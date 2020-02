10 accessoires pour faire passer votre Nintendo Switch au niveau supérieur

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous êtes un fan de la Nintendo Switch, vous avez beaucoup d’entreprise. Avec près de 40 millions de commutateurs vendus depuis 2017, il s’agit de la première nouvelle console portable à percer sérieusement le marché du jeu depuis l’époque Gameboy. En fait, il a tellement de succès que Sony fait même naître l’idée de rendre éventuellement ses jeux PS4 jouables sur le Switch un jour.

Donc, maintenant que l’équivalent dans le monde du jeu des chiens et des chats pourrait un jour vivre ensemble, il serait peut-être temps d’investir dans de nouveaux accessoires pour tromper parfaitement votre Switch si ce jour magique venait un jour. Ces 10 modules complémentaires sont actuellement jusqu’à 33% de réduction.

Manette de jeu Bluetooth 8BitDo SN30 – 23,99 $ (à l’origine 29,99 $)

Jeux modernes avec une touche résolument rétro, ce contrôleur sort des années 90 avec toutes les meilleures technologies d’aujourd’hui emballées à l’intérieur. Compatible avec le Switch et une foule d’autres appareils, ce retour sans fil (disponible en quatre couleurs) arbore également une batterie avec jusqu’à 18 heures de jeu sur une seule charge.

Manette de jeu Bluetooth rétro 8BitDo N30 – 21,99 $ (à l’origine 29,99 $)

Avant la SNES, il y avait les années 80 – et la NES. Dans le cas où votre amour du rétro remonte à zéro, cette manette est également dotée de toutes les mises à niveau Bluetooth et autres mises à jour modernes pour jouer à tous vos jeux Switch sans fil en toute simplicité.

Gbros. Adaptateur sans fil pour Nintendo Switch – 14,99 $ (à l’origine 19,99 $)

Les années 2000 nous ont apporté le GameCube, donc si cette époque est plus votre confiture, cet adaptateur vous ramènera à l’époque. Capable de se connecter avec une manette GameCube filaire traditionnelle et de se synchroniser ensuite avec votre Switch avec une portée de plus de 30 pieds, cet accessoire peut donner à votre Switch toutes les sensations dont se souvient toujours un amoureux de la vieille école Smash Bros.

Contrôleurs sans fil pour Nintendo Switch – 37,99 $ (à l’origine 49,99 $)

Quelle que soit la configuration de votre contrôleur préférée, cette paire sans fil peut la reproduire. Divisez-les pour une dans chaque main, assemblez-les avec une poignée de contrôleur (non incluse) ou accrochez-les au commutateur pour un meilleur contrôle portable. Chaque contrôleur (équipé de son propre accéléromètre et gyrocapteur pour le contrôle de mouvement) peut également être partagé pour une action à deux joueurs.

Adaptateur audio Bluetooth pour Nintendo Switch – 39,99 $ (à l’origine 59,99 $)

Pour tous ceux qui ont déjà été criés pour avoir joué trop fort sur leur Switch, cet adaptateur compatible Bluetooth se branche directement sur votre Switch et diffuse le son directement sur vos écouteurs sans fil. Il se synchronise même sur deux écouteurs pour le mode multijoueur, le tout sans déranger personne autour de vous.

Mini projecteur AAXA S1 pour Nintendo Switch – 289 $ (à l’origine 312,99 $)

Fixez ce mini-projecteur à votre Switch, et vous pouvez instantanément faire exploser votre écran Switch de 6 pouces jusqu’à 10 pieds de large afin que tout le monde puisse regarder et jouer au jeu. Doté de deux haut-parleurs pour une sonorité supplémentaire, il sert également de batterie de secours Switch en mode veille, offrant jusqu’à deux charges complètes pour votre appareil.

Étui pour chargeur de batterie Nintendo Switch – 40 $ (à l’origine 60 $)

En parlant de durée de vie supplémentaire de la batterie, cet étui de chargeur tout-en-un à haute densité offre une protection supplémentaire pour votre Switch, tout en fournissant une puissance de charge ininterrompue pendant que vous jouez. La batterie de 10 000 mAh double votre temps de jeu, vous êtes toujours protégé contre la surcharge et la béquille intégrée aide à prévenir la surchauffe grâce à son flux d’air de refroidissement.

Étui en cristal pour Nintendo Switch Lite (gris) – 8,99 $ (à l’origine 11,99 $)

Si vous avez l’un des nouveaux Switch Lites, protégez-le avec cet étui transparent qui protège contre les rayures, les taches, les marques ou même les chutes. Tous les ports restent ouverts, votre vue et vos commandes ne sont jamais bloquées, mais le Switch Lite reste en parfait état.

Étui en silicone pour Nintendo Switch Lite (gris) – 9,99 $ (à l’origine 14,99 $)

Pour une protection Lite supplémentaire, optez pour le silicone avec cet étui complet, ultra-mince, résistant à l’usure, antichute, antidérapant et anti-collision. Cette unité complète couvrant empêche également la poussière ou le sable de jouer avec votre Switch lorsque vous le sortez dans le grand et mauvais monde.

Étui de protection 2 en 1 avec support pour Nintendo Switch Lite (gris) – 14,99 $ (à l’origine 19,99 $)

Cet étui saisit non seulement votre Switch Lite en TPU flexible de haute qualité absorbant les chocs, mais il est conçu de manière ergonomique pour s’adapter parfaitement à vos mains. Également disponible en turquoise ou jaune, ce système d’ultra-protection dispose également d’un support réglable et de fentes sécurisées pour garder deux autres cartes de jeu Switch à portée de main.

