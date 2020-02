AI2 lance un défi pour la chasse au trésor robotique – .

Le RoboTHOR 2020 Challenge testera la capacité des modèles informatiques d’identification visuelle et de navigation à se traduire par des performances robotiques réelles. (Illustration AI2 / Winson Han)

La vision par ordinateur et la navigation se sont améliorées à pas de géant, grâce à l’intelligence artificielle, mais dans quelle mesure les modèles informatiques fonctionnent-ils dans le monde réel?

C’est le défi que le Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle lance aux chercheurs en IA au cours des prochains mois, avec la gloire et la gloire des geek comme prix.

Le RoboTHOR Challenge d’AI2, qui démarre aujourd’hui, capitalise sur des années de travail qui ont été effectuées pour former des agents d’IA dans des environnements synthétiques.

Ani Kembhavi, chercheur à AI2, dit que RoboTHOR se concentre sur la prochaine étape. “Si vous pouvez former un modèle de vision par ordinateur à apprentissage profond pour faire quelque chose dans un environnement incarné … dans quelle mesure ce modèle fonctionnerait-il lorsqu’il serait déployé dans un robot réel?”, A-t-il déclaré à ..

C’est une étape cruciale pour mettre ces modèles au travail, dans des applications allant des voitures autonomes aux robotiques. Mais tester les modèles dans des robots ou des voitures réels coûte cher. “Une grande partie de la recherche sur ce sujet important ne peut être effectuée que par une organisation disposant de beaucoup de fonds”, a déclaré Kembhavi.

Il a déclaré que le RoboTHOR Challenge d’AI2 vise à «démocratiser» le développement de modèles informatiques qui se traduisent plus facilement dans le monde réel, conformément à la mission de l’institut à but non lucratif de faire progresser l’état de l’intelligence artificielle pour le bien commun.

Le défi met en place un monde virtuel avec 89 appartements différents. À l’intérieur de chaque appartement simulé se trouve une collection d’objets du quotidien – y compris, par exemple, des chaises et une table, un canapé et une lampe, même un manuel d’ordinateur.

AI2 mettra le logiciel de simulation et les données de formation de 75 appartements à la disposition de tous les arrivants via le site Web de RoboTHOR. (Pour ce que ça vaut, “THOR” signifie Til House Of inteRActions.)

“Nous fournissons toute l’aide dont vous avez besoin pour commencer à former le modèle”, a déclaré Kembhavi.

Les modèles informatiques seront jugés sur leur capacité à naviguer vers un objet d’une catégorie spécifiée à partir d’un emplacement arbitraire. Par exemple, si le modèle reçoit la catégorie «pomme», il devra identifier la pomme dans la pièce, tracer un parcours pour se rapprocher de la pomme, puis signaler qu’elle a été trouvée. Considérez-le comme une chasse au trésor virtuelle.

Le vrai truc est de voir à quel point le modèle se comporte lorsqu’il est téléchargé dans un vrai robot, menant une chasse au trésor dans un vrai appartement. Pour cette phase du défi, AI2 a mis en place une salle qui peut être rapidement configurée pour ressembler à n’importe quel appartement du répertoire.

La moitié gauche de cette image montre une pièce d’appartement simulée configurée pour le Défi RoboTHOR. La moitié droite montre une vraie pièce qui reflète la disposition exacte de la simulation. (Images AI2)

Les équipes pourront tester leurs modèles sur 14 scénarios d’appartements, en utilisant LoCoBot, un robot développé spécifiquement pour ce type d’expériences.

Roozbeh Mottaghi, chercheur principal à AI2 et également professeur d’informatique à l’Université de Washington, a déclaré que LoCoBot avait été sélectionné car il possède tous les capteurs et la mobilité nécessaires pour relever le défi. Il est également relativement bon marché, avec un prix de l’ordre de 5 000 $.

Les organisateurs du défi ont conçu l’environnement pour que les équipes puissent construire leurs propres salles RoboTHOR du monde réel si elles le souhaitent, en utilisant des meubles IKEA et des objets standard pour se répandre dans la pièce. Le coût de la réplication de la salle RoboTHOR dans toutes ses incarnations serait d’environ 10 000 $.

Les équipes les mieux notées seront invitées à présenter leurs modèles dans une salle RoboTHOR qui sera installée pour un atelier d’IA incorporée lors de la Conférence sur la vision par ordinateur et la reconnaissance des formes, prévue du 14 au 15 juin à Seattle.

Les gagnants pourront également exercer leurs droits de vantardise dans les documents de recherche et les présentations qui ressortiront sans aucun doute du RoboTHOR Challenge.

“Ce sont les prix”, a plaisanté Kembhavi.

Regardez cette vidéo pour voir LoCoBot à l’oeuvre dans un autre type d’expérience: