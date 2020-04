2021 Kia Seltos Review: SUV sous-compact remarquable

Les succès continuent à venir pour Kia. Cette fois, c’est le Kia Seltos 2021, un petit SUV robuste avec un bel extérieur, un bon espace pour les passagers et le chargement, et une très bonne maniabilité pour un véhicule sous-compact qui se situe entre le Kia Soul et le Kia Sportage. Avec le moteur turbo sur les modèles supérieurs, c’est rapide.

Il est important de choisir la bonne ligne de finition, car Kia allume les aides au conducteur à l’entrée Seltos. Vous voudrez probablement des niveaux de finition intermédiaires, Seltos S Turbo ou EX. Choisissez la voiture à droite et vous pouvez également avoir un écran d’infodivertissement de 10,2 pouces, une transmission intégrale et des expériences raisonnables en tout-terrain. Soyez prêt à vivre avec une suspension ferme et un peu de bruit dans l’habitacle à vitesse d’autoroute.

Dans l’ensemble, c’est une excellente première voiture pour les personnes qui préfèrent dépenser pour un nouveau véhicule sous-compact plutôt que, disons, un VUS compact de deux ou trois ans de la classe Sportage. C’est aussi un runabout en ville ou une voiture pour les personnes qui n’ont pas besoin d’un symbole de statut. Bien que, vu de face, il pourrait être confondu avec le très populaire SUV Telluride de Kia.

Le Seltos est basé sur le Hyundai Kona, qui est arrivé en tant que modèle 2018. Les Seltos ont été expédiés sur les marchés mondiaux il y a un an, et maintenant aux États-Unis. À 172 pouces, il est 8 pouces plus long que Kona, également 2 pouces plus grand, ce qui rapporte plus d’espace de chargement et un peu plus d’espace dans les deux rangées de sièges. Quatre adultes ont pu partir pour le week-end avec des bagages souples dans les Seltos sans trop de problèmes. Dans le Kona, les règles relatives aux bagages seraient les suivantes: si vous apportez un sac à dos, il va à l’intérieur du sac de sport, ou il roule sur vos genoux car quatre autres sacs à dos / sacs pour ordinateur portable pourraient ne pas tenir dans le dos.

Sur la route avec Seltos

J’ai testé le Seltos S Turbo avec transmission intégrale, une transmission à double embrayage à sept rapports, Apple CarPlay et Android Auto, une entrée sans clé, un régulateur de vitesse (pas de croisière adaptative), un volant en cuir et un conducteur raisonnable – paquet d’assistance. Il atteint 60 mph en environ 7 secondes. En une semaine de conduite partagée entre la ville et l’autoroute, j’ai obtenu 28 mpg, où l’EPA établit le chiffre de conduite combiné.

Les sièges sont confortables et le cockpit présente une bonne qualité de construction, bien qu’il existe des plastiques durs (sans garniture rembourrée) qui attestent du prix abordable des Seltos. Le genou du conducteur peut érafler la console centrale (également non rembourrée). L’espace de chargement est assez spacieux pour une petite voiture. La maniabilité est bonne, bien que le revers de la médaille soit une conduite plus rigide que les passagers pourraient aimer sur les autoroutes.

Il aurait été agréable d’avoir plus d’une prise USB dans une voiture avec des ceintures de sécurité pour cinq personnes, même en sachant que les prises de qualité automobile peuvent coûter plus de 20 $ aux constructeurs automobiles.

Seltos Trim Lines

Le Seltos est disponible en cinq lignes de finition (variantes de modèle) – LX, S, S Turbo, EX et SX – et les lignes de finition remplacent les packs d’options. Les quelques options incluent la peinture et le toit ouvrant à deux tons, bien que les contraintes de production vous obligent actuellement à choisir un toit ouvrant ou une peinture à deux tons, pas les deux. Il y a deux moteurs, un quatre cylindres de 2,0 litres de 146 chevaux avec une transmission à variation continue, évalué à 29 mi / gal en ville / 34 mi / gal sur route, et le turbo-quatre 1,6 litre de 175 chevaux évalué à 25 mi / gal en ville, 30 mi / gal Autoroute.

Le SX est assez bien équipé, avec une navigation et un écran central de 10,25 pouces, ce qui semble énorme dans une si petite voiture. L’audio à six haut-parleurs passe à huit avec l’audio de marque Bose et la lampe d’humeur connectée au son, ce qui signifie des lumières dans le cockpit qui pulsent en synchronisation avec la musique. Il y a la télématique UVO Link, le démarrage à distance, le chargement du téléphone sans fil et une prise USB supplémentaire. C’est le seul modèle avec régulateur de vitesse adaptatif et conduite autonome limitée, sur les autoroutes à accès limité.

Assistance au conducteur pour les modèles haut de gamme

Kia offre de nombreuses aides au conducteur Seltos, y compris l’auto-conduite SAE niveau 2 (appelée Highway Driving Assist). Mais lorsque vous parcourez le site Kia, vous finirez par découvrir que la plupart ne sont pas sur le modèle le moins cher. (Agacement mineur: le site Web décevant des Seltos ne vous permet de comparer que trois des cinq lignes de coupe à la fois. Le tableau ci-dessus, à partir de kia.com, a été coupé en segments du site et assemblé dans Photoshop. Harrumph.) L’entrée LX, 23110 $ frais de port inclus, avec transmission intégrale, n’a pas d’aide au conducteur au-delà d’un rappel pour vérifier les sièges arrière à la sortie, ainsi que la caméra de recul mandatée par le gouvernement fédéral. La Seltos S, au même prix mais avec traction avant, ajoute une caméra de pare-brise avant qui fournit un freinage d’urgence automatique, un avertissement de départ / centrage de voie et des feux de route automatiques.

Le S Turbo et EX (tous deux à traction intégrale) ajoutent un avertissement d’angle mort et une alerte de circulation transversale arrière. La ligne de finition supérieure, SX, est la seule avec une croisière adaptative à gamme complète et une aide à la conduite active (Highway Driving Assist), ainsi qu’une aide à la sortie en toute sécurité qui utilise un avertissement d’angle mort pour empêcher les portes latérales de s’ouvrir et de s’approcher. circulation. Le SX haut de gamme avec toit ouvrant en option et peinture haut de gamme coûte 30 055 $.

Kia a montré des versions concept tout-terrain des Seltos et il est probable qu’une viendra sur le marché pour concurrencer les petites Jeeps. (Aussi pour séparer Kia de Hyundai dans l’esprit des acheteurs: Hyundai luxe / grand public, Kia sportive.) bonne fiabilité.

Devriez-vous acheter les Seltos?

Il existe plusieurs bonnes voitures dans la catégorie des multisegments sous-compacts. En groupe, ils attirent les passagers loin des berlines compactes. Le Seltos est l’un des meilleurs et la salle intérieure est bonne.

Le plus grand challenger est la nouvelle Mazda CX-30, une excellente voiture de conduite avec une grande maniabilité, un cockpit haut de gamme et une conduite plus silencieuse sur l’autoroute. La Mazda CX-3 plus ancienne et plus petite est toujours une bonne voiture, mais vieillissante.

La Subaru Crosstrek est très appréciée et a une bonne réputation de fiabilité et d’être capable de rouler légèrement hors route, tout simplement pas sur des rochers. Regardez également le Nissan Rogue Sport, le Ford EcoSport, le Nissan Kicks, le Hyundai Venue et le Honda HR-V.

Si vous aimez la famille Kia, la petite Kia Soul et la plus grande Kia Sportage sont de premier ordre. (Le SUV Kia Niro, un pouce plus court que le Seltos, est vendu comme hybride / hybride rechargeable.)

En ce qui concerne les Seltos, vous devriez probablement éviter le modèle d’entrée car il manque d’assistance à la sécurité du conducteur. Notez que le C-HR LE le moins cher de Toyota (22000 $) propose une assistance complète au conducteur, même un régulateur de vitesse adaptatif, et la seule assistance de sécurité manquante, la détection des angles morts, se trouve sur le C-HR XLE (24000 $). Nous ne recommandons pas le C-HR au-dessus du Seltos car il a moins d’espace, une mauvaise visibilité, une accélération douce et manque de transmission intégrale. Mais si Toyota peut mettre toute cette technologie de sécurité sur chaque ligne de finition d’un véhicule d’entrée, Kia le peut aussi.

Le S Turbo et l’EX représentent le bon rapport qualité-prix, tandis que le SX est très bien équipé pour la conduite sur longue distance, même s’il ne roule pas aussi bien que, disons, le Sportage plus grand. Si vous achetez de petits VUS, vous devez conduire le Seltos. Entre Kia et les frères et sœurs d’entreprise Hyundai et Genesis, ils ont lancé près de 10 véhicules depuis le début de 2019, et tous ont été bons, excellents, ou, dans le cas des Kia Telluride, Hyundai Palisade et Hyundai Sonata, best-in classe.

