Amazon lance une puce de serveur Killer ARM avec le Graviton2

Au cours des 11 dernières années, l’expression «serveur ARM» a été presque un oxymore. Il y a eu une poignée de produits et d’entrées précédentes, mais aucun d’entre eux n’a atteint le genre de performance ou de prix qui les positionnerait pour faire une sérieuse entaille sur le marché x86. Les petites start-ups comme Calxeda et les grandes entreprises établies comme AMD et Qualcomm se sont toutes alignées pour attaquer les serveurs ARM et ont soit fait faillite (Calxeda), soit mis un terme à leurs projets de lancement de pièces (AMD, Qualcomm).

Des start-ups plus récentes comme Ampere et Nuvia ont déclaré leur intention de concurrencer dans les serveurs – Ampere a d’abord dirigé avec un design qu’elle a acheté à AppliedMicro avant de commencer à travailler sur sa propre architecture, tandis que Nuvia est trop nouveau pour que nous sachions beaucoup de choses sur son CPU coeur. Amazon a également lancé son propre processeur Graviton en 2018, mais le processeur n’était pas si important. Graviton2 semble être une histoire différente.

Le Graviton2 est basé sur le Neoverse N1 d’ARM, avec une horloge légèrement inférieure à celle spécifiée par ARM (2,5 GHz). Chaque cœur Graviton2 offre 128 Ko de L1 (64 Ko d’i-cache, 64 K d-cache) et 1 Mo de L2. L’ensemble du processeur à 64 cœurs est sauvegardé avec un L3 de 32 Mo. Le Neoverse N1 est un dérivé du Cortex-A76 et Amazon utilise l’interconnexion maillée CMN-600 d’ARM. Il existe 8 canaux de mémoire prenant en charge le DDR4-3200.

Graviton2 est un produit complètement différent de Graviton, selon Anandtech, qui l’a récemment examiné par rapport aux solutions concurrentes d’Intel et d’AMD. Graviton2 est proposé dans les instances de serveurs cloud à un prix légèrement inférieur à celui des serveurs concurrents d’AMD ou d’Intel, et il propose 64 cœurs de processeur complets, où les systèmes AMD et Intel proposent des implémentations 32C / 64T. Anand a comparé le processeur 64C / 64T à un AMD Epyc 7571 (Epyc de première génération, 32C / 64T, base 2,5 GHz, boost 2,9 GHz) et un processeur Intel Xeon Platinum 8259CL. Ce système était un système à double socket avec 16 cœurs de processeur actifs dans chaque socket et une horloge de boost de 2,9 GHz / 3,2 GHz. Les prix étaient de 2,464 $ pour le Graviton2, de 2,752 $ l’heure pour l’Epyc de première génération et de 3,808 $ pour un Xeon de Cascade Lake.

Anandtech a exécuté les instances de serveur via une série de tests de mémoire, de latence et de CPU SPEC 2006 et 2017. Bien que cela ne tienne évidemment pas compte de chaque charge de travail pouvant être exécutée sur les serveurs Graviton2, l’ensemble combiné de tests offre une approximation des charges de travail globales. Les résultats complets valent la peine d’être lus si vous voulez comprendre certaines des subtilités des compromis de conception de CPU – Graviton a de sérieux problèmes avec les charges de travail qui nécessitent beaucoup de mémoire et de bande passante de cache en raison de la concurrence entre les threads du CPU, et sa mise à l’échelle tombe rapidement dans ces types de tests:

Bien que la mise à l’échelle par thread soit faible dans certaines charges de travail par rapport à ce que vous pourriez attendre d’Intel ou d’AMD, Amazon a deux astuces dans son sac. Tout d’abord, rappelez-vous, Graviton2 possède 64 cœurs de processeur complets, tandis que AMD et Intel sont tous deux limités à 32C / 64T. La raison pour laquelle Anandtech a comparé de cette manière est que ce sont les systèmes x86 dont le prix est le plus proche du Graviton2. Ce n’est peut-être pas une comparaison équitable en termes de nombre de cœurs, mais Amazon propose en fait des instances Graviton2 64 cœurs pour moins d’argent que les systèmes Intel et AMD 32 cœurs / 64 threads.

Le résultat final est que le Graviton2 bat les performances de l’Epyc 7571 dans pratiquement toutes les charges de travail et bat également la plupart du temps le Cascade Lake d’Intel. Mais ce n’est pas le seul avantage d’Amazon. La société propose Graviton2 à un excellent prix par rapport à ses concurrents.

Ce sont des résultats extrêmement solides pour Graviton2 – rappelez-vous, plus bas est meilleur dans ces graphiques, car il reflète le coût par exécution SPEC. Amazon a amélioré de 40% ses performances par dollar. Cela dit, ces résultats n’incluent aucune donnée pour les processeurs Epyc 7 nm d’AMD, qui offrent des performances globales plus élevées que l’Epyc de première génération. Ce processeur n’est pas actuellement disponible pour comparaison dans une instance cloud Amazon équivalente et Anandtech n’a pas pu le tester. Sans savoir comment Amazon évaluera les instances cloud qui utilisent Rome, il est impossible de savoir comment cette comparaison se déroulera.

Selon Anandtech, “En termes de valeur, le Graviton2 se retrouve apparemment avec les meilleures notes et fait honte à la concurrence.” Après plus d’une décennie de promesses et une poignée de lancements de produits très modestes, Graviton2 pourrait être le premier d’un certain nombre de puces ARM à défier la domination de l’industrie globale des serveurs – du moins en termes de déploiement des hyperscalers cloud.

