AMD cible Mobile Core i9 avec Ryzen 9 4900HS: 8 cœurs, 16 threads, seulement 35 W

Un point que nous avons abordé dans le lancement géant mobile Ryzen d’AMD lundi, mais que nous n’avons pas approfondi, est le fait qu’AMD veut mener la lutte directement contre Intel dans le haut du marché mobile, et c’est en le faisant avec des pièces et des produits qu’Intel va avoir du mal à correspondre.

Les Ryzen 9 4800H et 4800HS sont essentiellement des versions à bacs spéciaux de la famille Ryzen 7 4800. Le 4900HS fonctionne à 3GHz base / 4.3GHz boost dans un TDP 35W, tandis que le 4900H est cadencé à 3.3GHz base / 4.4GHz boost dans un 45W TDP. Les 4900H et HS auront également un cœur GPU supplémentaire déverrouillé, avec 512 cœurs GPU plutôt que seulement 448 sur le Ryzen 7 Mobile ou 384 sur Ryzen 5 Mobile.

Statistiquement, alors, la différence entre le Ryzen 7 4800H et le 4900H est une vitesse d’horloge de base de 1,14x, une augmentation d’environ 5%, une horloge CPU 9% plus élevée et une augmentation de 1,14x des cœurs GPU. Que devons-nous attendre exactement en termes d’améliorations du monde réel? Côté CPU, cela dépendra d’horloges soutenues. Sur GPU, cela dépendra de la pression de la bande passante mémoire. Alors que les cœurs et l’horloge supplémentaires augmenteront certaines charges de travail, la bande passante RAM a toujours été le plus gros goulot d’étranglement de toute solution intégrée. AMD a apporté de nouvelles améliorations à Vega pour améliorer l’efficacité de sa mémoire, mais rien ne peut changer le fait que le GPU ne dispose que de deux canaux de mémoire DDR4 avec lesquels travailler.

En bref, les gains sur le Ryzen 9 4900H par rapport au Ryzen 7 4800H, ou la même comparaison avec les processeurs HS, sont modestes. Les limites de bande passante et les réalités de vitesse d’horloge limiteront l’impact et la différence de TDP entre le 4900H (45W) et le 3800X (105W) de classe 105W de bureau signifie que ce dernier va dépasser le premier dans n’importe quelle charge de travail soutenue.

AMD ne nous donne pas encore de détails sur les performances du 4900H / HS, mais les chiffres qu’il a publiés pour la famille 4800 semblent plutôt bons.

Évidemment, nous ne pouvons pas encore vérifier ces chiffres, mais AMD prétend que le Ryzen 7 4800H peut défier le Core i9-9980H, le deuxième processeur d’ordinateur portable d’Intel. Cela ne laisserait que le Core i9-9980HK, avec son horloge supérieure de 5 GHz, pour le Ryzen 9 4900H.

Les processeurs HS ne sont pas seulement des versions plus performantes des processeurs de classe H – ils ne seront vendus que dans des références répondant à certaines autres exigences en termes de performances et d’épaisseur. Notre supposition est que AMD veut établir un peu une marque premium pour elle-même, comme Intel avec ses processeurs Core i9 ou comme le programme Max-Q de Nvidia. Et même si oui, AMD doit démontrer qu’il peut atteindre ce type de performances dans les ordinateurs portables d’expédition, Ryzen a été une puissance sur 7 nm. Les performances de ces processeurs ont été très bonnes dans tous les segments. Espérons que nous aurons du matériel avant trop longtemps et que nous pourrons vous en dire plus sur la façon dont ces solutions s’empilent.

