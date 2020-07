239 chercheurs veulent que l’OMS reconnaisse la pire chose à propos du coronavirus

Le nouveau coronavirus se propage principalement dans l’air, selon des recherches approfondies de 239 scientifiques dans 32 pays différents.

Les chercheurs exhortent l’Organisation mondiale de la santé à reconnaître que le virus est en suspension dans l’air, un risque de transmission auquel l’OMS a résisté jusqu’à présent.

L’organisation soutient que le virus peut se propager via des gouttelettes de salive qui sont éjectées dans l’air, mais affirme qu’elle n’a aucune preuve qui pourrait soutenir la transmission aéroportée. Cela veut dire qu’il y a encore un débat sur la durée de survie du virus dans l’air à l’intérieur.

Le nouveau coronavirus continue de traverser une énorme crise à travers le monde, l’agent pathogène se propageant plus rapidement qu’auparavant dans plusieurs pays. Les États-Unis et le Brésil continuent d’être les épicentres de la maladie, représentant un pourcentage important du nombre mondial quotidien de nouveaux cas de COVID-19. Ce chiffre quotidien oscille autour de 200 000 nouveaux cas dans le monde, une image poignante qui semble s’aggraver. La réouverture rapide de certains États américains et la protection insuffisante de la population générale ont entraîné une augmentation massive des cas. Une mutation peut également avoir accru l’infectiosité du virus en l’aidant à se fixer sur des cellules saines et à les pénétrer plus efficacement. Mais il peut y avoir une autre raison pour laquelle le SRAS-CoV-2 est si contagieux, et plus de deux cents chercheurs font pression sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour en reconnaître la gravité. Le nouveau coronavirus est aéroporté, disent-ils, ce qui est peut-être la chose la plus dangereuse.

Les responsables de la santé qui gèrent la pandémie, y compris les responsables de l’OMS, disent que le principal moyen pour le virus d’infecter les gens est par le biais de gouttelettes. Ce sont de minuscules particules de salive qui se propagent pendant la toux, les éternuements, la conversation et le chant, et elles peuvent atteindre d’autres personnes à proximité de l’épandeur. Que ces gouttelettes soient plus grandes ou plus petites, elles peuvent contenir suffisamment de charge virale pour infecter les gens. C’est pourquoi les autorités ont imposé des mesures de verrouillage il y a plusieurs mois et ont ordonné à de nombreuses entreprises qui hébergeraient des foules de fermer. Ces gouttelettes peuvent atterrir sur les personnes et les surfaces et flotter dans l’air, en particulier dans les endroits qui peuvent ne pas être correctement ventilés.

Les chercheurs ont montré qu’une seule personne peut avoir propagé le virus aux clients d’un restaurant en Chine qui étaient assis à trois tables distinctes. Le porteur était asymptomatique et infectait des membres de sa propre famille ainsi que des étrangers. La climatisation a peut-être aidé à transporter les particules, et tout s’est passé rapidement parce que les clients n’étaient pas tous ensemble depuis très longtemps.

Un cas tout aussi célèbre concerne les membres d’une chorale en Amérique. 52 des 61 participants d’un cabinet de chorale ont contracté le virus après avoir passé moins de trois heures dans les mêmes salles avec une personne déjà infectée.

Ce sont des exemples des premiers jours de la pandémie – une époque où les responsables de l’OMS, du CDC et d’autres ont déconseillé d’utiliser des masques faciaux. Il s’agissait d’empêcher toute fuite d’équipement de protection individuelle à un moment où il n’y avait pas suffisamment de fournitures pour les hôpitaux. Maintenant, tous les experts conseillent de porter une sorte de couvre-visage en public.

Cela nous amène au mois de juillet, lorsqu’un groupe de 239 experts de 32 pays plaide fortement pour que l’OMS modifie sa position sur le SRAS-CoV-2 et reconnaisse qu’il s’agit d’un pathogène aéroporté. Ce que cela signifie, par rapport à ce qu’on nous a dit jusqu’à présent, c’est que le virus peut persister pendant de longues périodes à l’intérieur. Les scientifiques le disent depuis des mois et nous avons vu des expériences prouvant que le virus peut parcourir plus de six pieds, ce qui est la distance de sécurité désignée pour les recommandations de distanciation sociale. Nous avons également vu des tests qui ont montré que des gouttelettes plus petites pouvaient être transformées en aérosols qui resteraient alors dans l’air, plutôt que de toucher les surfaces voisines, comme c’est le cas avec des particules plus grosses.

Les scientifiques publieront leurs résultats dans une revue médicale, rapporte le New York Times. Mais ils ont écrit une lettre ouverte à l’OMS exhortant l’agence à modifier ses recommandations.

Déclarer le virus en suspension dans l’air aurait des implications massives pour sa réouverture. Les masques pourraient devenir obligatoires dans plus d’espaces intérieurs. Les espaces intérieurs comme les écoles, les maisons de soins infirmiers, les hôpitaux et les bureaux devront changer les systèmes de ventilation et de filtration de l’air. Un éclairage ultraviolet peut être utilisé pour nettoyer les particules virales à l’intérieur.

L’OMS serait résistante à aller au-delà de sa croyance actuelle selon laquelle le COVID-19 se propage principalement par de grosses gouttelettes respiratoires. L’OMS considère également le lavage des mains comme le principal mécanisme de défense pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Reconnaître que le virus est en suspension dans l’air signifierait que l’OMS doit adapter ses directives et rendre les masques faciaux obligatoires.

Les responsables de l’OMS ont également débattu de la question de l’air en avril, lorsque 36 experts de la qualité de l’air et des aérosols ont exhorté l’organisation à examiner les preuves croissantes de la transmission par voie aérienne. La réunion qui a suivi « a été dominée par quelques experts qui sont de fervents partisans du lavage des mains et ont estimé qu’il fallait mettre l’accent sur les aérosols », dit le Times. L’organisation n’a pas modifié ses directives.

L’OMS a vu sa juste part de critiques cette année pour la façon dont elle a réagi à la pandémie, ainsi que pour les divers erreurs de messagerie qui ont inclus des messages mixtes sur les masques faciaux, une transmission asymptomatique et même des risques de COVID-19 pour les patients infectés par le VIH. et les risques de réinfection COVID-19.

Il n’y a peut-être pas suffisamment de preuves pour soutenir la transmission aérienne du SRAS-CoV-2, mais il n’y a pas non plus suffisamment de preuves pour le contester – et les scientifiques pensent que l’OMS devrait pécher par excès de prudence, quelles qu’en soient les implications. À l’heure actuelle, l’OMS reconnaît qu’il existe un risque de propagation par les surfaces. Mais il semble moins convaincu des risques de transmission aéroportés. « Surtout au cours des deux derniers mois, nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous considérions la transmission par voie aérienne comme possible, mais certainement pas étayée par des preuves solides ou même claires », a déclaré le Dr Benedetta Allegranzi, responsable technique de l’OMS pour la lutte contre les infections. « Il y a un fort débat à ce sujet. »

Le rapport complet sur la question est disponible dans The Times, et il vaut la peine d’être lu.

