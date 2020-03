2K est le dernier éditeur à tirer des jeux du service GeForce Now de Nvidia

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nvidia travaille sur son service de jeux en nuage depuis des années – le test gratuit «GRID» a été l’un des arguments de vente de l’ordinateur portable Shield Portable Android en 2013. Le service a finalement été rebaptisé GeForce Now et étendu à davantage de plateformes. Maintenant, c’est enfin un vrai service d’abonnement. Cependant, les éditeurs de jeux semblent moins enthousiastes. Après que plusieurs éditeurs de renom aient retiré le support de GeForce Now, 2K a emboîté le pas et supprimé ses jeux du service.

Les premiers signes de problèmes sont survenus plus tôt cette année lorsque Konami a retiré son soutien à ses jeux. Peu de temps après, Activision Blizzard et Bethesda ont fait de même. Maintenant, 2K s’est retiré. Cela signifie que des jeux comme Borderlands 3, la trilogie Bioshock, Civilization VI et NBA 2K quittent tous GeForce Now.

GeForce Now est similaire aux services de streaming de jeux comme Stadia et xCloud – vos jeux s’exécutent sur des serveurs distants et les flux vidéo vers votre appareil. Votre entrée de contrôle revient sur le serveur, vous permettant de jouer au jeu. Il s’agit de jouer avec un très long câble vidéo, et le câble est Internet. Le pitch de Nvidia pour GeForce Now est un peu différent de la concurrence, et c’est peut-être ce qui pousse les éditeurs à courir pour la porte. GeForce Now se connecte aux plates-formes de distribution de jeux existantes comme Steam et Epic Store pour héberger les jeux que vous possédez déjà dans le cloud. Vous n’avez même pas besoin d’installer les titres – GeForce Now en crée une nouvelle instance en seulement une minute ou deux.

Ces sociétés n’ont eu aucun problème avec GeForce Now lorsqu’il était en version bêta, mais maintenant que Nvidia facture de l’argent? Soudain, il y a un drame d’éditeur. Étant donné que Nvidia ne vend pas les jeux, il n’est pas nécessaire de leur donner accès. Lorsque les éditeurs demandent à Nvidia de les supprimer, il le fait et annonce le changement sur ses forums. Les joueurs en colère peuvent se plaindre aux éditeurs, mais rien ne va en résulter. Après tout, ils possèdent toujours techniquement les jeux et peuvent les jouer sur une machine locale.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude ce qui se passe dans les coulisses, il semble probable que 2K, Bethesda et les autres veulent un morceau de l’action des abonnements GeForce Now. Cependant, ce n’est pas un «Netflix pour les jeux». Les gens essaient de jouer à des jeux qu’ils possèdent déjà, et Nvidia leur permet simplement d’utiliser son matériel pour les exécuter. Pourtant, Nvidia ne veut pas brûler de ponts, et cela laisse les joueurs dans le pétrin.

