À l’ère COVID-19, même Bill Gates admet qu’il se sent comme s’il était dans un cauchemar – .

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, est peut-être l’une des personnes les plus riches du monde, mais même lui a parfois du mal à faire face aux énormes changements sociaux provoqués par la pandémie de coronavirus.

«Je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi dramatique», a admis Gates aujourd’hui lors d’une discussion en direct «Daily Homeroom» avec Sal Khan, fondateur de la Khan Academy, une entreprise d’apprentissage en ligne sans but lucratif.

Cela peut sembler ironique, étant donné que la Fondation Bill & Melinda Gates, basée à Seattle, travaille depuis des années sur les efforts de lutte contre les maladies, et que Gates lui-même a émis un avertissement concernant une épidémie mondiale de virus lors d’une conférence TED de 2015. Mais maintenant que c’est arrivé, Gates n’est plus à l’abri des effets de l’épidémie.

“La vie de tout le monde est presque complètement bouleversée”, a-t-il déclaré à Khan. «Les choses normales que je fais – parler de l’éradication de la polio, aller à des réunions à la fondation, voyager pour rencontrer des scientifiques – tout est parti. Quand je me réveille le matin, je pense: «Est-ce un cauchemar? Sommes-nous vraiment dans ce monde différent où le coronavirus est la priorité absolue? “”

Gates a déclaré qu’il avait organisé de nombreuses réunions en ligne – en utilisant la plate-forme de vidéoconférence fournie par Microsoft Teams, bien sûr. “J’apprends les pièces que les gens ont dans leur maison et les chats qui sautent sur leur bureau”, a-t-il plaisanté.

Il diffuse également ses messages sur le ralentissement et l’arrêt de la propagation du virus dans de nombreux chats publics en ligne – non seulement avec la Khan Academy, mais avec «The Daily Show», ., TED, Reddit et d’autres points de vente. Le contact en face à face est cependant strictement limité conformément aux exigences de la distanciation sociale.

“Je ne vois pas beaucoup de gens au-delà de ma famille en personne”, a-t-il déclaré.

Quand ce sera fini? Et à quoi ressemblera la vie une fois que les gens commenceront à sortir des maisons et des hôpitaux? Voici huit leçons clés à tirer du chat «Daily Homeroom»:

Gates a déclaré qu’il faudrait probablement un mois pour que l’augmentation exponentielle du nombre de cas de COVID-19 se stabilise, et un autre mois pour que le nombre de cas actifs commence à baisser. Des tests rapides et répandus pour le virus seront essentiels. “Vous pourriez arriver à un point où, parce que vous visez les tests et obtenez des résultats rapides, vous commencez à vous ouvrir … où les enfants vont à l’école et les gens retournent à leur travail”, a-t-il déclaré.

Même alors, il devra y avoir des limites. “Ce n’est pas normal. Ils ne font pas d’événements sportifs ou de grands rassemblements. Cela attendra jusqu’à [we have] le vaccin, mais nous aimerions – si les choses se passent bien et que les chiffres le conduisent – nous aimerions voir cette capacité s’ouvrir quelque peu d’ici idéal au début de l’été », a déclaré Gates.

Les grands rassemblements devront peut-être être suspendus jusqu’à un an de plus, pour donner le temps de tester adéquatement un vaccin qui peut être administré dans le monde entier. “Il faudra un certain temps pour revenir au mode” Allons prendre des vacances, allons acheter une nouvelle maison “, a déclaré Gates.

Cet état d’esprit plus prudent semble susceptible d’entraîner «la plus grande contraction du PIB de toute notre vie», a déclaré Gates. «Nous sommes en territoire inconnu. … Finalement, l’économie sera plus grande qu’elle ne l’était avant que nous commencions, mais le rétrécissement que nous constatons ces derniers mois est complètement sans précédent, et il y a des vies humaines derrière cela », a-t-il déclaré.

Gates a déclaré que l’impact social à long terme serait probablement plus important que celui de la récession économique de 2008, et pourrait sans doute atteindre l’ampleur de la dépression et de la Seconde Guerre mondiale. Mais il est difficile de prévoir des détails. «Il y a des choses simples, comme:« Les gens feront-ils moins de voyages Les gens auront-ils peur des voyages à l’étranger? “Je suis inquiet: est-ce que cela nous rapprochera au sein du pays et entre les pays pour résoudre un problème mondial comme celui-ci? Ou cela nous fera-t-il dire: «OK, nous avons juste besoin de nous asseoir et de nous isoler à divers niveaux tribaux ou nationaux?» »

Des exemples de coopération scientifique et technologique en réponse aux défis posés par la pandémie donnent de l’espoir à Gates. “Dieu merci, Internet semble avoir la résilience”, a-t-il déclaré. “C’est un outil pour nous de voir constamment ce qui se passe, d’avoir ces collaborations.”

Mais Gates a reconnu que le passage au tout numérique «va créer des disparités» pour les communautés qui ne sont pas si bien connectées. Le problème est particulièrement aigu pour les écoles qui ont été obligées d’annuler des cours en face à face. “Perdre trois mois d’apprentissage – cela a un coût énorme”, a déclaré Gates. “Il est difficile de mettre un chiffre en dollars dessus, mais quelle que soit la classe dans laquelle vous vous trouvez, c’est un énorme revers.”

S’il y a une lueur d’argent dans cette pandémie, il se peut que nous ne soyons jamais aussi mal préparés que nous l’étions lorsque Gates a émis son avertissement en 2015. “Cette fois, les gouvernements agiront”, a-t-il déclaré. «Nous mettrons en place les bons outils. … Espérons que certaines familles sont plus proches les unes des autres, l’idée de faire du bénévolat pour aider les gens, donner philanthropiquement. Nous sommes tous dans le même bateau, même à l’échelle mondiale. Le reste de votre vie, vous penserez à cet événement et à la façon dont vous y avez répondu comme une chose déterminante. Et je vois beaucoup de gens saisir l’occasion pour aider les autres ou utiliser leurs compétences pour essayer de mettre un terme à cela. ”