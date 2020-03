Airbus, impressionné par Northrop Grumman, mais reste indécis sur l’entretien des satellites

WASHINGTON – Airbus Defence and Space souhaitait lancer un réparateur de satellites peu de temps après le lancement de MEV-1 par Northrop Grumman, mais a abandonné ces plans il y a deux ans en raison de l’incertitude sur le marché commercial.

Le véhicule d’extension de mission 1 de Northrop Grumman a été lancé en octobre et amarré au satellite de communication Intelsat-901 en février, ouvrant la voie à une prolongation de la durée de vie de cinq ans.

Airbus Defence and Space est «très heureux de voir ce que fait Northrop» avec MEV-1 pour évaluer si la maintenance par satellite est une entreprise viable qu’Airbus devrait également poursuivre, Oliver Juckenhöfel, vice-président directeur d’Airbus Defence and Space des services en orbite et exploration, a déclaré le 9 mars.

“Nous avons toujours dans les tiroirs ce que nous faisions en 2018 et nous sommes en mesure de les augmenter à nouveau si nécessaire”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lors de la conférence Satellite 2020 ici.

Airbus préparait un serveur satellite basé sur la plate-forme Eurostar Neo qu’il utilise comme base pour certains satellites de télécommunications, a déclaré Juckenhöfel. Le militaire aurait utilisé une propulsion entièrement électrique et des «éléments robotiques» pour saisir d’autres satellites pour le ravitaillement, a-t-il déclaré.

«C’était un très beau design – techniquement réalisable – mais nous avions des questions importantes sur l’analyse de rentabilisation globale», a déclaré Juckenhöfel.

Airbus a interrompu les travaux sur le réparateur après avoir réalisé un examen préliminaire de la conception, a-t-il déclaré.

“Nous pensons qu’il vaut mieux ne pas être le premier, dans ce cas particulier”, a déclaré Juckenhöfel. “Nous le regardons, mais indécis.”

Frank DeMauro, vice-président et directeur général de Northrop Grumman Space Systems pour Tactical Space Systems, a déclaré le 10 mars lors d’un panel que MEV-1 était en train de déplacer Intelsat-901 vers son emplacement orbital. La pile combinée – MEV-1 contrôle Intelsat-901 – devrait arriver à 332,5 degrés à l’est d’ici la fin mars, a-t-il dit, où elle peut couvrir les deux continents américains, l’Afrique et l’Europe.

Le transfert du trafic de l’Intelsat-907 vieillissant vers Intelsat-901 prendra quelques jours à une semaine, a-t-il dit, avec un service complet à partir de la “première moitié d’avril, sinon plus tôt”.

Northrop Grumman a un deuxième MEV que DeMauro a annoncé en juin. Intelsat est également le client de ce réparateur, qui se lance sur une Ariane 5. Chaque MEV a une durée de vie de 15 ans, permettant des missions d’extension pour plusieurs vaisseaux spatiaux.

Pour qu’Airbus ressuscite son programme de maintenance, il lui faudrait un investissement financier important que Juckenhöfel a refusé de quantifier.

Un prix déterminant est le prix de lancement, qui, selon Juckenhöfel, ajoute trop de coûts pour que la maintenance par satellite soit réalisable aux yeux d’Airbus, d’autant plus que les satellites de communication sont moins chers.

D’autres fabricants d’engins spatiaux ont flirté avec l’idée de l’entretien des satellites.

Thales Alenia Space a annoncé l’année dernière qu’il allait construire un réparateur de satellites à condition qu’il puisse débarquer un client du gouvernement pour ancrer le programme.

Maxar Technologies a été sélectionné pour construire un réparateur pour l’Agence américaine de projets de recherche avancée sur la défense, mais a abandonné le programme au début de 2019. La DARPA a ensuite choisi Northrop Gruman pour poursuivre ce programme, appelé Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites.