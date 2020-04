3 des 70 candidats vaccins contre le coronavirus sont en essais cliniques – .

L’Organisation mondiale de la santé a répertorié 70 vaccins candidats pour le nouveau coronavirus, une augmentation significative par rapport au chiffre annoncé il y a trois semaines.

Le grand nombre de candidats, ainsi que les différents types de vaccins proposés par les chercheurs, augmentent les chances de succès.

Seuls 3 des 70 candidats ont atteint les essais cliniques en ce moment – deux aux États-Unis et un en Chine et à Hong Kong.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Beaucoup de choses ont mal tourné en ce qui concerne la réponse initiale au nouveau coronavirus dans plusieurs pays. Le reste du monde avait une longueur d’avance de quelques mois sur la Chine, mais n’a pas réussi à se préparer adéquatement à une épidémie. Des mesures de distanciation sociale ont été instituées trop tard dans certaines régions, et de nombreux gouvernements se sont retrouvés à chercher des équipements de protection essentiels, des tests COVID-19 et des ventilateurs de sauvetage. Au moment d’écrire ces lignes, le monde comptait plus de 1,84 million de cas confirmés et près de 118 000 décès en conséquence.

Mais les derniers mois ont également apporté de nombreuses bonnes nouvelles. La recherche sur COVID-19 s’est accélérée à un rythme sans précédent. Les médecins et les scientifiques ont séquencé le génome du virus et suivi ses mutations, ils ont étudié la façon dont il attaque le corps humain et ils ont trouvé des moyens de combattre l’infection et d’aider le système immunitaire à combattre la maladie. Les chercheurs testent déjà plusieurs médicaments qui peuvent également accélérer la guérison des patients, et ils mettent au point plusieurs vaccins qui peuvent aider à éradiquer la maladie dans les années à venir.

Il y a à peine trois semaines, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que 20 vaccins contre le nouveau coronavirus étaient en cours de développement. Ce nombre est passé à 70 en quelques jours, et trois d’entre eux sont déjà en essais humains. Nous connaissons deux de ces vaccins depuis des mois: le test d’ARNm de Moderna et un candidat vaccin en cours de développement à Hong Kong et en Chine.

La semaine dernière, Inovio Pharmaceuticals a lancé un vaccin à base d’ADN. C’est l’un des sept candidats vaccins que Bill Gates finance actuellement par le biais de sa fondation. Le co-fondateur de Microsoft a déclaré que sa fondation aidera à construire des usines pour ces vaccins même si tous les médicaments ne seront pas utilisés. Deux ou moins des vaccins peuvent en fait être approuvés, mais Gates a déclaré que cela valait la peine de risquer quelques milliards de dollars en temps et en argent plus tard.

Les vaccins qui passent les tests et les obstacles réglementaires seront déployés de un an à 18 mois. Au mieux, un Moderna semblable à un vaccin pourrait être approuvé pour une utilisation d’urgence cet automne. Mais ce sont les gens qui combattent COVID-19 en première ligne qui seront les premiers à mettre la main dessus.

Le tableau de l’OMS répertorie les 70 candidats COVID-19, avec des détails sur la phase dans laquelle ils se trouvent, le type de vaccin, le développeur et la plate-forme utilisée. Beaucoup d’entre eux seront bientôt lancés dans des essais cliniques. À lui seul, Pfizer a récemment annoncé son intention de travailler sur jusqu’à quatre candidats, bien qu’un seul d’entre eux soit répertorié dans le tableau – il s’agit d’un vaccin à ARNm comme celui de Moderna. Pfizer a également déclaré qu’elle était disposée à mettre des chaînes de production à la disposition d’autres candidats au cas où ils seraient choisis par les régulateurs et auraient besoin d’une puissance de fabrication supplémentaire.

Le fait que tant de laboratoires se soient précipités pour fabriquer un vaccin COVID-19 aussi rapidement est une excellente nouvelle et peut aider à compenser le lent démarrage. Il est également incroyablement satisfaisant de voir que les chercheurs ciblent différents points faibles du nouveau coronavirus. Le message semble être qu’un vaccin contre le coronavirus est possible; nous devons juste l’attendre.

Espérons que le virus ne manifestera pas trop de mutations. Comparativement, la grippe subit une mutation plus agressive, c’est pourquoi un nouveau vaccin sort chaque année. Le récent virus semble être beaucoup plus stable, selon des recherches récentes. Une fois qu’un grand nombre de la population a acquis une immunité via un vaccin ou en survivant à la maladie, la propagation du virus sera considérablement ralentie et pourrait finalement disparaître.

Source de l’image: FILIPPO VENEZIA / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.