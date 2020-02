AMD domine toujours les ventes de CPU au détail, mais Coronavirus pourrait marteler les PC

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Depuis que AMD a lancé Ryzen de troisième génération en juillet, il a été prouvé que les processeurs de la société se vendaient extrêmement bien dans le canal des composants PC. Une entreprise, le détaillant européen Mindfactory, a publié des vidages de données réguliers avec des comparaisons de ventes au détail montrant AMD atteignant 80 à 82 pour cent de part de marché. Maintenant, des informations divulguées suggèrent que la tendance s’est poursuivie en février, ce qui correspond bien aux données globales de Newegg et d’Amazon.

Ventes au détail de CPU (Mindfactory semaine 8) – AMD Dominance # AMD: 4185 unités vendues (+165), 86,11% (+ 0,56%), ASP: 212 (-13) #Intel: 675 (-5), 13,89%, ASP : 291,35 (+19)

Chiffre d’affaires AMD: 887’595 euros, 81,86%

Intel: 196’665, 18,14% # AMDRyzen pic.twitter.com/gHfVgyp9ct

– TechEpiphany (@TechEpiphany) 23 février 2020

Pour la semaine 8 de l’année, la part d’AMD dans les ventes de CPU de Mindfactory est passée à 86,11%, en hausse de 0,5% par rapport à la précédente. AMD a toujours été populaire en Allemagne, mais c’est une performance très forte en toutes circonstances. Les ASP Intel et AMD ont tous deux chuté par rapport à ce qu’ils étaient lors de notre dernière vérification en août, mais la baisse d’AMD a été beaucoup plus importante. Les ASP Intel sont passés de 296,87 € à 291,35 €, même s’il semble que les ASP oscillent un peu sur la semaine. Bien que nous n’ayons pas les graphiques fournis par Mindfactory, le tweet ci-dessus suggère la raison de la disparité – le processeur AMD le plus vendu est le 3600, à 199 $, contre le 9700K d’Intel, à 385 $.

Globalement, AMD continue de très bien performer sur le marché des ordinateurs de bureau. AMD est huit des 10 CPU les plus vendus sur Amazon et sept sur 10 chez Newegg. AMD détient actuellement environ 15% du marché global des PC. Le bureau est son espace le plus puissant; Mercury Research a rapporté la part de marché d’AMD à 17,7% au quatrième trimestre 2019. La raison pour laquelle les performances exceptionnelles de Mindfactory ne se traduisent pas par un gain de part de marché plus rapide est que le canal CPU de détail n’est qu’une fraction du marché des ordinateurs de bureau. Les ordinateurs portables représentent également un pourcentage beaucoup plus élevé du total des expéditions de PC par an que les ordinateurs de bureau.

On ne sait pas dans quelle mesure l’impact du coronavirus sur les ventes de PC sera important. Microsoft, HP et Apple ont tous mis en garde contre l’impact que le coronavirus pourrait avoir sur leurs ventes de PC. Étant donné que pratiquement tous les systèmes sont assemblés en Chine, les arrêts de travail liés à COVID-19 ont fortement affecté la production. Certaines de ces usines reviennent déjà en ligne, mais les lignes de production ne peuvent pas simplement passer à zéro à pleine production du jour au lendemain.

Un des bénéficiaires potentiels du ralentissement est Intel, qui est aux prises avec une pénurie de CPU depuis plus d’un an maintenant. L’impact du coronavirus a frappé la production de PC beaucoup plus durement que la production de CPU à notre connaissance, ce qui signifie que le goulot d’étranglement est passé des CPU d’Intel au nombre de systèmes que HP, Lenovo, Apple et d’autres sociétés peuvent construire sur une base hebdomadaire. Nous savons pertinemment que plusieurs OEM ont enregistré une baisse de production au cours du mois dernier, ce qui signifie qu’Intel devrait disposer d’un stock de pièces de rechange pour le reste de l’année. Nous devrons attendre quelques mois pour voir l’ampleur de l’impact sur le T1 2020, et bien sûr, cela dépendra de l’étendue de la propagation de COVID-19, il est donc impossible de faire une prédiction pour le moment.

