lieu, il se trouve que certains français se sont d’ores et déjà indignés. En effet, on a pu apprendre une nouvelle pour le moins très étonnante, c’est le moins que l’on puisse dire. Le concert d’Indochine devrait coûter très cher, et certains français ont très peur de voir une forte répercussion à venir sur leur prochaine feuille d’impôts.

Un concert au prix d’un festival, l’énorme somme a été dévoilée

C’est dans le journal du Parisien que l’on a pu apprendre des révélations assez folles en ce qui concerne ce concert d’Indochine. Il semblerait en effet que ce concert pourrait coûter 900 000 euros, soit plus cher que certains festivals en France.

Malheureusement, il se trouve que cela est essentiellement dû à toutes les mesures exceptionnelles qui doivent être prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus. Du côté des organisateurs, c’est la douche froide : ils ont peur que cela devienne récurrent et que désormais tous les prochains concerts soient organisés avec des sommes démesurées comme celle-ci.