5G ne provoque pas de coronavirus, mais le coronavirus peut provoquer 5G

La 5G ne provoque pas de cancer. La 5G ne provoque pas de coronavirus. Quiconque prétend le faire est mal. Ils peuvent se tromper par ignorance, peur et désir de se mettre le plus en sécurité possible dans une période incertaine et effrayante. Ou ils peuvent être une combinaison de menteur, de troll et de jerk tout autour qui aiment remuer le pot à la fois dans l’histoire récente où le pot avait le moins besoin de remuer.

Nous avons expliqué comment et pourquoi la 5G ne cause pas de cancer dans le passé, je ne vais donc pas passer trop de temps à en débattre à nouveau. Aujourd’hui – comme chaque jour dans cette belle nouvelle réalité que nous apprécions tous collectivement – nous allons parler de la façon dont la 5G ne provoque pas – et ne peut pas – provoquer le coronavirus.

Covid-19 est causé par un virus

Le SRAS-CoV-2 est ce qu’on appelle un virus à ARN simple brin. Il est similaire aux coronavirus qui vivent dans les chauves-souris et peuvent avoir été transmis à l’homme par un hôte pangolin secondaire. Parce que ce virus est zoonotique – une maladie qui peut être transmise aux humains par les animaux – nous avons déjà une bonne idée d’où il vient. Le SRAS-CoV-2 est le virus qui cause la maladie connue sous le nom de Covid-19. La transmission est principalement née de gouttelettes, bien que le virus ait une certaine capacité à vivre sur les surfaces à l’extérieur du corps. La période d’incubation de Covid-19 est une médiane de cinq jours, avec une plage de 0 à 14 jours. Les humains ont été exposés pour la première fois au SARS-CoV-2, à notre connaissance, sur ce qui est connu comme un marché humide à Wuhan, en Chine. (Les marchés humides sont des endroits où la viande, le poisson et les produits sont vendus, par rapport aux marchés «secs», où les produits électroniques ou les fournitures ménagères sont vendus.)

Contrairement à la pandémie de grippe espagnole, qui a tué principalement des personnes jeunes et en bonne santé, Covid-19 semble frapper durement les personnes âgées. Les jeunes qui meurent des suites du SRAS-CoV-2 meurent parfois dans des réactions systémiques appelées tempêtes de cytokines, mais la grippe espagnole de 1918-1919 était beaucoup plus susceptible de provoquer des tempêtes de cytokines que Covid-19 ne semble l’être jusqu’à présent. C’est une très bonne chose.

Une fois à l’intérieur du corps, Covid-19 se fixe à une cellule hôte à l’aide de sa protéine de pointe, se liant peut-être aux récepteurs de l’enzyme de conversion 2 de l’angiostatine (ACE2) sur les cellules humaines. Le SRAS-COV-2 a une affinité plus élevée pour les récepteurs ACE2 dans les cellules humaines que le SRAS d’origine.

Une fois que le SRAS-CoV-2 a pénétré une cellule hôte, il commence à se répliquer comme le font tous les virus. Vos propres cellules sont obligées de fabriquer plus de copies du virus, qui se répandent de la cellule hôte d’origine dans le corps. Les scientifiques ont pris des photos réelles du SRAS-CoV-2 émergeant de cellules humaines cultivées en laboratoire, comme indiqué ci-dessous:

Nous avons établi l’origine du SARS-CoV-2 et les espèces dont il est issu. Nous savons comment il agit une fois à l’intérieur du corps. À aucun moment, le SRAS-CoV-2 ne dépend ou ne réagit à la présence d’énergie EM ambiante de la sorte qui existe dans l’atmosphère autour de nous de façon continue.

Parlons de la 5G

La norme radio de 5e génération (5G) comprend plusieurs composants différents. La 5G peut être déployée dans le spectre sous-6 GHz existant, comme le font T-Mobile et la plupart du reste du monde, ou dans des signaux mmWave à 20 GHz + gammes de fréquences. Le spectre inférieur à 6 GHz utilisé par T-Mobile offre une plage plus proche du LTE, mais n’améliore que légèrement les performances. Ce type de 5G ressemble plus à «LTE +» en termes d’avantages de performance que vous obtiendrez que tout comme le saut de la 3G – LTE.

Qu’en est-il de l’autre type de 5G, mmWave? Le rayonnement à ondes millimétriques a certaines caractéristiques distinctes, qui peuvent toutes être résumées en un résumé de deux phrases: il est nul.

Pourquoi? Parce que les ondes millimétriques ne voyagent pas pour de la merde. Ce graphique de SureCall résume essentiellement le problème:

La 5G ne peut pas pénétrer les obstacles. Qu’est-ce qui compte comme obstacle? Eh bien, vous avez d’abord les choses habituelles: bois, pierre, métal, etc. Ensuite, vous avez les choses moins habituelles, y compris la pluie, les molécules d’eau dans l’atmosphère plus généralement, les humains, les feuilles de papier et le verre transparent . Si le taux de pénétration des obstacles de la 5G est de 15 à 30 fois inférieur à celui de la LTE, vous pouvez parier qu’une des choses qu’elle ne pénètre pas littéralement est vous.

C’est littéralement la raison pour laquelle la 5G est une si mauvaise idée d’investir en ce moment. En dehors des zones métropolitaines et des stades du centre-ville, il n’y a pratiquement nulle part où vous pouvez vraiment bénéficier d’un accès 5G. La 5G n’a même pas été déployée dans la plupart des États-Unis, ce qui est une autre raison pour laquelle elle ne peut probablement pas être responsable d’une épidémie. La plupart d’entre vous ne l’ont pas. Les clients d’AT & T qui voient “5G E” sur leurs téléphones portables, ne vous inquiétez pas – ce n’est qu’un mensonge qu’AT & T a inventé

et n’a pas été puni. Votre «5G E» est exactement le même que le «LTE» de tout le monde.

L’idée que la 5G peut provoquer (ou exacerber) une infection à coronavirus n’est qu’une torsion de l’idée que les téléphones portables provoquent le cancer. Il n’y a pas de vérité non plus. Le problème avec l’argument de la 5G est que les types de 5G déployés en Chine par rapport aux États-Unis, sans parler de l’Europe, sont différents. La 5G européenne n’utilise pas les mêmes fréquences que la 5G américaine. La 5G américaine est différente de la 5G chinoise. Les téléphones qui prennent en charge toutes les bandes en question n’existent même pas encore, et les déploiements 5G en Amérique sont minuscules. La raison pour laquelle des entreprises comme Qualcomm ont été prises en train de distribuer de mauvais rapports 5G en premier lieu est que le service 5G existant n’est tout simplement pas très bon.

Nous savons déjà d’où vient le coronavirus. Nous avons trouvé les réservoirs d’animaux. Nous avons identifié la source de l’épidémie et, dans de nombreux cas, retracé les infections locales à des individus ou à des événements de groupe spécifiques. L’idée que la 5G pourrait provoquer des épidémies de coronavirus est générée par des trolls et des menteurs, aidés par des gens effrayés qui ne comprennent pas comment tout cela fonctionne. Ne vous laissez pas berner. Le problème avec la 5G est que la 5G est une mauvaise idée et une mauvaise affaire économique pour la plupart des gens en ce moment. Cela ne cause pas de cancer. Il ne provoque pas non plus de coronavirus.

Mais – hilarante – cela pourrait ne pas continuer à être vrai. Si les Américains restent bloqués chez eux et dépendent d’un service à large bande, il est possible que nous voyions des entreprises réagir à cela en renforçant les capacités des foyers et des zones locales. Dans certains endroits, en particulier les villes, la 5G pourrait être un effet de liaison à courte portée. Si les entreprises savaient que les gens travaillaient principalement à domicile, elles pourraient être plus disposées à construire ces déploiements à l’échelle requise pour les rendre abordables.

La 5G ne provoque pas de coronavirus – mais il est possible que le coronavirus puisse provoquer la 5G (déploiements).

