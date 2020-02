Airbus, citant la faiblesse du marché spatial, supprimera plus de 2 300 emplois

WASHINGTON – Airbus Group supprimera environ 7% des effectifs de sa division Airbus Defence and Space après trois ans de faibles ventes, a annoncé la compagnie le 19 février.

Un «marché de l’espace plat et des contrats reportés du côté de la défense» de ses activités ont incité à la suppression de 2 362 postes, a déclaré le PDG d’Airbus Group, Guillaume Faury, dans un appel aux résultats.

Airbus Defence and Space construit des satellites et du matériel de fusée, ainsi que des drones et des avions militaires, mais Faury a souligné que «la baisse des performances dans l’espace» et les «efforts pour soutenir les ventes» étaient les principaux contributeurs à une baisse de 40% du bénéfice ajusté de la division avant intérêts et les taxes.

“La prise de commandes et les performances financières d’Airbus Defence and Space ont été affectées et en deçà de nos ambitions”, a déclaré Faury. «En conséquence, nous visons un programme de restructuration de notre structure de coûts et pour rétablir la rentabilité à des marges élevées à un chiffre.»

L’espace représente 26% du chiffre d’affaires d’Airbus Defence and Space, qui s’élevait à 10,9 milliards d’euros pour 2019, en baisse de 1,4% sur un an. Le résultat courant avant intérêts et impôts s’établit à 565 millions d’euros, contre 935 millions d’euros en 2018.

Airbus Defence and Space comprend 35 000 des 135 000 employés d’Airbus Group, a déclaré à SpaceNews par courrier électronique le porte-parole d’Airbus Defence and Space, Ralph Heinrich. Il a refusé de dire combien d’emplois spatiaux seraient supprimés.

Airbus Defence and Space est le troisième constructeur de satellites à annoncer une réduction des effectifs au cours des 12 derniers mois. Thales Alenia Space a déclaré en septembre qu’il supprimait environ 6% de ses effectifs, après l’annonce par Maxar en février 2019 de licencier environ 3% de ses employés.

Les fabricants de satellites dans le monde éprouvent des difficultés dans un contexte de repli pluriannuel des commandes de satellites géostationnaires qui n’a approché les taux d’achat historiques que l’an dernier. Les opérateurs de satellites ont commandé 15 engins spatiaux de communications géostationnaires en concurrence commerciale en 2019, soit plus que les deux années combinées.

Airbus Group a déclaré avoir entamé des consultations le 19 février avec le comité d’entreprise européen, l’organisation d’information et de consultation représentant ses travailleurs. La société propose de supprimer le plus grand nombre d’emplois en Allemagne – 829 – où l’interdiction par le gouvernement d’exporter des armes vers l’Arabie saoudite a entravé les ventes. L’Espagne arrive ensuite avec 630 suppressions d’emplois, suivies de 404 en France, 357 au Royaume-Uni et 142 ailleurs.

Airbus Group a réalisé 70,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, contre 63,7 milliards en 2018. Airbus Defence and Space représentait environ 15% de son chiffre d’affaires 2019, contre 17% en 2018.