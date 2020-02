20 prévisions de l’industrie spatiale pour 2020

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 20 janvier 2020 du magazine SpaceNews. Il a été mis à jour le 26 février pour refléter les lancements OneWeb et SpaceX qui se sont produits depuis.

En 2019, l’US Space Force a été officiellement établie, la NASA a reçu un délai de 2024 pour le retour des Américains sur la lune, et des entreprises privées du monde entier ont collecté des milliards de dollars pour tout, des fusées aux antennes. Cette année ne montre aucun signe de ralentissement de la dynamique du secteur spatial. Voici 20 prévisions pour 2020 vues par les journalistes et correspondants de SpaceNews.

VSS Unity est le premier avion spatial suborbital de la flotte croissante d’avions spatiaux de Virgin Galactic. Crédits: Virgin Galactic

1. Le tourisme spatial suborbital arrive enfin

Après des années de retards, les deux principales sociétés de vols spatiaux suborbitaux humains pourraient enfin entrer dans les opérations commerciales. Virgin Galactic prévoit de déplacer VSS Unity, son avion spatial suborbital SpaceShipTwo, vers Spaceport America au Nouveau-Mexique au début de l’année pour une dernière série de vols d’essai. La société, qui est devenue cotée en bourse en octobre, a déclaré dans des documents qu’elle s’attend à commencer des vols touristiques d’ici juin. Blue Origin a déclaré début 2019 qu’il prévoyait de commencer les vols d’essai en équipage de son véhicule suborbital New Shepard d’ici la fin de l’année, mais les dirigeants ont déclaré plus tard qu’il souhaitait effectuer quelques vols d’essai supplémentaires sans personne à bord en premier. La société n’a pas encore divulgué de détails sur le moment où les gens commenceront à voler commercialement sur le véhicule et à quel prix.

Le rover ExoMars de l’ESA rejoindra un orbiteur lancé en 2016 pour rechercher des preuves de la vie passée sur Mars. Crédit: ESA

2. Une flottille de missions sur Mars décolle

Quatre missions sur Mars devraient être lancées cette année. La mission la plus ambitieuse est le rover Mars 2020 de la NASA, qui collectera des échantillons pour le retour sur Terre sur une paire de missions dans la seconde moitié des années 2020 en coopération avec l’ESA. Cependant, les plus grandes questions concernent la mission ExoMars 2020 de l’ESA, qui a rencontré des problèmes avec ses parachutes. Un ensemble clé de tests au début de l’année déterminera si la mission peut lancer sur une fusée russe Proton cet été ou si elle devra attendre jusqu’en 2022. La Chine prévoit sa première mission sur Mars qui comprendra un orbiteur ainsi qu’un atterrisseur et rover. Les Émirats arabes unis lanceront leur première mission planétaire, un orbite de Mars appelé Hope, sur une fusée japonaise H-2A. En supposant qu’ils lancent dans les délais, tous les vaisseaux spatiaux atteindront Mars au début de 2021.

3. Angara 5 revient

Après un intervalle de cinq ans, la fusée russe Angara 5 devrait reprendre ses vols en 2020. La Russie a lancé la première et jusqu’à présent la seule mission Angara 5 en décembre 2014 depuis le cosmodrome de Plesetsk. Le chef de la technologie de l’ILS, Jim Kramer, a déclaré en décembre que deux missions Angara 5 étaient prévues pour cette année. Les deux sont des missions du gouvernement russe. Angara 5 est le successeur russe de Proton, le véhicule phare du pays pour le transport de charges lourdes. Une rampe de lancement pour Angara 5 au nouveau cosmodrome russe de Vostochny devrait être prête en 2023.

4. La FCC se prépare à lancer une vente aux enchères publique de bandes C

La Federal Communications Commission des États-Unis a décidé en novembre de lancer sa propre vente aux enchères de spectre de bande C par satellite au lieu de laisser les opérateurs de satellites s’en occuper. Giulia McHenry, chef par intérim du Bureau de l’économie et de l’analyse de la FCC, a déclaré quelques jours plus tard que la commission était “confiante que nous pourrions commencer cette vente aux enchères avant la fin de 2020”. La FCC a souligné un désir de vitesse dans le transfert de 280 mégahertz de spectre en bande C pour une utilisation dans les réseaux cellulaires 5G. La manière dont les opérateurs de satellites utilisant actuellement la bande C américaine, notamment Intelsat, SES, Telesat et Eutelsat, sortiront du spectre n’est pas encore claire.

5. Les gagnants sont sélectionnés pour le programme de lancement de l’espace de sécurité nationale des États-Unis

Les quatre grands acteurs de l’industrie américaine du lancement – United Launch Alliance, SpaceX, Blue Origin et Northrop Grumman – espèrent être l’un des deux fournisseurs qui recevront des contrats de cinq ans plus tard cette année pour lancer des charges utiles de sécurité nationale à partir de 2022. ULA, Blue Origin et Northrop Grumman lancent des véhicules nouvellement conçus pour la compétition, tous projetés pour la première fois en 2021. “Cela signifie que nous ferons le développement final et la production de matériel de premier vol en 2020”, a déclaré le colonel Robert Bongiovi, Le directeur de l’entreprise de lancement du Space and Missile Systems Center, a déclaré en décembre.

Le véhicule d’extension de mission-1 de Northrop Grumman sera la première tentative privée de service par satellite en orbite. Crédits: Northrop Grumman

6. Les missions d’entretien des satellites et de récupération des débris vont de l’avant

Les engins spatiaux démontreront leur capacité à déplacer des satellites vers de nouvelles orbites et à nettoyer les débris orbitaux. Le véhicule d’extension de mission-1 de Northrop Grumman, lancé en octobre, devrait accoster avec Intelsat-901 au début de 2020 pour prolonger la durée de vie du satellite de communication. Toujours en 2020, la startup suisse ClearSpace prévoit de commencer à diriger un consortium européen axé sur la capture d’un adaptateur de charge utile Vespa en 2025 et son déplacement dans l’atmosphère terrestre.

7. OneWeb et SpaceX commencent des déploiements majeurs de constellation

Les deux principales sociétés de mégaconstellation prévoient une augmentation rapide des lancements, suffisamment pour commencer un service partiel offrant un accès Internet à partir d’une orbite terrestre basse plus tard cette année. OneWeb a lancé 34 petits satellites à large bande sur une fusée Soyouz en février, lançant des campagnes de lancement régulières alors qu’il se construit vers une constellation initiale de 650 satellites. SpaceX, ayant réalisé jusqu’à présent cinq lancements Starlink dédiés, prévoit deux douzaines de lancements cette année. Si chaque mission transporte 60 satellites, SpaceX pourrait avoir bien plus de 1 000 satellites en orbite d’ici la fin de l’année.

8. Imagerie commerciale NRO achète accélérer

En 2019, le National Reconnaissance Office des États-Unis a attribué des contrats à plusieurs fournisseurs d’imagerie commerciale dans le but d’intégrer de nouveaux fournisseurs de données géospatiales dans l’architecture de sécurité de la sécurité nationale. Les responsables de la NRO ont déclaré que 2020 pourrait être une année charnière alors que l’agence envisage d’attribuer des contrats d’achat plus importants à des acteurs commerciaux comme Planet et BlackSky qui recherchent une part du marché désormais dominée par Maxar Technologies, propriétaire de DigitalGlobe.

9. SpaceX va plus que doubler son rythme de lancement

Le lancement, le 16 décembre, du satellite de communication JCSAT-18 / Kacific-1 était la dernière mission de SpaceX en 2019, une année plus lente que prévu avec 13 lancements – 11 de moins que la société avait prévu. Le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré que les prévisions pour 2020 étaient de 35 à 38 lancements. Cela comprend 15 à 24 missions Starlink à mesure que la société développe sa constellation à large bande. Shotwell a déclaré aux journalistes le 6 décembre: “vous devriez voir une mission toutes les deux à trois semaines”.

Le Long March 2D est l’un des nombreux lanceurs chinois. Crédit: CGWIC

10. Le taux de lancement en Chine reste élevé

La Chine prévoit d’effectuer plus de 40 lancements cette année, y compris les vols de sa fusée la plus puissante, la Longue 5 mars. Les missions sur le manifeste chinois comprennent le lancement de satellites de navigation Beidou, une mission vers Mars et une mission de retour d’échantillons lunaires. La Chine a réalisé 34 lancements orbitaux l’année dernière, et 37 en 2018 – la première année où elle a dépassé les États-Unis et la Russie en lancements.

11. Télésat choisira le constructeur de constellations LEO

Télésat Canada prévoyait choisir un partenaire de fabrication pour construire une partie ou la totalité de sa constellation de 300 satellites l’an dernier, mais c’était avant la séparation d’une équipe concurrente. Maxar Technologies et Thales Alenia Space se disputaient le contrat de 3 milliards de dollars jusqu’à la fin de l’année dernière, lorsque les deux parties se sont séparées, invoquant un désaccord sur la taille, la portée et les paramètres financiers de leur partenariat. Ces sociétés concurrencent désormais séparément Airbus Defence and Space pour construire Telesat LEO, une constellation que Telesat espère avoir entièrement en orbite en 2023.

12. De nouveaux petits lanceurs arrivent sur le marché

Plusieurs sociétés travaillant sur de petits lanceurs tenteront probablement leurs premiers lancements en 2020. Virgin Orbit a annoncé en décembre que sa première tentative de lancement orbital était «imminente» et aurait lieu après une dernière série de tests de son Boeing 747 converti avec la fusée LauncherOne attachée . Firefly Aerospace va bientôt commencer les tests de tir statique de la première étape de sa fusée Alpha, avec un premier lancement plus tard cette année à partir de la base aérienne de Vandenberg en Californie. D’autres sociétés, comme ABL Space Systems, Relativity Space et Stealth Space Company (alias Astra Space), feront au moins des progrès vers un premier lancement, car l’industrie attend un bouleversement attendu depuis longtemps parmi les dizaines d’entreprises qui ont annoncé leur intention de construire de petites lanceurs.

Firefly fait partie des entreprises qui espèrent effectuer un premier lancement en 2020. Crédit: Firefly

13. La fusion de données devient la norme pour l’observation de la Terre

Les données radar et électro-optiques à ouverture synthétique et radiofréquence seront combinées à des informations tirées de capteurs aéroportés et terrestres ainsi qu’à des réseaux sociaux pour créer de nouveaux produits de données pour les clients. Au cours des années 2010, les entreprises ont prouvé qu’elles pouvaient capturer des données avec une fréquence et une résolution spatiale croissantes. La fusion de données sera un mot d’ordre des années 2020.

14. Les startups spatiales ont plus de mal à collecter des fonds

Les échecs récents des startups spatiales, notamment Vector Space Systems, Audacy et LeoSat, rendront les investisseurs plus prudents dans leur approche des investissements dans le secteur spatial en 2020. Cela ne veut pas dire que les capitaux privés se tariront. Loin de là. De nombreux investisseurs continueront de rechercher des investissements liés à l’espace. Cependant, les entreprises de certains des secteurs surpeuplés, comme le lancement de petits satellites, peuvent trouver plus difficile de lever des fonds supplémentaires.

15. Vols inauguraux d’Ariane 6 et de Vega C

Les deux lanceurs européens de nouvelle génération, le Ariane 6 et le lightlift Vega C, devraient être inaugurés en 2020. Arianespace mène les deux missions, Ariane 6 avec 30 petits satellites à large bande pour OneWeb, et Vega C avec l’espace italien. Mission scientifique Lares-2 de l’Agence. Ariane 6 est conçue pour coûter de 40% à 50% de moins que l’Ariane 5, et Vega C est conçue pour soulever environ 700 kilogrammes de plus que Vega en orbite terrestre basse. Les dates de lancement exactes des nouveaux lanceurs n’ont pas encore été annoncées.

16. Les satellites de communication flexibles règnent en maître

Les fabricants de satellites ont profité des dernières années de ralentissement des ventes pour investir dans des technologies à haut débit qui offrent plus de capacité et la possibilité de mieux contrôler où va cette capacité. Les fabricants affirment que la possibilité d’offrir des satellites de communication «flexibles» qui peuvent ajuster la puissance, la forme et la position de leurs faisceaux est désormais la norme de facto pour faire des affaires. Airbus, Thales Alenia Space et Boeing ont tous déployé de nouvelles lignes satellites flexibles l’année dernière. Les opérateurs de satellites discutant de leurs futurs plans de satellites soulignent désormais l’importance de la flexibilité, comme en témoigne l’achat par Inmarsat de trois satellites OneSat d’Airbus l’année dernière, et l’achat par SES de sept satellites O3b mPower de Boeing en 2018.

17. Artemis fait des progrès

La NASA a terminé 2019 en obtenant la plupart, mais pas la totalité, de ce qu’elle avait demandé en financement supplémentaire pour le programme Artemis pour ramener les humains sur la lune d’ici 2024. L’agence attribuera probablement les premiers contrats pour le développement des atterrisseurs lunaires au début de l’année, mais le financement le manque à gagner que cet effort a reçu – 600 millions de dollars contre une demande de 1 milliard de dollars pour l’exercice 2020 – pourrait signifier que moins d’entreprises gagneront des contrats. Parmi les autres étapes importantes pour Artemis, citons l’achèvement des tests environnementaux du vaisseau spatial Orion à la station Plum Brook de la NASA au printemps et un essai de feu statique «Green Run» de la phase principale du système de lancement spatial au Stennis Space Center plus tard dans l’année. Cependant, il est peu probable qu’un premier vol du SLS, une mission sans équipage appelée Artemis-1, ait lieu avant le début de 2021. À Washington, la NASA devrait révéler à quel point cette première phase du programme Artemis, via un atterrissage en 2024, coûtera, un chiffre qui pourrait provoquer un choc autocollant chez certains au Congrès.

18. Le renseignement des signaux depuis l’espace prend son envol

Les entreprises qui prévoient des constellations pour détecter les signaux radiofréquences de l’espace ont toutes des lancements importants en 2020. HawkEye 360, qui a trois satellites en orbite, prévoit de lancer un autre trio plus tard cette année sur un lanceur de satellite polaire indien. La société française UnseenLabs a déclaré en septembre qu’elle prévoyait de lancer six autres satellites en 2020 après le lancement réussi de son premier satellite sur un Rocket Lab Electron en août. Et la société luxembourgeoise Kleos Space, qui a échangé l’an dernier l’électron de Rocket Lab contre un covoiturage sur un PSLV indien, prévoit de lancer sa «mission de dépistage» sur la prochaine mission de l’agence spatiale indienne ISRO avec la fusée.

La NASA a l’intention d’utiliser le CST-100 de Boeing ci-dessus et le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX une fois qu’ils seront prêts.

19. Les vols d’essai de l’équipage commercial ont lieu

Boeing et SpaceX ont effectué des vols d’essai sans équipage de leurs véhicules d’équipage commerciaux en 2019, ouvrant la voie à des vols d’essai en équipage au cours de l’année à venir. La NASA n’a pas encore fixé de dates pour les missions de test de l’équipage de SpaceX Crew Dragon Demo-2 ou de Boeing CST100 Starliner Crew, bien que le PDG de SpaceX, Elon Musk, ait suggéré fin décembre que le vol de son entreprise puisse avoir lieu vers le milieu de l’année, après un test d’abandon en vol en janvier et les derniers examens de sécurité de la NASA. La NASA compte sur au moins une entreprise pouvant entrer en service cette année, mais négocie avec l’agence spatiale russe Roscosmos pour des sièges Soyouz supplémentaires, au cas où.

20. Des alternatives commerciales font surface au système satellite de poursuite et de relais de données de la NASA

L’augmentation de l’activité spatiale humaine et robotique en orbite terrestre basse incitera les agences gouvernementales et les entreprises commerciales à investir dans des réseaux pour relayer les communications vers et depuis le sol. En 2020, Solstar Space Co. prévoit de mettre à niveau les émetteurs-récepteurs pour offrir une connexion Wi-Fi aux personnes et aux machines en orbite. Addvalue Innovation, filiale d’Addvalue Technologies, prévoit d’étendre la production et la livraison de terminaux du système de relais de données inter-satellites, qu’elle a développés avec l’opérateur de flotte de satellites Inmarsat. En outre, le bureau du programme de communications et de navigation spatiales de la NASA s’emploiera à établir des partenariats public-privé visant à créer des réseaux de communications et de navigation résilients.