AMD annonce les architectures CDNA et RDNA2, un bond significatif en termes de performances par watt

AMD a fait plusieurs annonces sur le thème du GPU lors de sa journée des analystes aujourd’hui. Bien que nous ayons une couverture de l’événement plus large, nous voulions nous concentrer spécifiquement sur les annonces GPU que la société a faites. AMD a annoncé une paire de nouvelles architectures: CDNA et RDNA.

RDNA2: plus que du grand Navi

AMD n’a pas dit grand chose sur RDNA2, mais il a fait des annonces sur le type d’améliorations auxquelles les utilisateurs devraient s’attendre. Quand AMD a lancé Navi 10, il y a eu quelques marmonnements mécontents sur le fait que les nouveaux GPU 7 nm étaient à égalité avec les pièces 12 nm de Nvidia, en ce qui concerne les performances par watt. Bien que cela représente une amélioration très réelle par rapport à GCN, AMD n’avait pas apporté suffisamment d’amélioration pour combler l’écart en une seule fois.

Selon la société, RDNA2 offrira une amélioration supplémentaire substantielle des performances par watt.

Il est toujours sage de prendre des allégations comme celle-ci avec un grain de sel, mais heureusement, nous pouvons revenir sur notre examen original des 5700 et 5700 XT pour voir comment Navi se compare à GCN. La Radeon 5700 offre des performances presque identiques à celles du Vega 64, mais elle consomme beaucoup moins d’énergie:

Si vous divisez les 347 W mesurés du Vega 64 par 1,5 fois, vous vous attendez à ce que le 5700 basé sur RDNA consomme 231 W, par rapport aux 256 W que nous avons observés. Notre amélioration observée est donc quelque peu inférieure à l’hypothèse d’AMD, avec une amélioration de 1,36x par rapport à 1,5x.

Gardez à l’esprit, cependant, qu’AMD mesure sans aucun doute les performances par watt dans une suite de titres, tandis que nous collectons des données dans un seul jeu / résolution. Oui, les entreprises vont choisir des données qui mettent leur meilleur pied en avant, mais notre point de données unique est censé être représentatif, pas définitif. Quoi qu’il en soit, AMD prétend qu’il peut offrir l’avantage équivalent d’une réduction complète des nœuds avec d’autres améliorations architecturales. Cela peut être raisonnable, étant donné que la société n’a pas eu autant de temps pour développer RDNA après GCN qu’elle a dû développer Ryzen après Piledriver. La propre chronologie d’AMD rappelle explicitement cette comparaison:

Une amélioration supplémentaire de 1,5x à 1,36x des performances par watt donnerait à AMD un avantage décisif par rapport à Turing. Nous n’avons absolument aucune information sur la façon dont cela se comparerait à Ampère, et donc nous ne spéculerons pas. Même si Nvidia conservait un leadership global en termes de performances par watt, offrir deux améliorations générationnelles de 1,5x (ou même 1,36x) d’affilée indiquerait qu’AMD prenait le problème beaucoup plus au sérieux que par le passé. GCN est devenu légèrement plus économe en énergie au cours de sa longue durée de vie, mais AMD a chevauché le bord irrégulier de ses cotes TDP pour maximiser les performances par rapport à Nvidia depuis pratiquement le moment où l’architecture a été lancée en 2012 jusqu’à sa dernière itération dGPU en tant que Radeon VII début 2019.

Le résultat est le suivant: dans le meilleur des cas, AMD sera sur une base concurrentielle beaucoup plus forte avec Nvidia en ce qui concerne les performances par watt. Le pire des cas – en supposant qu’AMD respecte ces chiffres mais que Nvidia profite davantage du rétrécissement de 7 nm – AMD aura toujours une histoire solide à raconter sur cet aspect de son activité.

AMD n’a donné aucune information sur la segmentation de RDNA2 mais a souligné qu’il s’agissait d’une architecture de classe passionnée. Il est évidemment destiné à se battre pour les produits de niveau supérieur de Nvidia et AMD a déclaré qu’il n’appellerait pas la puce «grand Navi», car le niveau d’avancées de RDNA à RDNA2 mérite un meilleur nom. Cela fait un certain temps qu’AMD a déployé beaucoup d’efforts pour itérer rapidement sur une architecture GPU, mais il fut un temps où la société était connue pour ce type d’itération à tir rapide. La série HD 2000 a frappé le marché (ou, plus précisément, s’y est répandue) en 2007, pour le plus grand plaisir. AMD a rapidement transformé la famille HD 2000, lettre morte, en une famille HD 3000 plus respectable d’ici la fin de l’année, a lancé la famille HD 4000 compétitive à la mi-2008 et a mis sur le marché les premiers GPU DX11 d’ici septembre 2009.

Une itération assez rapide entre RDNA (juillet 2019) et RDNA2 (?, 2020), en d’autres termes, serait plus l’exception historique que la règle.

CDNA: Data Center Driven

Bien qu’AMD n’ait pas explicitement établi cette connexion pendant l’événement, l’émergence de CDNA en tant qu’architecture distincte peut expliquer pourquoi nous n’avons vu aucun support ROCm formel pour Navi 10 sous Linux. (ROCm est la plate-forme informatique GPGPU open source d’AMD qui traduit CUDA en code que les GPU AMD peuvent exécuter).

La feuille de route AMD centrée sur le calcul commence avec GCN en 2019 (Radeon Instinct MI50 et MI60), progresse via CDNA et arrive à «CDNA2» en 2022. CDNA2 serait donc l’architecture qui prend en charge le superordinateur El Capitan. CDNA est une version centrée sur le calcul de RDNA, mais AMD n’a pas donné de détails sur les changements entre les deux familles au-delà de cette déclaration. Parfois, il est possible de tirer des conclusions sur ce qu’une entreprise fera en examinant le comportement d’un concurrent, mais Nvidia a en fait utilisé plusieurs stratégies différentes pour ses GPU Tesla haut de gamme par rapport à ses cartes grand public. Il y a eu des moments où Team Green a déployé des architectures significativement différentes pour Tesla par rapport à GeForce et des fois où la société a utilisé la même conception de base pour les pièces des deux familles.

Une caractéristique majeure de CDNA? Architecture entièrement connectée et cohérente entre le cache entre le CPU et le GPU, que CDNA présentera. AMD n’a pas précisé si CDNA correspond exactement à RDNA, tandis que CDNA2 correspond à RDNA2. En théorie, le CDNA pourrait avoir une relation similaire au RDNA que l’ancien GK104 de Nvidia avait avec le GK110. Les deux puces ont implémenté l’architecture Kepler, mais le GK110 a pris en charge plusieurs fonctionnalités que le GK104 ne proposait pas, en plus d’emballer plus de cœurs GPU et de prendre en charge des performances en virgule flottante double précision plus rapides.

