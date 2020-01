5 leçons de la mort du salon de Francfort

Le salon automobile le plus important du monde – Francfort – est mort. Le groupe organisateur de la VDA (Verband der Automobilindustrie, ou Association de l’industrie automobile allemande) a mis la clé sur l’IAA des années impaires uniquement (Internationale Automobil-Ausstellung, ou International Motor Show).

Francfort était en difficulté lorsque Toyota, Renault, Peugeot, Nissan, Fiat et Ferrari se sont retirés avant le salon, et Francfort est devenu un homme mort marchant dès que les chiffres de fréquentation sont sortis: en baisse de 31% en 2019, en baisse 40 pour cent cette décennie. Ce qui est mort, en fait, c’est Francfort comme site de longue durée de l’émission. VDA a sollicité des offres d’hébergement, a obtenu sept offres et décidera entre Berlin, Munich et Hambourg. Cela ne signifie pas que les bons moments reviendront dans une ville différente.

Voici ce que nous pouvons apprendre sur les salons de l’automobile de ce qui est arrivé au Salon de Francfort, ainsi que les expériences d’autres salons confrontés à des temps difficiles, notamment à Detroit:

1. Personne ne va plus à l’exposition universelle

Les salons de l’auto étaient l’endroit où vous êtes allé pour en savoir plus sur les progrès de l’automobile. Tout comme les gens se rendaient à l’Exposition universelle pour en savoir plus sur la marche du progrès: émission télévisée (New York, 1939), la grande roue (Chicago, 1893), la Tour Eiffel (Paris, 1889), la Ford Mustang (New York, 1964). Maintenant, il vous suffit de trouver une vidéo YouTube. Il n’y a pas eu d’exposition universelle en Amérique du Nord depuis Vancouver 1986 et les plus récents proposent des exercices coûteux de construction nationale et de battement de poitrine (un peu comme les Jeux olympiques).

Si vous allez à un salon de l’auto, c’est soit par le plaisir de voir de nouvelles voitures, que vos enfants sont excités par les voitures, soit parce que vous en achetez une que vous achèterez bientôt. Mais vous connaissez probablement les meilleures lignes à quoi ils ressemblent et combien de chevaux-vapeur ils ont.

2. Les constructeurs automobiles n’exposent pas là où leurs voitures ne se vendent pas

C’est ce qui a blessé Detroit. Pendant des années, les constructeurs automobiles étrangers – ceux dont le siège social est situé en dehors des États-Unis – sont tous allés à Détroit (NAIAS ou North American International Auto Show). Ils voulaient faire partie de l’excitation des deux ou deux jours et demi de presse et de charité avant l’ouverture du salon au public. À Detroit, peu importe ce que Mercedes-Benz a montré, la couverture locale a favorisé les Big Three: Chrysler (à l’époque), Ford et GM. Mais alors, qui voudrait écrire un calage variable des soupapes et une injection directe dans une nouvelle Benz lorsque Ram Trucks (Chrysler) conduisait un troupeau de bovins devant Cobo Hall? C’était en 2008, l’année après que Daimler et Chrysler ont mis fin à leur fusion de 10 ans.

Fondamentalement, la part de marché d’Audi, BMW, Mercedes-Benz et Porsche dans le Michigan atteint environ, oh, zéro pour cent. Ils ont donc cessé d’exposer. Certains, comme Porsche, ont cessé d’exposer plusieurs fois. Et les internationaux ont cessé de souscrire des cabines qu’ils utilisaient pendant deux jours et les concessionnaires locaux en ont ensuite utilisé 10 de plus. Détroit est peut-être le pire salon de l’auto pour le retour sur investissement des constructeurs automobiles, car presque tout le monde travaille pour ou a un parent travaillant pour l’un des constructeurs automobiles et a accès à des réductions pour les employés et les familles. Les chances sont nulles qu’un membre d’une famille Chrysler achète un F-150 ou Silverado sur un Ram 1500.

La plupart des grands salons de l’auto ne se produisent pas non plus lors de la vente de voitures. C’est au printemps. Ce n’est certainement pas en plein hiver, c’est-à-dire lorsque les concessionnaires automobiles préfèrent que les salons aient lieu, afin qu’ils puissent augmenter leurs ventes en décembre et janvier, puis tenir des ventes de février en l’honneur de – oui, il y a de l’ironie – deux des présidents les plus honnêtes de l’Amérique.

3. Les salons de l’auto sont verts, les salons de la mobilité (ne se vendent pas)

Dans un effort pour être tourné vers l’avenir, les salons de l’auto présentent des composants supplémentaires pour l’électrification, de bonnes pratiques environnementales et des services de mobilité tels que les fourgonnettes partagées. Dans certains endroits, cela fonctionne (Los Angeles); dans d’autres, ce n’est pas le cas. Quoi qu’il en soit, ce composant est la nouvelle apparence, un peu comme ce que les expositions mondiales étaient. La plupart des Américains n’achètent pas encore de véhicules électriques, pas avec des ventes au point mort à moins de 2% de la part de marché américaine.

C’est ce que les médias veulent couvrir (certains d’entre nous, en tout cas) mais les mêmes choses que nous voulons n’ont pas de foule qui réclame.

4. Les acheteurs n’aiment pas les concessionnaires automobiles

La principale raison de l’existence d’un grand salon de l’automobile n’est pas les jours de presse mais les jours publics, du vendredi au dimanche suivant, de neuf à dix jours. C’est à ce moment-là que le public vient interagir avec des représentants des concessionnaires automobiles locaux, ainsi que certains représentants de constructeurs automobiles. On ne sait pas combien ils apprennent qu’ils ne savaient pas déjà en ligne. Et on ne sait pas à quel point le dégoût général du public pour l’expérience d’achat de voitures dans les salles d’exposition automobile déteint sur l’expérience du salon automobile. Vous pouvez voir presque toutes les marques sous un même toit. Au Camp Jeep et quelques autres, vous pouvez faire un trek tout-terrain léger. Si la voiture est populaire, vous devrez faire la queue pour vous asseoir à l’intérieur.

Pendant ce temps, les brochures que vous pourriez ramasser en vrac au salon de l’auto, les mêmes informations sont en ligne. En ce qui concerne les salons de l’auto étant le temps de liaison parents-enfants, les personnes nées au cours des trois dernières décennies considèrent l’automobile comme moins excitante que leurs parents quand ils étaient enfants. Il n’a pas complètement disparu, mais il a suffisamment glissé pour affecter la fréquentation des salons de l’auto.

5. Les constructeurs automobiles investissent dans le marketing expérientiel

Les constructeurs automobiles repensent où dépenser leurs dollars marketing. Ils veulent se concentrer sur les perspectives les plus probables s’ils peuvent les identifier: les personnes qui ont acheté une voiture haut de gamme il y a 2-3 ans, les jeunes parents avec un deuxième bébé en route et qui ont peut-être besoin d’un VUS intermédiaire sûr, quelqu’un qui vient googlé Tag Heuer et Rolex. Ils parrainent donc des festivals de musique, soutiennent des œuvres de bienfaisance et dépensent 5 millions de dollars pour un spot de 30 secondes sur le Super Bowl 54 (2020). Ou ils invitent les meilleures perspectives à conduire les voitures à grande vitesse dans un parking du stade (la vitesse est relative), à ​​leur donner le déjeuner et une casquette de baseball, et à revenir dans quelques jours. Ils ciblent également les données démographiques susceptibles d’acheter avec des achats d’annonces en ligne ciblés. Ces activités ont un meilleur retour sur investissement que la construction d’un stand d’exposition automobile plus grand et plus éclaboussé, décident les constructeurs automobiles.

Qu’y a-t-il à l’horizon?

Les expositions automatiques ne sont pas encore mortes. Mais les centres de congrès qui se tournent vers les salons de l’auto pour remplir plus de deux semaines du calendrier (y compris les jours d’emménagement et de démontage) doivent se demander s’ils ne loueront bientôt que des parties de leurs installations à l’avenir.

Ford et Volvo n’ont pas exposé au salon de l’auto de Genève en février. Genève est un salon important car la Suisse, sans industrie automobile à proprement parler, est un territoire neutre, contrairement à Francfort.

Les États-Unis ont trois spectacles majeurs: New York, Detroit et Los Angeles; Chicago, Washington et Miami sont des majeures. BMW a mis fin à sa présence au Salon de l’auto de New York (NYIAS) en 2019. Cette année, Mercedes-Benz s’incline également. Contrairement au Michigan, où ils vendent peu de voitures, le métro de New York est le plus grand marché de Mercedes. Quitter NYIAS n’est donc pas faute d’acheteurs.

Detroit a renoncé à sa date de fin d’hiver, juste après le CES après 2018. Cette année, le NAIAS (North American International Auto Show) reprend en juin en tant que salon de l’auto, en partie spectacle de participation des automobilistes, en partie rite de printemps, 9-20 juin. Il y aura toujours des journées presse, un segment technologique appelé (attendez) AutoMobili-D, et une émission publique.

Le spectacle à regarder comme porte-étendard pour les spectacles américains est Los Angeles, du 20 au 29 novembre cette année. La Californie est la capitale mondiale de l’automobile en ce qui concerne les goûts divers des acheteurs et une population diversifiée. En outre, plus de travaux de haute technologie et de conception automobile sont effectués en Californie que partout ailleurs. Et le salon de Los Angeles a eu un segment en plein essor de la technologie verte et durable, qui est inégalé, appelé AutoMobility LA. À part le LA Convention Center étant démantelé et trop petit, SoCal est aussi bon que n’importe quel endroit pour un spectacle tourné vers l’avenir.

La technologie automobile la plus récente est présentée au CES de Las Vegas et les voitures se distinguent même parmi les appareils électroniques grand public traditionnels du salon, la domotique et les expositions de technologies de la santé en plein essor. Jusqu’à présent, LA / Automobility LA et CES coexistent.

Nous verrons comment les tarifs de Francfort ne sont plus à Berlin, Munich ou Hambourg.

