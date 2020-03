Amazon mène une guerre invisible contre le coronavirus et les vendeurs laids – .

La maladie du coronavirus COVID-19 est passée d’un inconvénient régional à une menace mondiale en l’espace de quelques mois seulement. Les blocages en Chine se sont étendus au Japon voisin, tandis que de nouveaux cas de virus surgissent apparemment de nulle part. Cela peut être effrayant, et nous devrions certainement nous préparer au pire, mais Amazon mène sa propre guerre contre les vendeurs qui tentent de faire honte à l’hystérie.

Comme le rapporte ., Amazon a révélé la semaine dernière qu’il avait été contraint de retirer plus d’un million de produits de ses étagères numériques au-dessus des allégations selon lesquelles ils pourraient guérir ou aider à prévenir l’infection par un coronavirus. Ces allégations non démontrables ont suffi à faire interdire les vendeurs, mais ce ne sont pas les seuls vautours de coronavirus à travailler sur Amazon.

Amazon aurait également supprimé les listes pour une variété de produits qui étaient clairement marqués à la suite de l’épidémie de virus. Des choses comme les masques faciaux et les produits de désinfection ont vu d’énormes marges bénéficiaires de vendeurs tiers sur Internet, y compris Amazon. La société a décidé que cela suffisait et a arraché les listes de vendeurs qui étaient clairement des prix abusifs.

Certains vendeurs marquaient leurs produits de plus de 300%, espérant tirer profit des acheteurs paniqués essayant de s’approvisionner. Il convient de noter qu’il n’y a aucune preuve que l’un des fabricants ait été impliqué dans ces pratiques sommaires – les listes ont été placées par des vendeurs tiers qui achètent puis revendent les produits à leurs propres prix.

“Il n’y a pas de place pour une hausse des prix sur Amazon”, aurait déclaré une porte-parole d’Amazon dans un communiqué. La société a mis en place des directives pour protéger les acheteurs contre les pratiques de tarification incontrôlables, mais il appartient à Amazon d’appliquer ces règles au cas par cas. Dans ce cas, cela signifiait purger manuellement des milliers de listes sommaires.

En ce qui concerne les produits prétendant prévenir ou même guérir l’infection à coronavirus, il s’agit du même type de vente de mauvaise foi d’huile de serpent contre laquelle Facebook se bat actuellement. Il est dégoûtant que les vendeurs essaient de profiter d’une crise de santé très réelle, mais au moins Amazon semble essayer de riposter.

