Scènes de Ménages : grosse annonce, la série va changer complètement après le départ d’un personnage

Il n’est pas rare d’entendre parler de la série Scènes de Ménages, qui fait encore une nouvelle fois cette année beaucoup de bruit sur M6. Il est vrai qu’en tout juste quelques années, le programme qui a pu s’inspirer indirectement de la série Un gars, une fille selon certains spécialistes il y a de cela quelques années sur France 2 a pu faire beaucoup de chemin, et ces dernières années on a pu voir de plus en plus de couples prendre de la place dans cette série qui a malgré tout réussi le pari dingue de faire complètement oublier la série diffusée par le passée avec Alexandra Lamy et Jean Dujardin.

Il faut bien avouer que cela est avant toute chose dûe grâce au casting qui est assez efficace : les couples sont parfaitement bien joués à l’écran et arrivent à se compléter ! Dans certains cas de figure, on pourrait même être amenés à croire que certains couples sont même ensemble dans la vie, mais dans la réalité il se trouve que les faits sont bel et bien différents. Par ailleurs, on a pu voir des révélations assez étonnantes un peu plus tôt sur les salaires des comédiens, ce qui peut parfois amener à la controverse : nous ne savons rien en effet de l’ambiance qui peut régner sur le plateau de la série télévisée !

Scènes de Ménages : de nouveaux couples font leur apparition d’année en année à la télévision

Avec une mise en avant de cinq couples qui arrivent avant toute chose à représenter les français, on a pu voir dernièrement le fameux couple de Leslie et Léo qui est interprété par Claude Chut et Vinnie Dargaud arriver sur les écrans. En tout juste quelques épisodes, il se trouve que les téléspectateurs se sont vraiment pris d’attention pour ce duo qui ne cesse de faire parler de lui !

Mais toutefois, si la série a pu être couronnée de succès encore dernièrement en battant de nouveaux records qui sont assez incroyables, il faut bien le dire, on a pu apprendre qu’une personne de la série allait pouvoir quitter M6 assez prochainement. Mais contre toute attente, il ne s’agit pas d’un couple, mais bien d’un personnage que l’on peut voir assez régulièrement sur les écrans de M6 dans la série Scènes de Ménages.

Comme vous avez pu le constater, il se trouve que la mère de Leslie apparaît assez régulièrement dans la série pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, mais la situation pourrait bel et bien changer dans quelques jours seulement…

Scènes de Ménages : la mère de Leslie va-t-elle quitter définitivement la série pour une autre chaîne ?

C’est la crainte de tous les téléspectateurs ! Il se trouve en effet que la mère de Leslie dans Scènes de Ménages, Anne Bouvier, vient tout juste de rejoindre le casting de TF1 dans un nouveau rôle pour la série Demain nous appartient.

On imagine qu’avec ce casting et cette concurrence frontale entre M6 et la chaîne TF1, cela pourrait être une très grosse catastrophe en termes d’audience pour un des deux programmes ! Mais pour le savoir, il faudra être patient et voir ce qu’il en sera…