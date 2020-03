Acquisition en état de confusion: des questions planent sur le rôle de l’Agence de développement spatial

L’US Space Force commence à peine à s’organiser en tant que nouvelle branche des forces armées et ses dirigeants sont confrontés à une liste de tâches intimidante. En tête de liste figure la gestion des acquisitions spatiales.

Le Congrès, dans la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020, a créé un nouveau poste de secrétaire adjoint de l’Air Force pour l’acquisition et l’intégration de l’espace afin de superviser les achats de la Force spatiale. Mais le Congrès laisse aux dirigeants de l’Air Force et de la Space Force le soin d’élaborer un plan sur la manière dont ce secrétaire adjoint créera une entreprise cohérente qui réunira les organisations existantes – notamment le Space and Missile Systems Center (SMC), le Space Rapid Capabilities. Bureau et l’Agence de développement spatial.

Tout type de remaniement d’acquisition au DoD peut devenir très rapide. Celui-ci ne fera pas exception, notamment parce que la Space Development Agency (SDA) opère actuellement indépendamment de la Space Force. Alors que SMC et Space RCO relèvent déjà de la Force spatiale, SDA est une agence du Pentagone qui relève du sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie.

Le Congrès a déclaré que le SDA devait passer à la Force spatiale d’ici 2022 – mais a laissé le soin au DoD et aux services de régler les détails.

D’ici à chaque fois qu’il rejoindra la Force spatiale, SDA ira de l’avant avec les programmes qui étaient prévus avant la création du service spatial. Il construira de grandes constellations de satellites en réseau en orbite terrestre basse pour détecter les missiles et suivre les cibles ennemies. Le Pentagone a demandé près de 340 millions de dollars pour les opérations SDA et le développement technologique en 2021. Selon les projections à long terme de l’agence, il cherchera jusqu’à 6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour accélérer les achats de satellites et les mettre en orbite.

L’ancien directeur de la SDA, Fred Kennedy, a déclaré que l’agence se trouve dans une situation difficile malgré le soutien qu’elle obtient du DoD. Dans des remarques sur l’acquisition en état de confusion plus tôt ce mois-ci au SmallSat Symposium en Californie, il a rappelé au public que SDA avait été créé pour accélérer l’innovation et avait le pouvoir de contourner le processus d’acquisition traditionnel. Si SDA est fusionné avec la bureaucratie de la Force spatiale, a déclaré Kennedy, l’objectif initial de l’agence de perturber l’espace militaire est peu susceptible d’être atteint. Il a appelé le mandat du Congrès pour consolider le SDA sous la Force spatiale l’équivalent de «donner SpaceX à Lockheed».

L’un des avantages d’avoir une force spatiale est un plaidoyer plus important pour le financement qu’il n’y en aurait si la Force aérienne était chargée de l’espace, a déclaré Kennedy. Le problème est qu’il existe toujours une «confusion généralisée concernant ce que nous allons acheter et comment nous allons l’acheter».

Un autre problème imminent pour SDA est de savoir comment il travaillera avec la Missile Defense Agency, qui relève également du sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie.

La constellation planifiée de satellites de suivi de missiles de la SDA – également connue sous le nom de couche de capteurs spatiaux – est conçue pour détecter les véhicules à glissement hypersonique, une menace émergente que le DoD dit n’est pas détectable par le bouclier de défense antimissile américain actuel. Mais le Congrès de l’année dernière a déclaré qu’il ne voulait pas que le SDA mène cet effort et a donné à MDA 108 millions de dollars pour démarrer la couche de capteurs spatiaux.

Dans la proposition de budget 2021, le Pentagone transfère le financement de la couche de capteurs spatiaux au SDA. Mais c’est une question ouverte de savoir si le Congrès ira de l’avant cette fois-ci, ou remettra l’argent directement à MDA.

Tom Karako, analyste en défense antimissile au Center for Strategic and International Studies, a déclaré que les allers-retours avec la couche de capteurs spatiaux ne font qu’ajouter à l’incertitude quant à ce que fera exactement SDA.

“Il s’agit de la deuxième tentative de l’administration de déplacer des capteurs spatiaux vers le SDA”, a-t-il déclaré. Le Congrès a toutefois insisté sur le fait que la défense antimissile hypersonique est plus étroitement alignée sur l’expertise de MDA en matière de suivi des missiles balistiques.

Le directeur actuel de SDA, Derek Tournear, a été invité lors du SmallSat Symposium sur la manière dont l’agence entend travailler avec MDA et avec la Force spatiale.

Tournear a déclaré que MDA est un partenaire, pas un rival, en ce qui concerne la couche de capteurs spatiaux. En ce qui concerne la Force spatiale, il a déclaré que SMC se concentre sur les programmes et clients actuels et non sur les technologies perturbatrices. “C’est là que SDA entre en jeu”, a déclaré Tournear. «Toutes les organisations remplissent une fonction unique… Nous travaillons en étroite collaboration.»

Les responsables de l’Air Force et de la Space Force ont déclaré que des discussions étaient en cours au Pentagone sur la voie à suivre pour le SDA. Ils fourniront des réponses au Congrès dans un rapport attendu le 31 mars.

