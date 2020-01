AMD écrase ses bénéfices avec une force de 7 nm

2019 allait toujours être une grande année pour AMD. Avec le lancement de plusieurs produits sur 7 nm avec un nouveau partenaire de fonderie, tous les regards étaient tournés vers l’entreprise pour voir si elle pouvait offrir plusieurs générations d’amélioration du processeur et du processeur graphique tout en naviguant dans une transition de fonderie, un nouveau nœud et des architectures améliorées. Un an plus tard, l’entreprise s’envole avec brio.

AMD a déclaré un chiffre d’affaires net de 2,127 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019, en hausse de 1,49x sur un an. La marge brute était de 45%, contre 38% en glissement annuel. Le bénéfice net s’est élevé à 170 M $ pour le trimestre, comparativement à 38 M $ en 2018.

Le revenu annuel du secteur Calcul et graphisme était de 4,7 G $ comparativement à 4,125 G $ en 2018, avec un chiffre d’affaires total de 6,731 G $ par rapport à 6,475 G $ l’an dernier. Ce gain de 4% peut ne pas sembler impressionnant, mais rappelez-vous – AMD s’occupe du retrait des ventes de Sony et de Microsoft liées aux familles PS4 et Xbox One. Lorsqu’elle a annoncé ces accords pour la première fois, AMD a déclaré qu’elle tirerait la majeure partie des revenus de ces produits au début du cycle et prendrait une marge plus petite au fil du temps.

AMD signale également avoir terminé l’année avec son plus haut niveau de livraisons de CPU client en six ans, tandis que les livraisons de GPU ont augmenté de «forts pourcentages à deux chiffres». Les revenus des centres de données GPU auraient également augmenté de forts pourcentages à deux chiffres.

Dans Enterprise, Embedded et Semicustom, le chiffre d’affaires a augmenté de 7% en glissement annuel mais a diminué de manière séquentielle par rapport au troisième trimestre. Le troisième trimestre est généralement le trimestre le plus élevé pour les ventes de consoles alors que Sony et Microsoft se préparent pour la saison des fêtes. Ce que nous voyons ici, c’est que les revenus Epyc augmentent tandis que les revenus semi-personnalisés diminuent à la fin du cycle de la console.

Nous aurons une meilleure idée de la performance d’Epyc au cours du prochain trimestre. Selon AMD, «nous nous attendons à ce que les revenus semi-personnalisés du premier trimestre soient négligeables et que la montée en puissance des produits semi-personnalisés de prochaine génération commence au deuxième trimestre, les revenus devant être fortement pondérés vers le second semestre.»

AMD a cependant partagé certaines données sur sa rampe de serveurs globale. Rome progresse beaucoup plus rapidement que la première génération d’Epyc, avec des revenus de serveurs spécifiquement augmentés par «un fort pourcentage à deux chiffres». On nous dit que les expéditions aux fournisseurs de cloud ont augmenté d’un «pourcentage à deux chiffres significatif». AMD a doublé le nombre de plates-formes de processeur Epyc sur le marché, à plus de 100.

AMD s’attend à un chiffre d’affaires d’environ 1,8 milliard de dollars au premier trimestre 2020, en hausse de 42% sur douze mois et en baisse de 15% en séquentiel. La croissance est liée aux fortes ventes de produits CPU et GPU 7 nm; la baisse est due à l’assouplissement continu du marché des consoles, en plus de la saisonnalité normale. Le premier trimestre d’une année est généralement le plus faible pour des entreprises comme AMD et Intel – les dépenses de consommation sont plus faibles après la période des fêtes.

De tels résultats sont un excellent exemple de la façon dont le secteur des semi-conducteurs ne doit pas être un jeu à somme nulle. AMD et Intel ont tous deux annoncé une augmentation de leurs revenus, une augmentation des livraisons d’unités et de meilleurs fondamentaux commerciaux au cours du même trimestre.

Maintenant lis:

AMD Radeon RX 5600 XT Review: test avec Ryzen de troisième génération

Lisa Su d’AMD confirme que Zen 3 arrivera en 2020 et parle des défis dans les ordinateurs portables

Bienvenue dans le deuxième âge d’or de la DMLA