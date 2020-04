25 meilleurs conseils Android pour rendre votre téléphone plus utile

Apple achète la populaire application météo «Dark Sky», abandonne la version AndroidAndroid est la plate-forme informatique la plus populaire au monde, en grande partie en raison de sa puissante nature open source. Les utilisateurs ont appris à aimer Android pour la pléthore de fonctionnalités et d’options de personnalisation, mais parfois cela peut être un peu déroutant. Google fait toujours des ajustements et propose de nouvelles fonctionnalités pour Android, et les OEM comme Samsung et LG peuvent ajouter leurs propres trucs en plus. Il peut être difficile de suivre, nous avons donc rassemblé les 25 meilleurs conseils pour votre téléphone Android ici.

Configurez votre écran de verrouillage

Les téléphones Android proposent tous différentes formes d’écrans de verrouillage sécurisés. La plupart des téléphones vous inviteront à le faire lors de l’installation maintenant, et vous devriez. Les valeurs par défaut sont le code PIN, le modèle et le mot de passe. La plupart des appareils offrent désormais la sécurité des empreintes digitales qui sera probablement le moyen le plus rapide pour déverrouiller votre appareil. Pour contrôler votre écran de verrouillage, accédez aux paramètres système et recherchez le menu Sécurité. Certains téléphones ont un menu d’écran de verrouillage séparé à la place. Vous aurez besoin d’un écran de verrouillage sécurisé pour utiliser des fonctionnalités comme Android Pay et la protection de réinitialisation d’usine.

Désactiver / Désinstaller Bloatware

La plupart des téléphones sont livrés avec des applications préinstallées que vous ne voudrez pas garder. Heureusement, ils peuvent être traités de nos jours. Certains ballonnements préinstallés peuvent être désinstallés normalement en utilisant le Play Store ou en les trouvant dans le menu des paramètres de l’application. Cependant, tout ce qui fait partie de l’image système n’est pas amovible. Ce que vous pouvez faire, c’est le désactiver en ouvrant le menu de l’application à partir des principaux paramètres du système et en trouvant l’application dans votre liste. Tout en haut se trouve un bouton «Désactiver» qui le supprime du tiroir de votre application et l’empêche de s’exécuter en arrière-plan.

Trouvez votre téléphone

Nous avons tous parfois perdu la trace d’un téléphone. Peut-être qu’il se cachait dans les coussins du canapé ou qu’il était assis sur le comptoir de la cuisine. Ne devenez pas fou à la recherche de votre téléphone la prochaine fois; utilisez simplement l’outil “Trouver mon téléphone” de Google (anciennement appelé Gestionnaire d’appareils Android). Vous pouvez y accéder via le Web sur un appareil mobile ou un ordinateur. Connectez-vous simplement à votre compte Google et choisissez votre téléphone manquant dans le menu déroulant. Google tend la main et vous montre où il se trouve. Vous pouvez également faire sonner le téléphone, même s’il est en mode silencieux. Si le pire vient au pire, vous pouvez effacer le téléphone à distance pour protéger vos données.

Ajouter le suivi des données mobiles

Les plafonds de données sont courants sur tous les opérateurs de téléphonie mobile, et les débits de données ne cessent d’augmenter. Pour vous assurer de ne pas parcourir votre allocation mensuelle, visitez le menu d’utilisation des données dans les paramètres système. Certains téléphones appellent cela quelque chose d’un peu différent, mais c’est toujours juste en haut. Ici, vous pouvez définir la date de réinitialisation de votre plan, créer un seuil d’avertissement et même désactiver automatiquement les données lorsque vous êtes sur le point de subir un dépassement. Si ce n’est pas à votre goût, Google a une application dans le Play Store appelée Datally (photo). Il collecte des données à partir du menu des paramètres et peut limiter les données d’arrière-plan avec un compteur flottant astucieux pour suivre vos octets.

Choisissez Ne pas déranger les paramètres

Les paramètres de notification d’Android sont un peu déroutants en ce moment. Non seulement les OEM modifient souvent la terminologie, mais Google lui-même l’a remaniée plusieurs fois dans les mises à jour récentes. Vous trouverez les paramètres de cette fonctionnalité soit dans la fenêtre contextuelle du volume lorsque vous appuyez sur la bascule, soit en accédant aux paramètres système pour les notifications (généralement Son et Notification). Il sera appelé Ne pas déranger sur la plupart des appareils. Dans ce menu, vous pouvez choisir quand le MDN est activé automatiquement, ce qui est bloqué et si des contacts sont autorisés à sonner de toute façon. Sur les appareils Pie, Ne pas déranger par défaut masque également vos notifications. Assurez-vous de modifier ce paramètre si vous souhaitez toujours voir ce qui se passe dans l’ombre des notifications.

Bien-être numérique

Peut-être que vous passez parfois trop de temps sur votre téléphone, mais Android a quelques outils pour vous aider à éviter cela. La suite Digital Wellbeing (Android 9 et versions ultérieures) vous montre quelles applications vous utilisez, depuis combien de temps, et propose des moyens d’empêcher que cela ne se produise. Le menu des paramètres décompose les applications sur un graphique et vous permet de définir une limite de temps pour les applications que vous souhaitez réduire. Le graphique suit également les notifications et déverrouille. Il y a aussi un mode «Wind down» qui atténue lentement l’écran en niveaux de gris à l’approche du coucher.

Assurez-vous que vos photos sont sauvegardées automatiquement

Il n’y a rien de pire que de perdre ou de casser un téléphone pour réaliser que vos photos ne sont pas sauvegardées. Vous pouvez éviter cela en ouvrant simplement l’application Google Photos et en suivant les invites pour activer la sauvegarde automatique. Le mode par défaut est «haute qualité» et espace illimité. Cela comprime vos photos, mais elles sont étonnamment bonnes. Si vous souhaitez enregistrer l’image d’origine, vous pouvez choisir d’utiliser votre espace de stockage Drive. Vous obtenez 15 Go gratuits et pouvez en acheter plus.

Correspondance vocale «OK Google»

La recherche Google est au cœur de tous les téléphones Android, et vous pouvez commencer la recherche à tout moment en disant simplement “OK Google”. Cela fonctionne sur l’écran d’accueil et dans la zone de recherche automatiquement, mais si vous allez dans les paramètres de recherche, vous pouvez faire fonctionner OK Google partout. Dans les paramètres de recherche, accédez à Voix> Correspondance vocale. Activez simplement l’option “Accès avec correspondance vocale” et le téléphone vous demandera plusieurs fois “OK Google” pour apprendre votre voix. Vous pouvez désormais utiliser le mot clé à tout moment lorsque l’appareil est réveillé depuis n’importe quel écran. Certains appareils le prennent également en charge lorsque l’écran est éteint, tandis que d’autres ne fonctionnent que lorsque l’appareil est réveillé.

Essayez un écran d’accueil différent

La plupart des appareils Android ont une interface utilisateur personnalisée créée par le fabricant de l’appareil (par exemple, Samsung Experience launcher). Cela inclut l’écran d’accueil. C’est une partie importante de l’expérience, et la maison par défaut n’est souvent pas très puissante. L’installation d’une alternative comme Nova Launcher ou Action Launcher peut rendre votre appareil beaucoup plus facile à utiliser. Vous pouvez utiliser ces applications pour modifier les icônes, attribuer des gestes de navigation, organiser des applications et bien plus encore. Chaque fois que vous souhaitez basculer entre vos écrans d’accueil installés, accédez simplement au menu Accueil dans les paramètres système.

Assistant Google

Avez-vous configuré OK Google? Si tel est le cas, vous disposez de deux méthodes pour accéder à l’Assistant Google. Pour accéder à l’Assistant, utilisez OK Google ou appuyez longuement sur le bouton d’accueil. Ensuite, commencez à parler. Cette fonctionnalité était exclusive au Pixel depuis quelques mois, mais elle a depuis été déployée sur tous les téléphones Android exécutant Marshmallow ou une version ultérieure. L’Assistant comprend plus de contexte et de langage naturel que l’ancienne fonctionnalité de recherche vocale de Google, et il peut être intégré à des services tiers tels que IFTTT, Samsung SmartThings et Nest. Il est parfait pour la domotique et la recherche sur le Web, et il peut même vous lire les nouvelles du jour.

Gérer les applications sur le Web Play Store

Google inclut le client Play Store sur les appareils Android, mais il existe également une version du Play Store accessible en ligne. Pour certaines personnes, c’est une évidence, mais tout le monde ne pense pas à utiliser le Play Store en ligne. Vous pouvez faire ici les mêmes choses que sur votre téléphone, mais plus rapidement. Les applications et les jeux peuvent être achetés et diffusés sur Android vers Android. Vous pouvez mettre en file d’attente plusieurs installations en une fraction du temps nécessaire sur Android. Si vous disposez de plusieurs appareils sur votre compte, vous pouvez choisir où va l’application.

Utiliser l’épinglage d’écran

Si vous devez remettre votre téléphone à quelqu’un d’autre, vous ne voulez pas nécessairement qu’il espionne dans d’autres applications. C’est facile à éviter – il suffit d’épingler l’écran. Cela devrait être activé par défaut sur la plupart des appareils, mais si ce n’est pas le cas, vérifiez le menu de sécurité. Appuyez sur l’icône de l’application sur n’importe quelle application dans l’interface multitâche et vous pouvez sélectionner «Épingler» pour les empêcher de changer d’application. Si vous avez un écran de verrouillage sécurisé, vous pouvez exiger cette méthode de déverrouillage pour quitter l’application épinglée.

Glissez l’entrée sur le clavier (la plupart des appareils)

Taper avec vos pouces est une méthode de saisie correcte, mais la plupart des téléphones ont également une entrée de balayage intégrée. Essayez-le en faisant glisser les lettres de chaque mot. La précision varie selon l’appareil, mais vous pouvez également installer un clavier différent qui pourrait vous convenir mieux. Il y a Google Gboard, mais d’autres préfèrent quelque chose comme SwitfKey avec sa pléthore de paramètres.

Utiliser les modes d’économie d’énergie

Tous les téléphones Android ont des modes d’économie d’énergie d’une certaine sorte – parfois deux ou trois d’entre eux. Dirigez-vous vers le menu de la batterie (généralement juste Paramètres> Batterie) sur la plupart des téléphones pour voir ces paramètres. Par exemple, Samsung propose un mode d’économie d’énergie régulier qui réduit la luminosité de l’écran et ralentit le processeur, puis il existe également un ultra-économiseur d’énergie qui verrouille l’appareil sur quelques applications essentielles. La plupart des téléphones, comme ceux de Google, offrent des modes d’économie d’énergie de base comme le premier qui peuvent être activés automatiquement lorsque l’appareil atteint un certain niveau de batterie. C’est certainement quelque chose que vous devez mettre en place.

Thème sombre du système

De nombreuses applications (en particulier celles de Google) ont des styles d’un blanc éclatant. À partir d’Android 10, il existe un thème sombre à l’échelle du système qui peut basculer ces applications et ces parties de l’interface utilisateur du système vers un joli noir muet. Il est disponible dans les paramètres d’affichage ou plus facilement dans les paramètres rapides. Certains téléphones ont également des options pour planifier le thème sombre afin qu’il s’allume automatiquement tous les soirs et s’éteigne le matin. Seules les applications développées pour l’API de thème fonctionneront, mais cette liste s’allonge de jour en jour.

Gérer les applications par défaut

De nombreuses actions sur Android vous demanderont de définir une application par défaut, mais que faire si vous décidez que vous n’aimez plus cette valeur par défaut? La plupart des téléphones ont aujourd’hui un menu de paramètres d’application par défaut dédié dans les paramètres de l’application, mais vous pouvez toujours effacer ces valeurs par défaut en trouvant vos applications par défaut dans le menu principal des paramètres d’application. Lorsque vous regardez la page d’informations d’une application, il y aura une option vers le bas pour afficher et effacer les valeurs par défaut. Cela vous permettra de sélectionner une nouvelle valeur par défaut la prochaine fois que vous effectuerez une action.

Activer les options pour les développeurs

Google cache certains des outils les plus avancés dans un menu spécial Options de développeur que vous devrez activer pour accéder à des choses comme la vitesse d’animation, le débogage USB et la mise en veille des applications. Pour activer les options du développeur, ouvrez le menu «À propos du téléphone» en bas des paramètres système et recherchez le numéro de version. Appuyez dessus sept fois et vous obtiendrez un message indiquant que vous êtes un développeur. Les options de développement seront désormais au bas de vos principaux paramètres système.

Bouton de verrouillage de rotation

Le verrouillage de rotation peut être un peu délicat, renversant l’écran lorsque vous inclinez le téléphone un peu trop loin. Dans Android 9 Pie, vous pouvez modifier le paramètre de rotation pour le verrouiller en mode portrait, mais vous avez toujours accès au mode paysage. Commencez par désactiver la rotation automatique dans les paramètres. Ensuite, recherchez le bouton de rotation en bas de l’écran la prochaine fois que vous tournez le téléphone sur le côté. Appuyez dessus et il se verrouille en mode paysage jusqu’à ce que vous tourniez le téléphone. Appuyez à nouveau sur le bouton et il est de nouveau verrouillé en mode portrait.

Service de remplissage automatique

Si vous possédez Android 8.0 ou une version supérieure sur votre téléphone, vous n’avez plus jamais besoin de taper un mot de passe. Eh bien, vous devrez le faire moins. Accédez à vos paramètres de saisie et ouvrez le menu avancé pour activer le remplissage automatique des noms d’utilisateur et des mots de passe. Par défaut, vous pouvez activer le service de saisie automatique de Google, qui est lié à Chrome. Les applications tierces comme LastPass et Dashlane prennent également en charge cette fonctionnalité. Appuyez simplement sur un champ de connexion dans pratiquement n’importe quelle application, et votre application de saisie automatique peut ajouter le nom d’utilisateur et le mot de passe correspondants.

Screencasting

Avez-vous un Chromecast ou Android TV à 35 $? Si c’est le cas, vous pouvez faire plus que diffuser de la vidéo. Les appareils Android peuvent reproduire l’intégralité de l’écran sur votre téléviseur, et c’est essentiellement infaillible. Sur les appareils Android d’origine (et quelques autres), il y a une icône Cast dans les paramètres rapides. Appuyez dessus et choisissez un périphérique de sortie pour commencer à mettre en miroir votre écran. Sur d’autres téléphones, il vous suffit de télécharger l’application Chromecast et d’utiliser la fonction de capture d’écran qui y est incluse.

Canaux de notification

À partir d’Android 8.0 Oreo, Google a facilité la réduction du bruit de notification. Les applications ont maintenant des canaux de notification, vous pouvez donc changer la façon dont leurs différentes alertes apparaissent (et si elles apparaissent). Pour modifier un canal de notification, accédez à l’écran d’informations de l’application ou appuyez longuement sur une notification et appuyez sur la roue des paramètres pour voir tous les canaux associés. Sur Android 10, vous pouvez appuyer sur l’option “Désactiver les notifications” pour obtenir une fenêtre contextuelle avec les chaînes disponibles. Ici, vous pouvez activer ou désactiver chaque chaîne, changer la façon dont elle apparaît, etc.

Personnaliser les paramètres rapides

Les paramètres rapides sont les commutateurs de paramètres visibles en haut du panneau de notification (la plupart des appareils) et dans l’interface utilisateur des paramètres rapides entièrement développée. Sur la plupart des appareils, vous pouvez y accéder en glissant deux fois vers le bas. La personnalisation de ces éléments est quelque chose que tout le monde devrait faire lors de l’achat d’un nouvel appareil, et le processus est beaucoup plus cohérent qu’auparavant. Google a ajouté des paramètres rapides personnalisables dans Android 7.0, et les OEM ajoutent souvent quelques options supplémentaires à ce domaine (comme Samsung, ci-dessus). Ouvrez simplement les paramètres rapides et appuyez sur le bouton Modifier. Ensuite, appuyez longuement et faites glisser pour réorganiser. Les premiers bascules de paramètres que vous avez dans la liste seront accessibles en haut du volet de notification avant d’ouvrir les paramètres rapides. Les développeurs d’applications peuvent également ajouter des vignettes qui apparaissent dans l’interface d’édition. Par exemple, les applications Twitter ont des vignettes pour démarrer un nouveau Tweet et les applications VPN ont des bascules on / off.

Utiliser (et supprimer) la protection de réinitialisation d’usine

En arrière dans la version 5.1, Android a ajouté une protection de réinitialisation d’usine, ce qui est bien si votre téléphone devait être volé. Le voleur ne pourra pas se réinitialiser et se connecter au téléphone sans d’abord connaître votre mot de passe Google. Cependant, vous pouvez également verrouiller accidentellement le nouveau propriétaire de votre téléphone (ou même de vous-même) si vous le vendez. La protection de réinitialisation d’usine est activée automatiquement lorsque vous avez activé un écran de verrouillage sécurisé. Assurez-vous de ne pas réinitialiser votre téléphone moins de 24 heures après avoir changé votre mot de passe Google, sinon vous déclencherez un verrouillage antivol de 72 heures. Pour désactiver la protection de réinitialisation pour qu’un nouvel utilisateur se connecte au téléphone, désactivez simplement l’écran de verrouillage sécurisé, activez le déverrouillage OEM dans les options du développeur ou supprimez manuellement votre compte Google dans le menu Comptes (cela réinitialise également le téléphone en usine).

Sideload (Safe) Apps

Le Play Store dispose de nombreuses applications, mais si vous souhaitez vous diversifier, il existe des moyens sûrs de le faire. Tout d’abord, accédez aux paramètres de sécurité de votre appareil et activez «Sources inconnues». Cela vous permettra d’installer des APK téléchargés depuis l’extérieur du Play Store. Certains des plus populaires sont l’Amazon Appstore, F-Droid et APK Mirror. Amazon propose un bon nombre d’applications payantes gratuitement, et F-Droid est destiné aux logiciels gratuits et open-source. APK Mirror réhéberge les fichiers APK gratuits afin que vous n’ayez pas à attendre les déploiements par étapes et que vous puissiez obtenir les anciennes versions du logiciel.

Enregistrer des cartes hors ligne

Google Maps inclut la prise en charge de l’enregistrement de cartes hors ligne, et la fonctionnalité a récemment été étendue pour être plus puissante. Mais ce n’est pas facile à trouver. Recherchez la zone que vous souhaitez enregistrer hors ligne, puis appuyez sur dans la barre de recherche en haut de l’écran. Fermez le clavier et faites défiler vers le bas et vous verrez l’option de téléchargement. L’application affichera un aperçu pour indiquer la zone qui sera téléchargée et estimer la quantité d’espace qu’elle prendra. Les données hors ligne incluront les rues, les points d’intérêt de base et la possibilité d’utiliser la navigation étape par étape.

Et beaucoup plus…

Après tout ce qui précède, vous devriez être un pro de l’utilisation d’Android. Mais ce n’est qu’un début. Il y a beaucoup plus à découvrir sur Android, et chaque appareil est un peu différent. Alors, n’ayez pas peur de fouiller dans les coins profonds et sombres des paramètres et de voir ce que vous pouvez trouver.

