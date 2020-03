Amazon et la Fondation Gates visent à s’associer sur des tests de coronavirus – .

Un employé de laboratoire du laboratoire de virologie de l’Université de Washington prépare un échantillon de virus pour le test. Les détails du colis ont été masqués pour assurer la protection de la vie privée. (UW Medicine via YouTube)

Amazon Care propose une assistance à la Fondation Bill & Melinda Gates et à des chercheurs pour un plan de livraison de kits de test de coronavirus dans les foyers de Seattle, rapporte CNBC. Le plan tel que décrit serait une grande convergence impliquant les deux plus grandes entreprises technologiques de Seattle, plus l’Université de Washington et la Seattle Flu Study.

Amazon Care est une clinique de soins de santé à la demande ouverte à titre pilote aux employés d’Amazon de la région de Seattle et à leurs familles. CNBC a cité des sources anonymes disant qu’Amazon a proposé de proposer un plan pour livrer les kits de test, qui comprennent des prélèvements nasaux pour prélever des échantillons, sans frais.

Dans un e-mail adressé à ., un porte-parole d’Amazon a déclaré “nous sommes en discussion avec des leaders de la santé publique sur la manière dont nous pouvons aider” – mais n’a pas fourni plus de détails.

La participation d’Amazon s’appuie sur le plan de la Fondation Gates d’étendre un programme créé par la Seattle Flu Study, un consortium de chercheurs qui suit la propagation de l’épidémie de coronavirus dans la région de Seattle depuis des semaines.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Cette semaine, les régulateurs ont empêché la Seattle Flu Study de réaliser des tests pour le coronavirus et de partager les résultats, car les chercheurs n’avaient pas d’approbation pour les applications cliniques de leur protocole de test. Mais le chercheur principal de l’étude, le généticien UW Jay Shendure, a déclaré que lui et ses collègues avaient vu une «voie à suivre» pour reprendre leur travail.

Bien que Shendure ne soit pas entré dans les détails sur cette voie, Trevor Bedford du Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, a déclaré dans un tweet que le laboratoire de virologie de l’UW serait impliqué.

La semaine dernière, le laboratoire de virologie a commencé à effectuer ses propres tests de coronavirus, grâce à un feu vert que la Food and Drug Administration a publié conformément aux directives d’urgence. Les responsables du laboratoire disent qu’ils effectuent plus de 900 tests par jour et pourraient améliorer ce rythme jusqu’à 5 000 tests par jour.

Ce rythme correspond à l’objectif de la Fondation Gates de surveiller et de répondre plus étroitement à l’épidémie de COVID-19. La semaine dernière, la fondation a promis 5 millions de dollars pour stimuler les efforts de détection dans la région de Seattle, en partie en s’appuyant sur les travaux de la Seattle Flu Study.

Aujourd’hui, le gouverneur de Washington Jay Inslee et d’autres responsables régionaux ont annoncé une vaste campagne pour contrôler la propagation du coronavirus, y compris les fermetures d’écoles et les limitations strictes des rassemblements publics dans la région de Seattle. Les épidémiologistes disent que mieux identifier les personnes atteintes du virus sera essentiel pour prendre des mesures plus précises.

Nous avons contacté la Fondation Gates, la Seattle Flu Study et UW Medicine, et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons.