Adobe met à jour Photoshop pour célébrer son 30e anniversaire

Au cours des trois dernières décennies, Photoshop est devenu partie intégrante de notre culture. Même ceux qui n’ont jamais utilisé de copie connaissent le concept de “Photoshopping”. Bien que le programme ait été éclipsé par de nouvelles applications plus lisses pour de nombreuses personnes, il reste le puissant éditeur d’images le plus utilisé sur la planète. Pour aider à marquer le jalon de son 30e anniversaire, Adobe a déployé de belles mises à jour pour la version de bureau, en particulier pour les gros utilisateurs de Content-Aware Fill ou de Lens Blur Tool. Photoshop pour iPad reprend un nouvel outil de sélection d’objets, et la société a également ajouté quelques goodies aux frères et sœurs Photoshop Lightroom Classic, Lightroom et Lightroom Mobile.

L’espace de travail de remplissage sensible au contenu grandit

Selon la façon dont vous utilisez Photoshop, celui-ci est un gros problème ou un “hein, CAF a un espace de travail?” Mais si vous êtes habitué à effectuer de nombreuses modifications à l’aide de Content-Aware Fill, l’espace de travail mis à jour vous permet d’effectuer plusieurs modifications différentes sans quitter ni entrer de nouveau dans l’espace de travail. Un endroit où cela sera utile est les tâches de suppression complexes, où plusieurs passes sont nécessaires pour terminer le travail. Maintenant, ils peuvent tous être terminés dans la même session Workspace.

Le flou de l’objectif s’améliore et est plus rapide

Alors que de plus en plus de smartphones intègrent la possibilité d’ajouter des cartes de profondeur à leurs images, le post-traitement pour ajouter des effets synthétiques comme le flou de l’objectif et le bokeh qui l’accompagne sont devenus populaires. Adobe l’a ajouté à Photoshop il y a quelque temps, mais la société a maintenant mis à jour l’outil Lens Blur en le déplaçant vers le GPU et en améliorant ses résultats. En particulier, il fait maintenant un meilleur travail de préservation de la couleur dans son flou généré par synthèse des reflets spéculaires. Le flou au premier plan devrait également être plus réaliste. Comme avec la version actuelle de l’outil, vous pouvez modifier manuellement la carte de profondeur tout en expérimentant les résultats. C’est particulièrement important étant donné qu’aucun smartphone ne fournit encore de cartes de profondeur parfaites pour des images complexes.

Panoramique et zoom plus fluides, prise en charge du stylet plus élégant

Comme toujours, il y a des améliorations de performances pour accompagner les nouvelles fonctionnalités. En particulier, le panoramique et le zoom sont censés être plus rapides et plus fluides, tout comme la souris. Les clients Windows n’auront pas besoin d’utiliser WinTab pour la prise en charge des stylets. D’après mon expérience, si vous avez un système haut de gamme, le panoramique et le zoom sur la plupart des fichiers de taille sont déjà assez fluides, donc je suppose que ces mises à niveau permettront ce même type de performances sur des systèmes qui ne sont pas aussi fortement configurés. La prise en charge du stylet sous Windows a toujours été un peu délicate, il est donc agréable de voir qu’Adobe prend également davantage le contrôle de cette expérience.

Photoshop pour iPad continue de s’améliorer

Adobe a obtenu un peu de chaleur pour toutes les fonctionnalités manquantes de la première version de Photoshop pour iPad, mais la société a tenu sa promesse de déployer régulièrement des mises à jour. La mise à jour de cette semaine apporte un outil de sélection d’objets amélioré, de nombreuses nouvelles fonctionnalités de type et des performances améliorées pour les téléchargements et téléchargements dans le cloud.

Lightroom et Camera Raw reçoivent également quelques nouveautés

Tout d’abord, Lightroom Classic et Camera Raw offrent désormais aux photographes la possibilité de définir les paramètres de l’appareil photo par défaut pour le rendu des couleurs lors de l’importation d’images Raw. Avant Adobe Color était la valeur par défaut, donc si vous vouliez faire correspondre la couleur que vous avez vue sur l’écran LCD de votre appareil photo, vous deviez la changer à chaque fois. Les deux gagnent également en performances en déplaçant les corrections et les transformations de l’objectif vers le GPU et en améliorant les détails vers l’eGPU, si disponible, sur Mac.

Les fichiers volumineux (.psb) sont désormais pris en charge dans Lightroom Classic, et les utilisateurs ont plus de flexibilité sur la façon dont un deuxième écran est utilisé. L’interface utilisateur Auto-Sync a également été améliorée. Ceux qui souhaitent migrer de Photoshop Elements 2020 peuvent désormais également importer leurs catalogues. La création HDR et Panorama peut désormais être effectuée sans avoir à traiter la boîte de dialogue Fusionner comme une étape distincte, en utilisant respectivement “Ctrl + Maj + H” et “Ctrl + Maj + M”.

La version cloud de Lightroom bénéficie également de quelques ajouts. Les versions Mac et Windows peuvent désormais exporter des DNG, tout comme sur Android et iOS. Le partage avec l’album de quelqu’un d’autre offre désormais la possibilité d’omettre les métadonnées, et le propriétaire d’un album peut exporter des images que d’autres ont partagées. Un support a également été ajouté pour l’importation directe dans un album spécifique en y déposant simplement des images.

