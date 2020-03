4 remèdes contre les coronavirus prometteurs font maintenant partie d’un mégatrial médicament massif – .

L’Organisation mondiale de la santé est à la tête d’un vaste essai sur le médicament COVID-19 qui inclura des milliers de patients dans les pays participants.

Le mégatrial Solidarité se concentrera sur quatre thérapies distinctes qui incluent des médicaments qui sont déjà approuvés pour d’autres affections, mais qui se sont révélés prometteurs dans le traitement de certains cas de COVID-19.

Le but de l’étude est d’obtenir plus de preuves sur l’efficacité et l’innocuité de ces thérapies et, espérons-le, d’élaborer un protocole de traitement standardisé pour les personnes infectées par le nouveau coronavirus.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) travaille avec ses partenaires sur au moins 20 vaccins potentiels COVID-19, qui est le seul type de traitement pour le nouveau coronavirus qui peut éradiquer le virus. Ce type de traitement se situe entre 12 et 18 mois, même si au moins deux essais cliniques sont déjà en cours. Dans l’intervalle, l’OMS mène également un effort distinct pour améliorer les traitements au COVID-19, et l’organisation a annoncé un mégatatrial massif qui se concentrera sur quatre types de traitements différents qui ont donné des résultats prometteurs dans des tests limités.

L’objet de ces tests généralisés est de permettre aux médecins d’offrir aux patients les meilleurs soins possibles avec les ressources dont ils disposent déjà. Les médicaments qui ont été précédemment approuvés pour le traitement d’autres maladies pourraient être utilisés pour améliorer l’état des centaines de milliers de patients qui ont été admis dans les hôpitaux du monde entier, augmenter la vitesse de récupération et réduire le nombre de décès. Comparativement, le développement d’un tout nouveau médicament spécifiquement pour la maladie COVID-19 pourrait prendre des années, c’est pourquoi l’OMS et les pays participants accélèrent cet essai mondial de médicaments qui sont déjà largement disponibles.

L’étude s’appelle «Solidarité» et a été annoncée il y a quelques jours. Il vise à déterminer laquelle des quatre thérapies les plus populaires utilisées pour traiter COVID-19 est la plus efficace et la plus sûre pour les patients.

L’essai Solidarité comprendra des milliers de patients dans plusieurs pays, dont l’Argentine, Bahreïn, le Canada, la France, l’Iran, la Norvège, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Suisse et la Thaïlande. ScienceMag rapporte également que l’Institut national de recherche médicale pour la recherche médicale (INSERM) coordonne en Europe un essai complémentaire appelé Discovery qui comprendra 3 200 patients de sept pays (pays du Benelux, Allemagne, France, Espagne et Royaume-Uni).

Solidarité et découverte seront similaires en ce qui concerne les médicaments testés, à l’exception de la chloroquine, qui ne sera pas incluse dans l’essai européen uniquement.

Contrairement aux essais cliniques réguliers en double aveugle afin que les patients ne sachent pas s’ils obtiennent le médicament testé ou un placebo, les nouvelles études testeront les nouvelles thérapies sur tous les patients. Les hôpitaux participants peuvent facilement inscrire des sujets. Le médecin entrera les données du patient dans un site de l’OMS, y compris les conditions préexistantes qui pourraient modifier le cours de la maladie COVID-19, et le participant devra signer un formulaire de consentement éclairé. Le médecin dressera également la liste des médicaments disponibles à l’hôpital et l’OMS assignera au hasard le patient à l’une des thérapies disponibles. Après cela, les médecins n’auront qu’à enregistrer le jour où le patient quitte l’hôpital ou décède, et s’il a besoin d’oxygène ou de ventilation.

Le remdesivir, un médicament développé pour lutter contre l’épidémie d’Ebola, semble être le plus prometteur des quatre thérapies, car le médicament expérimental s’est déjà révélé efficace contre les virus du SRAS et du MERS.

La chloroquine et l’hydroxychloroquine peuvent sembler familières, et c’est parce que le président Trump les a vantées aux actualités, disant qu’elles «changent la donne» et qu’il se sentait «bien» à leur sujet. L’attention considérable que les deux médicaments ont reçue récemment peut être la principale raison pour laquelle l’OMS inclut ces deux médicaments dans Solidarité. Des chercheurs en France ont également déclaré que les médicaments étaient prometteurs pour le traitement du COVID-19, mais que des tests plus poussés étaient nécessaires. Certains scientifiques craignent que les doses nécessaires pour lutter contre le nouveau coronavirus soient trop élevées pour être prises en compte. «Les chercheurs ont essayé ce médicament virus après virus, et il ne fonctionne jamais chez l’homme. La dose nécessaire est tout simplement trop élevée », a déclaré à Science Mag la spécialiste en infections pulmonaires de l’Université de Giessen. De nouveaux rapports révèlent que les premiers cas d’empoisonnement à la chloroquine sont apparus au Nigéria immédiatement après les propos de Trump.

Solidarity testera également un composé antiviral ritonavir / lopinavir vendu sous le nom de Kaletra, qui est inclus dans le traitement du VIH. Le combo a été utilisé en Chine avec peu de succès, mais l’étude n’a inclus que des sujets très malades, plus d’un cinquième des 199 patients inclus dans le test en double aveugle étant décédé. Le médicament a peut-être été administré trop tard pour faire une différence.

Enfin, la quatrième thérapie qui sera testée par les pays participant à Solidarité et Découverte mélangera ritonavir / lopinavir avec interféron bêta. Ce combo a été utilisé pour les patients MERS en Arabie saoudite. Cependant, le traitement peut avoir des effets secondaires indésirables s’il est administré trop tard, et selon Herold, il pourrait entraîner «des dommages tissulaires plus graves au lieu d’aider les patients».

