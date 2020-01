5ème cas de coronavirus confirmé aux États-Unis alors que la Chine met en garde contre une épidémie rapide – .

Aux États-Unis, cinq personnes au total sont désormais confirmées comme ayant le coronavirus qui est apparu en Chine il y a plusieurs semaines. Le nombre total d’individus infectés approche progressivement de 3000 dans le monde et les dernières estimations suggèrent que 80 personnes sont décédées des suites de leurs infections.

La Chine a publié un verrouillage de certaines des zones touchées, prolongeant une fête nationale dans l’espoir que les gens resteront chez eux et empêcheront le virus de se propager davantage. Malheureusement, les autorités sanitaires chinoises ont également émis un nouvel avertissement effrayant sur la façon dont le virus se propage, et ce n’est pas une bonne nouvelle.

Le ministre chinois de la Santé a révélé au cours du week-end que le virus semble se propager entre les personnes même pendant sa période d’incubation, ce qui signifie qu’une personne n’a pas à présenter de symptômes pour être contagieuse. C’est extrêmement important, car cela signifie que les voyageurs peuvent facilement passer le contrôle de santé de l’aéroport sans savoir qu’ils sont infectés, tout en transmettant le virus aux autres.

Jusqu’à présent, une cinquantaine de cas confirmés ont été documentés en dehors de la Chine, bien que la plus grande crise se situe évidemment dans le pays lui-même. Des dizaines de millions de personnes restent bloquées en Chine, et les hôpitaux sont tellement submergés de patients que le pays a décidé de construire des installations de traitement entièrement nouvelles spécifiquement pour lutter contre l’afflux de patients.

S’il y a une toute petite bonne nouvelle dans tout cela, c’est que les responsables de la santé et les scientifiques du monde entier travaillent dur sur le problème, et les efforts pour trouver un vaccin sont déjà en cours. Espérons que cela arrivera plus tôt que tard.

Source de l’image: WALLACE WOON / EPA-EFE / Shutterstock

