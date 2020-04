AMD affiche des gains substantiels au premier trimestre 2020 sur la base des ventes de CPU Ryzen et Epyc

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

AMD a annoncé hier ses résultats trimestriels, avec une amélioration significative des ventes en glissement annuel. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 1,4 fois sur un an, tiré par la croissance de la demande de Ryzen et d’Epyc, tandis que le chiffre d’affaires du segment Calcul et graphiques a augmenté de 1,73 fois sur un an.

AMD prétend détenir plus de 50% du marché des CPU premium dans diverses entreprises de commerce électronique cette année, ce qui est au moins quelque peu vérifié par les rapports réguliers que nous avons vu émaner de sociétés comme Mindfactory.de. Les listes de best-sellers d’Amazon et de Newegg ont également régulièrement répertorié AMD détenant 50% ou plus des processeurs les plus vendus.

Selon la PDG Lisa Su, les revenus du côté console de l’entreprise étaient assez faibles, car Microsoft et Sony réduisent désormais l’inventaire du matériel PS4 et Xbox One qu’ils avaient précédemment produit, plutôt que de se concentrer sur la production en hausse au troisième trimestre pour un nouveau cycle de vente.

AMD prévoit de commencer à augmenter la production des nouveaux composants de la console au cours du prochain trimestre, ce qui signifie que c’est le résultat le plus proche que nous ayons jamais obtenu concernant les revenus totaux des serveurs d’AMD sans que les ventes de console atteignent le segment. Notez, cependant, que cette entreprise contient toujours un nombre inconnu de ventes de GPU pour prendre en charge Google Stadia et d’autres cas d’utilisation de GPU de jeux en nuage / centre de données. Les commentaires d’AMD suggèrent qu’Epyc représente un pourcentage plus élevé du total des revenus du centre de données qu’Instinct, mais les chiffres exacts n’ont pas été divulgués.

Selon AMD, le chiffre d’affaires du trimestre s’est élevé à 348 millions de dollars dans ce segment, en baisse de 21% sur un an en raison de la baisse des ventes de consoles (partiellement compensée par l’augmentation des ventes d’Epyc). Ce segment a enregistré une perte d’exploitation de 26 M $ au T1 2020, bien qu’AMD note que le T1 2019 incluait un gain de licence de 60 M $ et que le T4 2019 avait «des revenus plus élevés et des charges d’exploitation plus faibles». Malgré le chiffre d’affaires atteint, AMD a augmenté son activité de serveurs de pourcentages à deux chiffres du quatrième trimestre 2019 au premier trimestre 2020.

Il y a un an à peu près à cette époque, j’ai fait valoir qu’AMD améliorerait ses marges brutes après le lancement du 7 nm plutôt que d’éviscérer ses prix et de dévaluer ses nouveaux produits 7 nm. C’est exactement ce qui s’est passé:

Globalement, AMD a continué d’améliorer son bilan et sa position globale sur le marché, trimestre après trimestre. Il y a trois ans, nous n’avions vu que récemment des preuves que l’architecture Zen originale aurait des jambes, et les amateurs se demandaient si le plomb d’Intel à 1080p était la preuve d’un défaut de jeu critique qui n’avait pas encore été découvert. Aujourd’hui, vous pouvez acheter un processeur AMD de 99 $ avec des performances équivalentes ou supérieures à celles du Core i7-7700K de 350 $ de 2017.

Si vous avez acheté une carte mère X370 haut de gamme en 2017, vous pouvez passer d’un maximum de huit à 16 cœurs sans mettre à niveau votre plateforme. Il n’est pas rare qu’une carte plus ancienne prenne en charge des processeurs à nombre de cœurs plus élevé, mais le nombre de cœurs doublant avec la fréquence et les améliorations IPC est un chemin de mise à niveau rare. Intel a encore noté des forces sur le marché des serveurs et conserve une position de leader dans le jeu plus petite qu’en 2017, mais AMD a fait un excellent travail d’exécution ces trois dernières années. Le succès continu de Ryzen et les diverses améliorations financières d’AMD témoignent de l’excellente exécution de son équipe d’ingénieurs. Nous ne savons pas comment AMD a structuré sa licence de redevances avec Sony et Microsoft cette fois-ci, mais le lancement des Xbox Series X et PS5 ne sera bénéfique que pour les résultats d’AMD.

Pour l’année 2020, AMD prévoit une croissance des revenus de 1,2x à 1,3x, avec une marge brute de 45% et des dépenses d’exploitation à 29% des revenus. Relativement peu d’entreprises donnent des projections pour l’année entière étant donné les incertitudes liées aux coronavirus, AMD se sent clairement confiant sur cette seule base.

