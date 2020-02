Alors que l’US Space Force décolle, les responsables sont confrontés à de nombreuses questions

Il reste encore de nombreux détails à régler, et le Congrès n’a pas encore approuvé les politiques de transfert de personnel.

WASHINGTON – Des responsables du Pentagone et de l’US Space Force ont rencontré des journalistes au Pentagone deux jours après avoir remis au Congrès un rapport sur l’organisation de la nouvelle branche des forces armées.

Le lieutenant-général David Thompson, vice-commandant de l’US Space Force, a lancé la conférence de presse du 5 février, reconnaissant que même les personnes qui ont entendu parler de l’US Space Force ne savent toujours pas ce que c’est ou ce qu’elle fait.

“Depuis la création de la Force spatiale, j’ai reçu des questions de personnes du type” Nous avons donc créé la Force spatiale, mais que va-t-elle faire? “”, A déclaré Thompson.

Thompson a souligné que l’US Space Force a «beaucoup à faire».

Lorsque l’Iran a tiré en janvier des missiles balistiques sur deux installations militaires américaines en Irak, “des membres de la Force spatiale américaine ont détecté ces missiles au lancement et ont donné une alerte rapide à nos forces”, a-t-il déclaré. Lorsque deux satellites sont presque entrés en collision au-dessus de Pittsburgh la semaine dernière, l’US Space Force surveillait la situation. Si ces satellites avaient constitué une menace, il aurait été de la responsabilité de l’US Space Force d’avertir les propriétaires et les opérateurs de satellites, a déclaré Thompson. Et il convient de rappeler à tous ceux qui utilisent le GPS qu’ils sont exploités par l’US Space Force.

Ces fonctions étaient auparavant exercées par l’US Air Force Space Command, mais leur transfert vers un service militaire distinct augmente l’importance de l’espace, et c’était l’une des principales raisons de la création de l’US Space Force, a déclaré Thompson.

Des problèmes administratifs demeurent

Le chef de l’US Space Force, le général John Raymond a prêté serment le mois dernier et il reste à ce jour le seul membre effectif du nouveau service qui a officiellement été transféré de l’Air Force et dans la Space Force. Le reste des personnes affectées à la Force spatiale – environ 16000 aviateurs et civils – sont toujours dans l’US Air Force.

Dans le rapport remis au Congrès le 3 février, la secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, a décrit un plan pour commencer le transfert de personnel militaire – environ 6 000 de l’Air Force et un plus petit nombre de l’armée et de la marine – plus tard cette année.

Mais Thompson a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de détails à régler, et que le Congrès n’avait pas encore approuvé les politiques de transfert de personnel.

“La mise en service, l’enrôlement et la nomination d’officiers et de membres enrôlés, dont une grande partie est contrôlée par la loi et les statuts par le Congrès”, a déclaré Thompson. “Nous devons passer par un processus avec le Congrès pour qu’ils autorisent des noms spécifiques et des individus spécifiques à transférer”, a-t-il déclaré. “Nous travaillons actuellement avec le Congrès. Cela prendra un peu de temps. »

Le directeur général de la planification des forces spatiales, le major-général Clint Crosier, a déclaré que les 6 000 aviateurs qui devraient être transférés initialement sont ceux qui ont des «compétences de base» en opérations spatiales, renseignement, acquisition, ingénierie, formation et doctrine.

Crosier a déclaré qu’il y avait un grand enthousiasme dans les rangs à rejoindre la Force spatiale, mais les responsables ne veulent pas se précipiter pour commencer à demander aux gens de se déplacer avant que toutes les questions administratives et juridiques soient résolues. “La pièce de transfert implique de lever la main droite”, a-t-il déclaré. «Nos membres enrôlés mettent fin à leur enrôlement dans l’armée de l’air, l’armée ou la marine et s’enrôlent dans la force spatiale. Les officiers démissionnent de leurs commissions. »

La Force spatiale n’a toujours pas son propre système de personnel, ses rangs et ses avantages. «Nous ne voulons pas nous assurer que lorsque les individus sont transférés, tout cela est en place», a déclaré Thompson. “Cette activité se poursuivra sur une série de mois.” Et il n’y a toujours pas de décision sur le nom des membres de la Force spatiale, a déclaré Thompson. Cela reste un sujet de débat interne intense.

Le sous-secrétaire adjoint à la défense pour la politique spatiale, Steve Kitay, a déclaré que le DoD avait encore plus de négociations à faire avec le Congrès pour autoriser les transferts de l’armée et de la marine. La loi qui a créé l’US Space Force autorise uniquement les transferts de l’Air Force.

“L’intention est de consolider les forces spatiales au sein de chacune des forces armées dans la Force spatiale américaine”, a déclaré Kitay. “Nous devrons le faire conformément à la loi et le cas échéant”, a-t-il ajouté. “Ce n’est pas parce que l’espace est dans le titre que tout quitte les services.” L’Armée et la Marine garderont certaines de leurs unités spatiales qui fournissent un soutien direct aux forces sur le terrain.

Crosier a déclaré qu’il y avait actuellement 24 officiers de l’armée et 14 de la marine affectés au quartier général de la Force spatiale. Cela est utile pour commencer à les faire venir, a-t-il dit, mais les affectations sont temporaires. Les transferts sont permanents et exigeront des personnes qu’elles s’adaptent à une culture et à une structure différentes. Crosier a déclaré que la détermination d’un processus de transfert pourrait prendre encore six à 12 mois.