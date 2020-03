AMD Analyst Day 2020: Zen 3, Infinity Fabric 3 et Packaging 3D

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La journée des analystes financiers d’AMD s’adressait plus à Wall Street qu’à la foule des technologies, mais la société a partagé certains détails sur ses plans pour les futurs produits. Nous en avons déjà détaillé certains, avec notre discussion sur RDNA2 et CDNA, mais il y avait aussi de nouvelles informations sur le côté Ryzen de l’équation.

Tout d’abord, AMD continue de revendiquer les meilleures performances attendues pour le Ryzen 4000 Mobile par rapport au Core i7-1065G7 d’Intel. Cinebench et Time Spy ne sont que deux tests, mais tirer légèrement en avant en single-thread est un résultat impressionnant pour AMD sur mobile.

L’avance de 90% est assez attendue, étant donné que le Ryzen 7 4800U contient 16 threads contre huit pour le Core i7-1065G7, mais le fait que AMD devance par ce type de marge implique que le CPU parvient à atteindre ses fréquences turbo pendant au moins intervalles les moins courts, malgré le fait d’emballer 8 cœurs dans un TDP de 15 W.

Depuis plus d’un an, Intel a parlé de son travail avec la technologie d’interconnexion 3D, Foveros devrait faire ses débuts avec Lakefield cette année. AMD, en revanche, a été beaucoup plus silencieux sur ce point. La société a maintenant déclaré qu’elle utiliserait l’emballage X3D dans ses projets futurs, où «X3D» est compris comme un mélange de la technologie d’interposition 2.5D existante et des futures adaptations 3D. TSMC a déjà démontré la technologie IC 3D en utilisant CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) à la fin de l’année dernière et recherche activement des approches supplémentaires pour divers marchés et produits. Le tableau suivant d’EETimes présente certaines des approches que TSMC développe activement.

Nous avons trop peu d’informations pour spéculer sur les détails exacts de X3D, sauf que le diagramme montre ce qui ressemble à HBM empilé autour d’un tableau de puces.

Plus tôt cette semaine, nous avons émis l’hypothèse qu’AMD pourrait introduire un nœud «Zen 3+» ou passer directement au Zen 4 après le lancement de Zen 3 cette année. Nous savons maintenant que cela ne se produira pas. La façon de penser à la cadence annuelle, selon AMD, est que chaque introduction de famille de CPU se déroule sur une période de temps significative. Zen 2 a fait ses débuts en juillet dernier avec Ryzen, est arrivé chez Threadripper en novembre dernier et sera disponible dans le matériel mobile ce printemps. Le Zen 4 devrait être déployé sur l’ensemble de 2022. Le lancement du Zen 3 devrait avoir lieu «plus tard cette année» pour le matériel grand public, tandis que le Zen 3 pour les entreprises est attendu pour «fin 2020». Une implication de cela est que Zen 3 arrive pour le bureau entre mai et août, alors que nous pourrions voir des expéditions d’entreprise en novembre / décembre. De plus, AMD ne fait plus référence à aucun de ses produits 7 nm comme étant construit sur 7 nm +, apparemment en raison d’un changement dans la nomenclature de TSMC. Les prochains processeurs Zen 3 d’AMD peuvent toujours être basés sur un nœud de processus non EUV.

Enfin, quelques mises à jour sur Infinity Fabric de troisième génération. Selon AMD, la deuxième génération IF permet des configurations multi-GPU qui se connectent ensuite au CPU via PCIe 4.0. Infinity Fabric 3 introduira une cohérence de cache complète entre le processeur et le GPU, similaire à ce qu’AMD activait avec ses APU lors du lancement de Raven Ridge.

AMD prétend également qu’Infinity Fabric 3 sera sensiblement plus rapide que IF2, ce qui est logique compte tenu de ce que nous savons sur la chronologie à court terme des E / S d’interconnexion. Tout comme IF2 devait être beaucoup plus rapide pour gérer le trafic PCIe 4.0, IF3 devrait être beaucoup plus rapide pour gérer PCIe 5.0. Nous ne savons pas avec certitude quand PCIe 5.0 arrivera sur le marché, mais la norme a été terminée il y a un an. Pour être clair, nous ne disons pas que IF3 est basé sur / lié à PCIe 5.0 – mais il est logique de prendre en charge une norme équivalente pour éviter les points d’étranglement de la bande passante.

Cette année, l’événement d’AMD a mis l’accent sur la traction et l’adoption, y compris les nouvelles victoires de serveurs, la pénétration du marché mobile et les nouvelles architectures CPU et GPU. Si 2019 a été l’année où AMD a démontré qu’il pouvait réussir à faire passer les produits CPU et GPU à 7 nm, 2020 semble être l’année où il capitalise sur ces succès et démontre qu’il peut continuer à faire évoluer ses produits pour mieux défier Nvidia et Intel sur tous les marchés des semi-conducteurs. .

