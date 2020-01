23andMe supprime 100 emplois alors que les problèmes de confidentialité de l’ADN augmentent

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les tests d’ADN étaient auparavant prohibitifs pour le consommateur moyen, mais des entreprises comme 23andMe ont fait des kits de test d’ADN un achat impulsif. Après des années de croissance modeste, 23andMe a vu ses ventes baisser au cours des derniers trimestres. La PDG Anne Wojcicki confirme que l’entreprise licencie 100 personnes, soit environ 14% de ses effectifs. Elle pense que les problèmes de confidentialité sont le moteur de la baisse des ventes de l’entreprise.

Wojcicki dit qu’elle a été surprise par la tendance à la baisse, mais la société s’est engagée à apporter des changements pour s’adapter au marché. Cette série de suppressions d’emplois se concentre principalement sur la division des opérations de l’entreprise, qui a travaillé sur les plans de croissance et de mise à l’échelle de 23andMe. Wojcicki note également que la société va se réorganiser dans les prochains mois pour se concentrer davantage sur ses ventes directes aux consommateurs et moins sur sa division d’études cliniques.

Bien que 23andMe ne dispose pas de données pour confirmer que la confidentialité est au cœur du problème, c’est probablement une bonne supposition. Les nouvelles des derniers mois ont été remplies d’histoires de policiers utilisant des bases de données de tests ADN de consommateurs pour résoudre des cas froids. En 2018, la police a identifié Joseph James DeAngelo comme le tueur d’or, qui a terrorisé les communautés californiennes dans les années 1970 et 1980. Plusieurs membres éloignés de la famille de DeAngelo avaient soumis des échantillons d’ADN à GEDmatch, permettant à la police d’affiner leur recherche et d’obtenir une correspondance confirmée avec l’ADN de DeAngelo.

Depuis lors, la police a utilisé des bases de données ADN pour relancer d’autres affaires très médiatisées, et une décision de justice en 2019 a déclaré que la police était libre de fouiller la base de données GEDmatch, même si les utilisateurs n’avaient pas accepté de rendre leurs données disponibles. 23andMe n’a certainement pas aidé les choses quand il a conclu un accord avec le fabricant de médicaments GlaxoSmithKline pour utiliser les enregistrements ADN des clients pour développer de nouveaux médicaments.

Nous avons vu maintes et maintes fois que les gens sont prêts à renoncer à un peu d’intimité s’il y a suffisamment d’avantages. Nous avons tous toujours des smartphones, même s’il est facile pour les applications et les services d’espionner nos emplacements. Et Facebook compte toujours des milliards d’utilisateurs malgré… tout ce que Facebook fait. Il est possible que 23andMe ne soit tout simplement pas assez convaincant pour que les consommateurs justifient ces nouveaux problèmes de confidentialité.

Ce n’est pas la première bosse sur la route pour 23andMe. Il y a plusieurs années, la société a dû cesser d’offrir de nouveaux tests à la suite d’une enquête gouvernementale. Les régulateurs ont cité 23andMe pour être rapide et lâche avec ses rapports sur la santé, qui montraient aux gènes des consommateurs associés à des traits et des maladies qui n’étaient pas correctement vérifiés. Il a rebondi après ce gâchis, mais il pourrait faire face à de plus grands défis si les attitudes envers les tests ADN ont changé.

