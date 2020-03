Amazon et Microsoft joignent leur équipe pour installer des superordinateurs sic sur coronavirus – .

Parmi les ressources informatiques hautes performances qui seront mises à disposition pour la recherche sur les coronavirus, on compte le Oak Ridge National Laboratory’s Summit, le supercalculateur le plus rapide au monde. (Photo ORNL)

Moins d’une semaine après que le Bureau des sciences et de la technologie de la Maison Blanche a organisé un consortium pour concentrer la puissance de l’intelligence artificielle sur la lutte contre l’épidémie de coronavirus, une autre équipe technique se joint au combat – cette fois, armée de superordinateurs et du cloud.

Le COVID-19 High-Performance Computing Consortium comprend les centrales informatiques du cloud de la région de Seattle, Amazon Web Services et Microsoft, ainsi qu’IBM et Google Cloud.

Il existe également des partenaires universitaires (MIT et Rensselaer Polytechnic Institute), des agences fédérales partenaires (NASA et National Science Foundation) et cinq laboratoires du Département de l’énergie (Argonne, Lawrence Livermore, Los Alamos, Oak Ridge et Sandia).

Parmi les ressources mises à contribution se trouve le supercalculateur le plus puissant du monde, le Oak Ridge Summit, qui contient 200 coups de pétaflop.

“L’Amérique se rassemble pour lutter contre le COVID-19, ce qui signifie libérer la pleine capacité de nos superordinateurs de classe mondiale pour faire avancer rapidement la recherche scientifique sur les traitements et les vaccins”, a déclaré Michael Kratsios, directeur de la technologie de la Maison Blanche, dans un communiqué. Libération.

Les projets de recherche soutenus par le consortium devraient s’étendre des études sur la composition moléculaire du virus du SRAS-CoV-2, à la bioinformatique derrière le fonctionnement du virus, à l’épidémiologie derrière la propagation du COVID-19 et aux stratégies pour l’arrêter. Le fil conducteur est la nécessité de disposer de ressources informatiques hautes performances pour maîtriser les défis complexes de telles études.

Microsoft accordera des subventions aux chercheurs par le biais de son programme AI for Health, pour garantir un accès supplémentaire à Azure Cloud et aux capacités de calcul haute performance de l’entreprise. Les experts en science des données d’IA for Health se rendront également disponibles pour collaborer aux projets de recherche COVID-19.

«Nous voulons nous assurer que les chercheurs qui luttent contre le COVID-19 ont accès aux outils dont ils ont besoin», a déclaré John Kahan, responsable de Microsoft Global AI for Health.

Amazon Web Services offre aux institutions de recherche et aux entreprises un support technique et des crédits promotionnels pour l’utilisation des services AWS pour faire avancer la recherche sur le diagnostic, le traitement et les études vaccinales relatives au coronavirus et à ses effets.

Un accès similaire à des ressources informatiques hautes performances est mis à la disposition des chercheurs via Google Cloud HPC, le cluster IBM Research WSC, la capacité de calcul haut de gamme de la NASA, le système de supercalculateur AIMOS de Rensselaer, le MIT / Massachusetts Green HPC Center, le bureau des cyberinfrastructures avancées de la NSF. (qui peut donner accès à Frontera, le supercalculateur le plus rapide déployé sur un campus universitaire américain) et aux cinq laboratoires nationaux.

Pour tirer parti de ces ressources, les chercheurs doivent soumettre une proposition de projet simple via le site Web du consortium. Un comité directeur examinera les propositions concernant l’impact potentiel, la faisabilité, les besoins en ressources et le calendrier.

Chaque proposition sélectionnée sera associée à des ressources informatiques de l’un des membres du consortium. Ce membre prendra ensuite contact avec l’équipe de recherche pour discuter du processus d’obtention de l’accès aux ressources.

Les chercheurs qui font leurs propositions devraient s’attendre à produire un blog régulièrement mis à jour de leurs activités au cours de leur travail, et des résultats publiables devraient ressortir de leurs efforts.

Microsoft fait également partie de l’équipe derrière le COVID-19 Open Research Dataset, ou CORD-19, qui propose une base de données compatible avec l’IA pour fournir un accès plus rapide, plus sûr et plus large à la recherche sur les coronavirus.