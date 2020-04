À la conférence AI de Stanford, Harnessing Tech to Fight COVID-19

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Comme autre signe des temps, Stanford a réorienté sa conférence sur l’IA centrée sur l’humain (HAI) en un symposium numérique uniquement accessible au public sur la façon dont la technologie a été et peut être utilisée pour lutter contre la propagation et aider au traitement du COVID-19. . Nous avons entendu des chercheurs, des médecins, des statisticiens, des développeurs d’IA et des décideurs politiques sur une grande variété de stratégies et de solutions. Certains d’entre eux travaillent sur ce problème depuis longtemps, certains ont rapidement réorienté leurs recherches sur la grippe, et d’autres ont complètement abandonné ce qu’ils faisaient auparavant en raison de l’urgence de cette crise.

Outils de prévision pour les décideurs

Pour les fonctionnaires qui tentent d’évaluer comment diverses interventions affecteront la propagation du COVID-19 et son impact sur les infrastructures de santé, ou tout simplement pour les personnes curieuses qui souhaitent obtenir plus d’informations que celles fournies dans les briefings nationaux souvent déroutants, le SURF de Stanford (Systems Utilization Research for Stanford Medicine) vous donne un moyen d’expérimenter différentes valeurs pour la propagation de la maladie et l’efficacité prédite d’interventions possibles et de voir comment cela affectera combien de personnes tomberont malades et à quel point. L’outil est préchargé avec les numéros de cas actuels par comté à travers les États-Unis.

Cartographie du voyage du nouveau coronavirus à l’aide de son génome

L’un des aspects les plus impressionnants de l’événement HAI a été le nombre incroyable d’efforts de recherche à but non lucratif rendus possibles par des scientifiques dédiés à l’amélioration de la santé publique. L’un d’eux est Nextstrain.org. Le groupe fournit une boîte à outils open source pour la bioinformatique et recueille les données créées avec lui pour fournir des visualisations de divers aspects d’une variété d’agents pathogènes, y compris maintenant le nouveau coronavirus. L’image en vedette pour cette histoire est un «arbre généalogique» génétique de 2499 échantillons provenant du monde entier. Vous pouvez visiter le site et même voir une animation de la façon dont le virus a dû se propager en fonction de la mutation de son génome.

Apprentissages de Singapour et de Taiwan

Alors que la Chine continentale a trébuché dans sa réponse initiale à COVID-19, et que nous, aux États-Unis, avons clairement agi beaucoup trop lentement pour l’étouffer dans l’œuf proverbial, quelques pays, dont Singapour et Taïwan, ont fait un travail particulièrement efficace pour empêcher la pandémie de ravager leur population. Un certain nombre de leurs stratégies ont été largement rapportées, mais il existe également plusieurs applications très intéressantes de la technologie utilisée dans les pays qui ont été couvertes lors de la conférence HAI.

Michele Barry, du Stanford & Woods Institute, nous a parlé d’une application mobile intelligente, TraceTogether, qui a été largement déployée à Singapour. Il utilise une combinaison d’historique de localisation et de proximité Bluetooth actuelle pour non seulement vous permettre de savoir si vous êtes près d’une personne qui a été testée positive pour le virus, mais également vous alerter si une personne que vous avez côtoyée au cours des deux dernières semaines teste maintenant positif. De toute évidence, cela implique de partager de nombreuses informations, qui seraient confrontées à de nombreux défis juridiques et sociaux aux États-Unis ou dans la plupart des autres pays. Mais il s’est avéré très efficace pour ralentir la propagation de la maladie. Il en va de même pour le suivi de localisation obligatoire mis en place pour ceux qui arrivent dans le pays avec des symptômes.

De même, Taïwan a mis en place des tests approfondis et une mise en quarantaine obligatoire des individus symptomatiques. Les vols entrants ont été embarqués et des températures ont été relevées, par exemple. Ceux qui avaient de la fièvre dans des avions ou lorsqu’ils entraient dans des bâtiments publics étaient placés en quarantaine, apportaient de la nourriture et payaient un salaire. Les bases de données sur les voyages des passagers étaient également connectées à la base de données nationale sur la santé, de sorte qu’il était possible d’alerter ceux qui avaient été à proximité d’une personne infectée afin qu’ils puissent se faire tester. Cela signifiait également que chaque fois qu’une personne consultait un médecin, le médecin savait à l’avance si elle était à haut risque d’être exposée et devait donc prendre des précautions. Des cartes de disponibilité des masques en temps réel ont été mises à disposition en ligne à Taïwan, ce qui a fonctionné car après leur expérience de 2003, le pays est intervenu tôt pour accélérer la production de masques afin que chacun puisse en utiliser un tout le temps.

Un nombre frappant de Chine continentale est qu’ils ont envoyé 15 000 épidémiologistes dans la province du Hubei une fois qu’ils ont décidé de faire face à l’épidémie de front – c’est deux fois plus que nous en avons aux États-Unis.

La maîtrise des données et la pensée critique sont des compétences clés pour le grand public

Plusieurs des intervenants ont abordé les multiples problèmes avec une grande quantité d’informations souvent contradictoires, ainsi que la désinformation et la désinformation, qui bombardent les gens dans le monde entier. Les spécificités du problème varient considérablement selon les pays et les caractéristiques démographiques. Dans certains pays comme la Chine, les informations ont tendance à être «descendantes» et à être fortement filtrées, de sorte que le problème devient la recherche de sources d’informations supplémentaires. Dans des pays comme les États-Unis, le problème peut être l’inverse, où il y a beaucoup trop de sources d’information, dont beaucoup ne sont pas fiables ou diffusent délibérément de fausses informations. Mais même ici, la politisation et la factionisation ont fait en sorte qu’il peut être difficile de trouver des sources d’informations fiables.

Un point où tous les intervenants étaient d’accord est que l’augmentation de la maîtrise des données et de la pensée critique sont des compétences clés pour les personnes qui souhaitent comprendre ce qui se passe et avoir une perspective éclairée sur la façon dont elles devraient agir et comment elles devraient encourager les autres à agir. En termes d’alphabétisation des données, deux concepts qui sont maintenant au premier plan traitent des implications de la croissance exponentielle et de l’interprétation des marges d’erreur dans les prévisions. Quiconque est formé en sciences, en ingénierie ou en mathématiques les connaît peut-être, mais il est clair que de nombreuses personnes – y compris bon nombre de nos fonctionnaires chargés de l’élaboration des politiques – ne le sont pas. En ce qui concerne la pensée critique, la vérification des sources et la mise en contexte des données sont plus importantes que jamais étant donné la grande quantité de données en évolution rapide produites sur ce sujet. Même au sein de la communauté des chercheurs, l’urgence de publier les résultats de la recherche est à l’origine de nombreuses impressions précoces d’articles et d’études précipitées avec des ensembles de données limités.

Nous n’avons couvert que quelques-uns des points forts de l’événement HAI de Stanford dans cet article. Il y a également eu une séance technique complète sur les tactiques de développement de médicaments et plusieurs excellents exposés sur la télémédecine et l’utilisation de l’IA pour les soins aux personnes âgées. Pour ceux d’entre vous qui sont impliqués dans l’apprentissage automatique, Anthony Goldbloom de Kaggle a donné une excellente description de la façon dont la plateforme est déployée pour aider, et comment les individus peuvent s’impliquer. John Brownstein de Harvard a également présenté certaines de leurs impressionnantes données de crowdsource qui peuplent healthmap.org. Quelques-uns des exposés complets sont déjà en ligne sur le site Web de l’événement, et d’autres seront ajoutés au fur et à mesure qu’ils seront disponibles.

