Amazon a utilisé des données de marchands tiers après avoir déclaré au Congrès qu’il ne l’avait pas fait

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

De nouveaux rapports suggèrent qu’Amazon a directement profité de l’extraction des données de vente de ses partenaires commerciaux tiers, en violation explicite de ses propres déclarations contraires répétées, y compris des témoignages du Congrès.

Une grande partie des activités d’Amazon est dirigée par des vendeurs tiers qui vendent des produits sur Amazon mais n’appartiennent pas à la société. En théorie, cela est censé être une victoire pour toutes les personnes impliquées, avec des vendeurs tiers ayant accès au réseau de vente Amazon et au backend du site Web, tandis qu’Amazon a obtenu une réduction cohérente des revenus des ventes.

Mais avoir un vaste réseau de vendeurs tiers a également potentiellement donné à Amazon un accès à toutes leurs données dans leur ensemble, d’une manière qu’il pourrait facilement abuser. Une fois qu’Amazon a commencé à vendre ses propres produits de marque, il s’est mis en concurrence pour les mêmes acheteurs que ses vendeurs tiers étaient en concurrence.

Pendant des années, la société a répondu aux préoccupations sur ce point en insistant fermement sur le fait qu’elle n’utilisait pas ces données tierces pour prendre des décisions sur les produits à offrir ou les prix à facturer, même en témoignant au Congrès qu’elle n’avait pas abusé de son monopole. pouvoirs.

Selon des entretiens que le Wall Street Journal a menés avec une vingtaine d’employés d’Amazon, le détaillant a absolument et adopte ce type de comportement. En outre, le président du sous-comité antitrust de la Chambre, David Cicilline, a déclaré publiquement que le témoin d’Amazon lors d’une audition l’année dernière “aurait menti” au Congrès.

Selon le rapport, les employés d’Amazon ont accédé aux documents d’un organisateur de tronc tiers à succès, y compris les ventes totales, le montant que le vendeur a payé à Amazon pour le marketing et l’expédition, et combien Amazon a fait par vente. Plus tard, la marque privée d’Amazon a ensuite introduit des organisateurs de coffre. Amazon affirme que ces pratiques, si elles se sont produites, étaient contraires à ses politiques internes et qu’elle a lancé une enquête.

Alors que de nombreuses entreprises produisent leurs propres marques de distributeur, peu d’entreprises ont la portée d’Amazon, vendent la même gamme de produits ou ont le même niveau de compréhension de l’évolution des ventes de tiers sur la plateforme à la minute près. base minute. Selon le WSJ, d’anciens employés et un employé actuel ont déclaré à la publication qu’ils contournaient régulièrement les systèmes mis en place par Amazon pour empêcher les employés d’Amazon d’accéder aux données des revendeurs tiers. Un ancien employé déclare qu’alors qu’ils «savaient qu’ils ne devraient pas», ils fabriquaient des produits de marque Amazon et «voulaient qu’ils se vendent».

Les dirigeants de l’entreprise disposaient de plusieurs moyens d’accéder à ce type d’informations, notamment en demandant aux analystes commerciaux d’Amazon de préparer un rapport sur le sujet. Les données prétendument agrégées de nombreux vendeurs reflétaient souvent les activités d’une seule entreprise. Toutes ces pratiques faisaient partie des efforts d’Amazon pour augmenter les produits de marque Amazon jusqu’à 10% des ventes au détail d’ici 2022. Les directeurs de marques privées de la société ont été invités à créer des entreprises d’un milliard de dollars pour leurs propres segments. Étant donné que 39% de tout le commerce américain se fait sur Amazon, les vendeurs tiers se sentent souvent obligés de vendre sur la plate-forme, quoi qu’il en soit, même en sachant que la société pourrait siphonner leurs données de cette manière.

Le WSJ a des informations détaillées sur la façon dont Amazon a extrait des données sur Fortem, le vendeur d’organisateurs de coffre de voiture, dont le produit représentait 99,5% des ventes d’organisateurs de coffre de voiture sur Amazon au cours de la période cible. Amazon a affirmé que ses données sur les ventes d’organisateurs de coffre étaient agrégées car une autre personne aurait vendu 17 organisateurs de coffre Fortem sur une courte période.

La raison pour laquelle Amazon voulait savoir combien de bénéfices elle a réalisé sur les ventes de produits tiers est pour pouvoir prendre ces données et trouver un fabricant qui lui offrirait plus de bénéfices sur essentiellement le même produit. L’entreprise a tenté de justifier sa propre entrée sur le marché en soulignant que Fortem reste un best-seller. Cela aurait peut-être été plus convaincant s’ils n’avaient pas également déclaré: “Fortem dépense jusqu’à 60 000 $ par mois en publicités Amazon pour que ses articles figurent en tête des recherches.”

En d’autres termes, Amazon est entré sur le marché concurrentiel après avoir abusé de son propre pouvoir pour obtenir des informations auxquelles il prétendait ne pas avoir accès. Une fois prise, la société a tenté de se sortir de la situation en faisant valoir que Fortem avait payé 60 000 $ en publicité pour rester au sommet de son segment. Quelqu’un pense-t-il qu’Amazon n’aurait pas été parfaitement heureux d’avoir ses propres organisateurs de tronc assis à la première place des ventes? Ce n’est pas de la publicité. C’est de l’argent de protection. L’histoire du WSJ donne plus de détails sur plusieurs incidents impliquant différents fournisseurs où ce genre de chose s’est produit. Ce n’était pas unique au monde acharné de l’organisation du tronc.

Les employés d’Amazon voulaient naturellement s’assurer que leur propre produit se vendrait bien. Il est regrettable que la façon dont ils ont procédé pour y arriver ne soit pas en construisant un meilleur organiseur de coffre, mais en tentant de voler des affaires en sapant leur propre partenaire en utilisant des informations secrètes et en mentant au Congrès pour savoir s’il l’a fait.

