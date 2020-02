Accion Systems lève 11 millions de dollars de série B pour la propulsion spatiale

MOUNTAIN VIEW, Californie – La start-up de propulsion spatiale Accion Systems a levé 11 millions de dollars dans un nouveau cycle de financement destiné à permettre à l’entreprise d’augmenter la production de ses propulseurs électriques pour petits bateaux.

La société basée à Boston a déclaré le 4 février que Boeing HorizonX Ventures et Shasta Ventures co-dirigeaient la série B. Les deux sociétés sont de retour des investisseurs, Shasta menant 7,5 millions de dollars de série A d’Accion en 2016 et Boeing HorizonX effectuant un investissement distinct en 2018.

Le financement ira à la production de ses propulseurs Tile Ionic Liquid Electrospray (TILE) pour les satellites. Ces propulseurs utilisent un sel liquide ionisé, accéléré par des champs électriques, pour produire une poussée. La société fait valoir que cette technologie, initialement développée au Massachusetts Institute of Technology, peut fournir des options de propulsion sûres pour les petits bateaux avec une plus grande efficacité que les autres options de propulsion électrique.

“De la taille d’un timbre-poste, notre système de propulsion réécrit les règles de navigation et de manœuvrabilité des petits bateaux”, a déclaré Natalya Bailey, directrice générale d’Accion, dans un communiqué. “Nous sommes ravis d’accélérer la production et d’offrir à nos clients des avantages tels que l’extension de la durée de vie de la mission, le maintien en poste et les capacités de désorbitation.”

L’investissement porte le financement total collecté par Accion à 36 millions de dollars. Ce chiffre, dit la société, comprend 14 millions de dollars en récompenses du ministère de la Défense et de la NASA, comme un contrat de 3,9 millions de dollars du programme de technologie spatiale «Tipping Point» de la NASA pour démontrer que ses propulseurs peuvent remplacer un système de propulsion à gaz froid sur un cubesat . Ce contrat finance un test en vol de la technologie en 2021 sur un cube basé sur le vaisseau spatial Mars Cube One (MarCO) qui a accompagné la mission d’atterrisseur InSight Mars en 2018.

Accion a d’abord piloté le système de propulseur TILE sur un cubeat construit par les étudiants, Irvine 01, lancé en novembre 2018 sur une fusée Rocket Lab Electron. La société affirme avoir “un certain nombre” de vaisseaux spatiaux dont le lancement est prévu en 2020 et qui utiliseront ces propulseurs, y compris des cubesats construits par les étudiants.

La société n’a révélé aucun client commercial majeur pour les propulseurs, bien que Boeing ait déclaré que son intérêt pour l’utilisation de la technologie était une des raisons pour lesquelles elle avait investi dans Accion. «Le système de propulsion d’Accion apporte de nouvelles capacités aux satellites, aux véhicules spatiaux et, finalement, à nos clients», a déclaré Brian Schettler, directeur général principal de Boeing HorizonX Ventures. «Notre soutien à Accion soutient le leadership de Boeing dans l’adoption de technologies de nouvelle génération pour faire progresser les capacités des satellites.»

Accion espère exploiter l’intérêt croissant pour les cubesats et autres petits satellites. «Une nouvelle approche de la propulsion dans l’espace et de la mobilité des petits satellites est en ordre, et je crois qu’Accion a la solution», a déclaré Rob Coneybeer, directeur général de Shasta Ventures.

Cependant, de nombreuses autres sociétés travaillent également sur les technologies de propulsion. Lors d’un atelier au Smallsat Symposium ici le 3 février, les participants ont noté à la fois le grand nombre de systèmes de propulsion par satellite en développement – plus de 100, en un seul point – et la diversité des approches.

«Une chose avec laquelle nous nous débattons est la propulsion. Il y a tellement de nouveaux types de propulsion », a déclaré Sarah Chiles, responsable du repérage technologique pour Starburst Accelerator, un accélérateur d’affaires soutenant les entreprises aérospatiales. “J’essayais de comprendre comment cela se joue sur le marché et où il y a une demande réelle.”

Un investisseur a émis un avertissement concernant les systèmes de propulsion par satellite. “De notre point de vue, je ne pense pas que les gens comprennent vraiment ce que les utilisateurs finaux veulent ou apprécient les délais des utilisateurs finaux pour ces besoins”, a déclaré Mark Watt, associé chez Noosphere Venture Partners. «Je pense que nous devons être très prudents lorsque nous sautons sur des choses qui semblent chaudes sans vraiment comprendre les besoins des clients.»