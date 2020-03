Aerojet Rocketdyne ouvre une nouvelle usine pour développer des moteurs-fusées à propergol solide

La société prévoit que l’installation de 17 000 pieds carrés ouvrira ses portes plus tard ce printemps.

WASHINGTON – Aerojet Rocketdyne a annoncé qu’elle a installé une cloche de moulage en acier dans sa nouvelle usine de Camden, en Arkansas, où elle développera et produira de gros moteurs-fusées à propergol solide.

Cloche de coulée de la chambre à vide d’Aerojet Rocketdyne

La société a déclaré le 12 mars qu’elle s’attend à ce que l’installation de 17 000 pieds carrés ouvre ses portes plus tard ce printemps. Aerojet Rocketdyne a innové au printemps 2019 et estime que la construction de l’usine coûte plus de 15 millions de dollars.

La présidente et chef de la direction d’Aerojet Rocketdyne, Eileen Drake, a qualifié l’installation de la cloche de coulée de «jalon important» dans les efforts de l’entreprise pour demeurer un fournisseur viable de gros moteurs à propergol solide pour les programmes de sécurité nationale tels que le programme de dissuasion stratégique au sol de l’Air Force et le missile. Programme d’intercepteurs de nouvelle génération de l’Agence de défense.

Les activités de fusées solides de la société ont subi un coup dur en 2015 lorsque United Launch Alliance a choisi Orbital ATK (acquis par Northrop Grumman en 2017) comme fournisseur exclusif de propulseurs solides pour la fusée Atlas 5 et pour Vulcan, son lanceur de nouvelle génération.

Aerojet a ensuite fermé sa grande usine de production de moteurs à propergol solide à Sacramento, en Californie, et a commencé à planifier la reconstitution de la ligne à Camden.

Northrop Grumman est maintenant l’acteur dominant sur le marché des fusées à propergol solide et est actuellement le seul soumissionnaire pour le programme de dissuasion stratégique au sol de 63 milliards de dollars visant à développer un nouveau missile balistique intercontinental pour l’US Air Force. En septembre, Aerojet Rocketdyne a rejoint l’équipe GBSD de Northrop Grumman, garantissant qu’Aerojet peut continuer à produire des fusées solides.

La cloche de coulée de la chambre à vide a été transférée à Camden depuis les installations d’Aerojet Rocketdyne à Sacramento, où elle a été utilisée pour produire de gros propulseurs de fusée pour l’Atlas 5. À Camden, la société produira des ogives pour l’armée américaine en plus de gros moteurs à fusée solide pour GBSD. ou d’autres programmes. L’usine pourra fabriquer des moteurs jusqu’à 470 pouces de long et jusqu’à 100 pouces de diamètre.

La cloche de coulée est une chambre à vide qui élimine les bulles d’air qui peuvent se former lorsque le propulseur est versé dans des carters de moteur-fusée solides. La chambre sert également de four qui chauffe le propulseur pendant le processus de durcissement, puis le refroidit à la température ambiante.