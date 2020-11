Scarlett Johansson : mariée pour la troisième fois, elle dévoile des photos !

Si certaines célébrités peinent à trouver l’amour après s’être séparée de leurs ex, cela n’est visiblement pas le cas pour Scarlett Johansson. Âgée de 35 ans, l’actrice de Mariage Story ne manque pas de prétendants et continue de faire battre les cœurs des hommes. Elle s’est mariée pour la 3eme fois.

Scarlett Johansson s’est mariée pour la troisième fois

Après avoir été en couple avec Ryan Reynolds pendant 3 ans et avec Romain Dauriac de 2014 à 2017, la chanteuse est de nouveau officiellement mariée trois ans après sa dernière relation. Malgré la crise sanitaire qui sévit sévèrement aux États-Unis, le couple a néanmoins organisé une petite cérémonie pour recevoir leurs proches. Elle a une fois de plus récité la célèbre affirmation « Oui je le veux ». Une expérience qui n’est pas étrange pour la mère de Rose Dorothy Dauriac qui est à son troisième mariage. La bonne nouvelle a été révélée par l’organisme Meals on Wheels America qui a publié une photo romantique avec l’accord des jeunes mariés. Ensemble depuis 2017, ces derniers ont finalement concrétisé leur amour en se passant la bague au doigt.

Les fans de la célèbre chanteuse et actrice de 35 ans ont été heureux de l’apprendre ce jeudi après la publication faite par cette association. Sur la photo en question, on peut apercevoir un ferry ainsi que l’expression Jost Married. En légende, cette organisation de charité a annoncé que Scarlett Johansson s’est mariée avec Colin Jost. Les deux amoureux se seraient dit oui devant le maire le weekend passé bien qu’ils aient été tenus de respecter scrupuleusement les consignes liées aux recommandations sanitaires pour se protéger du covid-19. Actuellement, les deux amoureux sont sur un petit nuage depuis leur mariage. Les admirateurs de l’ex-femme de Romain Dauriac n’ont pas manqué de la féliciter. Ils ont été nombreux à lui souhaiter le meilleur pour cette troisième relation.

Scarlett Johansson et Colin Jost unis pour la vie après un an de fiançailles

En 2019, les deux tourtereaux avaient officialisé leur relation en se fiançant alors qu’ils s’étaient déjà affichés publiquement en 2017. L’actrice serait plus heureuse que jamais comme le confirmait déjà l’une de leurs connaissances qui révélait lors de leurs fiançailles que Colin Jost et Scarlett Johansson étaient très heureux depuis qu’ils se seraient mis ensemble. Un an plus tard, le rêve de celle qui a été élue deux fois la Femme la plus sexy du monde, s’est finalement réalisé. Même si l’actrice de Avengers est une habituée de ce type de cérémonie, le coprésentateur de Weekend Updates dans Saturday Night Live est à sa première expérience. C’est bien la première fois que l’homme de 38 ans se marie. Pour ce troisième mariage, on souhaite le meilleur à la chanteuse.

Il faut dire que Scarlett Johansson a un parcours professionnel plutôt élogieux même si du côté sentimental, cela n’a toujours pas été le cas après l’échec de ses deux premières relations. Après avoir brillé en 2003 dans la comédie romantique Lost in Translation, elle aurait également remporté des distinctions honorifiques aux Oscars pour Marriage Story et Jojo Rabbit. Outre ses métiers de chanteuse et d’actrice, la sœur de Vanessa Johansson est également très engagée pour défendre la cause féministe. Ce n’est pas une surprise pour ses fans d’être informés de son mariage au travers d’une organisation de charité d’autant plus qu’elle appartient à plusieurs autres associations comme Time’s Up qui défend la cause des victimes d’abus sexuels et de harcèlement où elle a été l’une des premières célébrités à financer ce mouvement.