À quel point COVID-19 est-il mortel? Une nouvelle étude de Stanford soulève autant de questions qu’elle de réponses

Parmi les nombreuses «inconnues connues» qui compliquent la création de politiques publiques pour répondre à la pandémie de COVID-19, on estime sa létalité. Nous savons que dans l’ensemble, cela a été dramatique, avec près de 40 000 morts aux États-Unis seulement en un peu plus d’un mois. Mais comme nous ne savons pas combien de personnes ont été infectées, nous ne savons pas dans quelle mesure il est susceptible d’être mortel pour quelqu’un qui le contracte.

Les premières estimations basées sur des cas confirmés ont varié de 1 à 5%. On a toujours supposé que ces estimations étaient élevées car, dans la plupart des pays, y compris les États-Unis, seuls les plus malades ont été testés – du moins jusqu’à très récemment. Mais nous ne disposons pas de données solides sur le nombre réel de cas, ni sur la variation du taux de mortalité selon les données démographiques. Il semble clair que COVID-19 est plus dangereux pour les personnes âgées et celles souffrant de maladies sous-jacentes, mais nous ne savons pas dans quelle mesure.

Afin d’obtenir de vraies réponses sur le taux de mortalité, des études de populations plus larges sont nécessaires. Un certain nombre de ces projets ont commencé dans le monde, dont plusieurs aux États-Unis. L’un des premiers à publier ses résultats, sous la forme d’une «pré-impression» (non encore évaluée par des pairs), est un effort mené par des chercheurs de l’Université de Stanford pour tester 3 300 volontaires du comté de Santa Clara. Cela comprend Stanford à une extrémité, s’étend à travers une grande partie de la Silicon Valley après San Jose à l’autre extrémité, et a une population de près de deux millions d’habitants.

Estimation des infections de 50 à 85 fois le nombre de cas confirmés

La conclusion frappante des chercheurs de Stanford dans la pré-impression de leur étude, qui a gagné du terrain dans les médias du monde entier, est leur estimation que la prévalence de COVID-19 dans la région est 50 à 85 fois plus élevée que le nombre de cas confirmés . Il n’est pas surprenant que le nombre réel soit supérieur au nombre confirmé. Mais auparavant, la plupart des estimations étaient plus proches de 5 ou 10 fois le nombre de cas confirmés.

L’implication évidente de leur conclusion est que le taux de mortalité pour COVID-19 est beaucoup plus bas que les estimations actuelles, et d’une marge suffisamment grande pour qu’il soit utile de réévaluer notre réponse en matière de politique publique. Cependant, il existe un certain nombre de bonnes raisons d’avancer avec prudence dans l’utilisation des résultats de l’étude. Beaucoup de ces raisons ont malheureusement été ignorées dans leur précipitation à faire claquer la conclusion globale ou à justifier des mesures politiques. Nous allons vous présenter quelques-unes des mises en garde les plus importantes.

Un examen rapide des tests d’anticorps pour COVID-19

Presque tous les tests effectués aux États-Unis et dans la majeure partie du monde sur COVID-19 ont utilisé des tests de diagnostic pour 2019-nCov, le virus qui en est la cause (également appelé SARS-2-nCoV). Un résultat positif correct signifie que le sujet est actuellement infecté. C’est utile pour décider des traitements possibles et pour compiler le nombre de cas actifs, mais cela ne vous dit pas si une personne a eu COVID-19 et s’est rétablie. Par conséquent, ces tests ne vous permettent pas d’échantillonner la population générale pour voir qui a pu développer une immunité ou l’étendue des cas inaperçus ou non diagnostiqués.

Le test d’anticorps est complémentaire au test de diagnostic dans ce cas. Les tests peuvent mesurer une ou les deux réactivités des IgM et IgG (Immunoglobuline M et Immunoglobuline G) au virus 2019-nCoV. Les niveaux d’IgM augmentent assez peu de temps après le début de COVID-19, mais finissent par diminuer, tandis que les niveaux d’IgG représentent une résistance continue (et, espérons-le, une immunité au moins partielle à plus long terme). Donc, pour être complet, les tests d’anticorps devraient idéalement mesurer les deux.

Sensibilité et spécificité du test

Si vous ne vous êtes jamais plongé dans l’évaluation des tests, deux termes importants à apprendre sont la sensibilité et la spécificité. La sensibilité est la probabilité qu’un test identifie correctement un sujet positif avec un résultat positif. Une faible sensibilité signifie que de nombreux sujets qui devraient être testés positifs ne le sont pas – c’est-à-dire un faux négatif. La spécificité est un concept similaire, sauf qu’il mesure le nombre de sujets qui devraient être négatifs. Ici, une faible sensibilité signifie plus de faux positifs. Selon l’objectif du test, l’un peut être beaucoup plus important que l’autre. Leur interprétation dépend également du rapport global des sujets positifs aux négatifs, comme nous le verrons en examinant les résultats de Stanford.

À propos du test d’anticorps Stanford utilisé

Au moment où Stanford a fait l’étude, il n’y avait pas de tests d’anticorps COVID-19 approuvés par la FDA pour une utilisation clinique. Mais à des fins de recherche, l’équipe a acheté des tests auprès de Premier Biotech au Minnesota. Premier a commencé à commercialiser un test d’anticorps COVID-19, mais il ne le crée pas. Le test répertorié sur le site Web de la société, et qui semble être utilisé par Stanford, provient de Hangzhou Biotest Biotech, un fournisseur de tests de laboratoire chinois établi. Il est similaire dans son concept à un certain nombre de tests d’anticorps COVID-19 qui sont disponibles en Chine depuis fin février et les données des tests cliniques correspondent exactement aux données fournies par Stanford, il semble donc que ce soit celui utilisé.

En particulier, la sensibilité et en particulier les résultats de spécificité pour le test de Hangzhou sont impressionnants – et importants. Les chercheurs ont analysé les résultats des tests du fabricant et les ont complétés par des tests supplémentaires sur des échantillons de sang de Stanford. Dans l’ensemble, ils ont évalué la sensibilité des tests à 80,3% et la spécificité à 99,5%. Étonnamment, cependant, les résultats des tests de sensibilité du fabricant (sur 78 positifs connus) étaient bien supérieurs à 90%, tandis que les échantillons de sang de Stanford n’ont donné que 67% (sur 37 positifs connus). L’étude les a combinés pour une valeur globale de 80,3%, mais de toute évidence, des tailles d’échantillon plus importantes seraient utiles, et la divergence massive entre les deux chiffres justifie une enquête plus approfondie. Ceci est particulièrement important car la différence entre les deux représente une énorme différence dans les estimations finales du taux d’infection.

Concernant la sensibilité, les résultats du fabricant étaient de 99,5% pour un anticorps et de 99,2% pour l’autre, sur 371 échantillons. Les tests pour les deux anticorps ont parfaitement fonctionné sur les 30 échantillons négatifs de Stanford. Dans l’ensemble, Stanford a estimé la sensibilité du test à 99,5%. C’est important parce que si la population de l’échantillon est dominée par des résultats négatifs – comme c’est le cas lors des tests du COVID-19 auprès du grand public – même un petit pourcentage de faux positifs peut perturber les choses.

Il y a une raison supplémentaire d’être sceptique quant au test particulier utilisé. Dans une autre pré-impression, des chercheurs des hôpitaux et des universités du Danemark ont ​​évalué le test développé par Hangzhou en dernier pour l’exactitude des neuf testés. En particulier, il n’avait qu’une spécificité de 87% (il a identifié à tort deux des 15 échantillons négatifs comme étant positifs). C’est loin des 99,5% calculés par Stanford:

Les modèles ont des barres d’erreur pour une raison

Le document est assez direct sur les grandes erreurs potentielles introduites par les tailles d’échantillon relativement petites impliquées. Par exemple, l’intervalle de confiance (IC) à 95% pour la spécificité est donné de 98,3 à 99,9%. Si la spécificité était en fait de 98,3%, le nombre de faux positifs équivaudrait à peu près au nombre de résultats positifs dans l’étude. Le propre article de l’équipe souligne qu’avec des chiffres légèrement différents, le taux d’infection parmi ses sujets de test pourrait être inférieur à 1%, ce qui le rapprocherait assez des estimations existantes. Évidemment, les erreurs de spécificité pourraient être annulées en compensant les erreurs de sensibilité, mais le fait est que les gros titres ne semblent jamais venir avec des barres d’erreur.

Les modèles et les études doivent également être vérifiés par rapport à des données connues. Par exemple, l’étude de Stanford estime que le taux de mortalité réel pour COVID-19 dans la population générale est de 0,12 à 0,2%, au lieu des chiffres beaucoup plus importants que nous avons l’habitude de lire. Cependant, la ville de New York a déjà un taux de mortalité par COVID-19 d’environ 0,15% de sa population totale. Cela impliquerait que chaque résident de la ville de New York a été infecté et a eu suffisamment de temps pour que la maladie prenne racine.

Aussi improbable que cela soit, plus de personnes y meurent malheureusement chaque jour, il n’est donc pas plausible que le taux de mortalité y soit aussi bas que les estimations sur papier de Stanford. Ici aussi, ils soulignent qu’il y a beaucoup de variables en jeu qui pourraient affecter les taux de mortalité. Mais ces mises en garde sont un petit réconfort si les gens s’enfuient avec les chiffres comme s’ils étaient une science établie.

Le biais de sélectivité de l’étude peut ne pas être réparable après coup

Des volontaires pour l’étude ont été recrutés via des publicités Facebook, pour des raisons d’opportunité. Les chercheurs ont fait un travail extrêmement approfondi pour essayer de corriger le biais démographique résultant des bénévoles par rapport à la population générale du comté de Santa Clara – estimant finalement que le grand public a près de deux fois le taux d’infection de leurs sujets. Du point de vue démographique, cela pourrait avoir du sens, mais cela ignore complètement la façon dont les bénévoles pourraient s’auto-sélectionner. Ceux qui se sont sentis malades plus tôt dans l’année mais qui pensaient que c’était la grippe, ceux qui pensaient qu’ils avaient le COVID-19 mais ne pouvaient pas se faire tester, ceux qui avaient voyagé en Chine ou en Europe, et ceux qui avaient été en contact avec quelqu’un avec COVID-19, mais n’a pas pu se faire tester, tous semblent être des amateurs très probables d’une inscription rapide. Après tout, le bénévolat signifiait passer une bonne journée à attendre dans un parking pour se faire piquer le doigt.

Il ne semble pas y avoir eu de tentative pour mesurer ou contrôler ce biais dans la sélectivité des sujets. Par conséquent, il est difficile de voir comment l’étude peut être interprétée aussi littéralement qu’elle l’a été par tant de sources.

C’est formidable que nous ayons enfin commencé à collecter des données sur l’incidence réelle du COVID-19 ici aux États-Unis, et une incidence beaucoup plus élevée que prévu des infections a certainement des implications pour déterminer à quel point il est mortel et la meilleure approche pour traiter avec ça. Cependant, nous devons regarder au-delà du titre et nous rappeler que ce n’est qu’une petite pièce d’un très grand puzzle. Il faudra beaucoup plus de travail pour combler le reste.

