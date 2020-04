Alaska Air signe une aide à la paie dans le cadre d’un plan de sauvetage de 25 milliards de dollars – .

Alaska Airlines fait partie des 10 transporteurs aériens de passagers qui prévoient de participer au programme d’aide à la paie du coronavirus du Département du Trésor. (Photo d’Alaska Airlines)

Alaska Airlines, basée à Seattle, et neuf autres transporteurs aériens prévoient de participer à un programme d’aide à la paie de 25 milliards de dollars qui fait partie du programme de secours contre les coronavirus promulgué le mois dernier, a déclaré aujourd’hui le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

“Les conversations se poursuivent avec d’autres compagnies aériennes concernant leur participation potentielle”, a déclaré Mnuchin dans un communiqué.

L’annonce d’aujourd’hui intervient après des jours de négociations sur les conditions du programme d’assistance, le Département du Trésor cherchant à détenir des participations dans au moins certaines des compagnies aériennes qui y participent.

Un autre point de discorde est l’insistance de l’administration Trump sur le fait qu’environ 30% de l’argent fourni aux compagnies aériennes prendrait la forme d’un prêt à faible taux d’intérêt. Selon les accords annoncés aujourd’hui, les prêts seraient remboursés sur 10 ans.

Si le prêt d’une compagnie aérienne dépasse 100 millions de dollars, le Département du Trésor aurait le droit de détenir des bons de souscription d’actions représentant 10% du montant excédentaire du prêt, a rapporté le New York Times. Les compagnies aériennes qui acceptent l’argent seraient également tenues de s’abstenir de réduire considérablement leurs effectifs ou de payer jusqu’en septembre. Les rachats d’actions et les versements de dividendes seraient interdits jusqu’en septembre 2021, et les limites de rémunération des dirigeants seraient en vigueur jusqu’à la fin mars 2022.

Alaska Airlines et sa filiale Horizon Air recevront 992 millions de dollars du programme de soutien à la paie, dont 267 millions de dollars sous forme de prêt. Le Département du Trésor aura le droit d’acheter 847 000 actions sans droit de vote d’Alaska Air Group au prix de 31,61 $ l’action.

“Nous sommes reconnaissants et humbles de ce soutien”, a déclaré Brad Tilden, président-directeur général d’Alaska Air Group, dans un communiqué. «Cette aide apportera des liquidités immédiates et indispensables à l’industrie du transport aérien et permettra à toutes les compagnies aériennes – y compris l’Alaska – de continuer à servir nos clients et de garder nos employés au travail, tandis que nous nous adaptons à une réduction extraordinaire de la demande.

United Airlines a déclaré qu’elle était toujours en train d’élaborer les détails de son accord avec le département du Trésor. Allegiant Air a déclaré qu’elle examinait les conditions d’utilisation de l’aide fédérale pendant qu’elle explorait d’autres alternatives de financement.

Quant aux autres compagnies aériennes:

Delta Air Lines recevra 5,4 milliards de dollars du programme de soutien à la paie, dont un prêt de 1,6 milliard de dollars, a déclaré le PDG Ed Bastian aux employés dans une note de service. Il a déclaré que Delta fournirait au gouvernement des mandats pour acquérir environ 1% des actions de Delta à 24,39 $ par action sur cinq ans.

Southwest Airlines recevra 3,2 milliards de dollars de soutien, dont un prêt de près d’un milliard de dollars. L’accord prévoit que le Département du Trésor reçoive des bons de souscription pour environ 2,6 millions d’actions.

JetBlue recevra 935,8 millions de dollars de soutien, dont 250,7 millions de dollars sous forme de prêt. Le gouvernement recevra “un nombre limité de mandats”, a indiqué la compagnie aérienne.

American Airlines recevra 5,8 milliards de dollars de soutien, dont un prêt de 1,7 milliard de dollars. Les détails de l’accord, y compris les bons de souscription d’actions pour le gouvernement, seront précisés dans un dossier réglementaire, a indiqué la compagnie aérienne.

Frontier Airlines, Hawaiian Airlines et SkyWest Airlines ont également accepté de participer au programme d’aide à la paie, mais les détails de leurs offres n’étaient pas immédiatement disponibles.

Le programme d’aide à la paie de 25 milliards de dollars a été mis en place en vertu de la loi sur les aides, les secours et la sécurité économique des coronavirus, ou la loi CARES. Les modalités détaillées de l’aide ont été laissées aux compagnies aériennes et au département du Trésor pour négocier – et tout le monde au Congrès n’était pas ravi des résultats.

“Bien que je sois heureux que le Trésor coupe enfin les chèques pour les employés des compagnies aériennes, je suis déçu que les conditions exigent le remboursement de certaines des subventions salariales”, a déclaré le sénateur Ed Markey, D-Mass., Dans un tweet.

La loi CARES prévoit 25 milliards de dollars supplémentaires pour les prêts aux compagnies aériennes ainsi que 8 milliards de dollars de subventions et de prêts aux transporteurs de fret. Alaska Airlines et Horizon Air ont déclaré qu’elles chercheraient 1,128 milliard de dollars de prêts auprès du département du Trésor à travers le programme de prêts, et American Airlines a déclaré qu’elle chercherait près de 4,8 milliards de dollars de prêts.

Pendant ce temps, Boeing réfléchit toujours à la manière dont il tirerait parti de l’aide fédérale. Le Washington Post a cité un responsable anonyme de Boeing disant “nous essayons de comprendre à quoi ressemblera le processus et le protocole avec le Trésor, et quelle sera la meilleure façon de l’aborder”.

Boeing a annoncé aujourd’hui l’annulation de 150 commandes d’avions 737 MAX en mars, ce qui a dépassé les 31 nouvelles commandes d’avions gros-porteurs et d’avions militaires du mois. Vingt avions ont été livrés en mars, complétant un premier trimestre avec seulement 50 livraisons d’avions commerciaux.

Boeing a déclaré dans un communiqué que l’épidémie de coronavirus portait un coup dur au marché de l’aviation.

“L’industrie aérienne est confrontée à la pandémie de COVID-19 et aux impacts sans précédent sur les voyages en avion”, a indiqué la compagnie. «Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients, dont beaucoup sont confrontés à des pressions financières importantes, pour revoir leurs plans de flotte et apporter des ajustements le cas échéant. Dans le même temps, Boeing continue d’ajuster son carnet de commandes pour s’adapter à une production de 737 MAX inférieure aux prévisions à court terme. »

La flotte mondiale de 737 MAX est toujours immobilisée à la suite de deux accidents d’avion catastrophiques, et la plupart des effectifs de production d’avions de Boeing sont restés inactifs en raison de l’épidémie. Cependant, Boeing dit qu’environ 2 500 employés seront rappelés sur leurs chantiers dans la région de Puget Sound et Moses Lake, Washington, pour travailler sur des projets de défense et de maintenance du 737 MAX.