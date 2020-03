AMD et HP dévoilent un supercalculateur 2-Exaflop avec Epyc et Radeon Instinct

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

AMD, Intel et Nvidia aiment tous parler de leurs victoires en supercalculateur. Gagner un contrat de supercalculateur ne représente pas seulement quelques milliers de ventes de CPU ou de GPU – cela donne à l’entreprise en question des droits de vantardise uniques en fonction de la charge de travail cible, de la vitesse du système, de l’efficacité énergétique et d’autres jalons technologiques démontrés. Gagner un gouvernement mondial en tant que client de superordinateurs est généralement lu (ou du moins commercialisé) comme une démonstration de confiance dans la feuille de route des produits à long terme d’une entreprise.

Aujourd’hui, AMD et HP discutent de leur nouveau partenariat avec Lawrence Livermore National Laboratories pour construire El Capitan – un supercalculateur de classe exascale qui devrait être livré au début de 2023. Intel devrait fournir un système à une exaflop d’ici 2021, nous sommes donc voir un saut important dans la puissance de calcul totale dans une période de temps relativement courte. Le système sera partagé par trois installations distinctes: LLNL, Sandia National Laboratories et Los Alamos National Laboratory. La machine sera utilisée pour simuler des réactions nucléaires afin d’assurer une gestion sûre du stock nucléaire américain à mesure qu’il vieillit. El Capitan permettra également aux chercheurs d’explorer de nouvelles applications en utilisant les nouvelles charges de travail gourmandes en données telles que la modélisation, la simulation, l’analyse et l’IA pour soutenir les futures missions de la NNSA.

Le système de nouvelle génération sera basé sur la prochaine architecture Zen de quatrième génération d’AMD, le nom de code Gênes, les GPU Radeon Instinct de «nouvelle génération» basés sur une nouvelle architecture optimisée pour le calcul et une itération de troisième génération du tissu Infinity d’AMD. L’architecture Zen 3 est attendue en 2020, mais AMD n’a pas donné de date pour Zen 4, au-delà de reconnaître que l’architecture est en cours de conception. Si l’entreprise maintient une cadence annuelle, nous nous attendons à voir Zen 4 d’ici 2021; s’il y a une étape Zen 3+, nous nous attendons à ce que la puce baisse en 2022.

Selon HP, l’objectif 2 exaflop représente une augmentation de 1,3x des performances réalisables par rapport à ce qui était prévu il y a sept mois. AMD ne parle pas du nombre exact de processeurs et de GPU ni de spécifications pour les processeurs, mais a reconnu qu’une grande partie de la puissance serait fournie par les GPU, pas par les CPU. Ce n’est pas du tout inattendu; l’adoption d’accélérateurs GPU est en grande partie à l’origine de l’augmentation soudaine de la puissance de calcul intensif au cours de la dernière décennie.

HP Cray, comme on pouvait s’y attendre, sera étroitement associé à cette entreprise. HP utilisera une future version de sa technologie Shasta Compute Blade pour El Capitan, ainsi que la nouvelle interconnexion Slingshot de Cray. Deux autres projets spécifiques pour lesquels le superordinateur sera utilisé, en plus de la modélisation des stocks nucléaires, est un partenariat avec GlaxoSmithKline pour essayer d’accélérer les délais de développement de médicaments anticancéreux de six à un an, et des recherches menées en partenariat avec le National Cancer Institute pour comprendre les mutation des protéines RAS liée à 30% des cancers humains.

Dans l’ensemble, c’est une forte victoire pour AMD et un signe que Epyc est évalué plus largement dans l’industrie. Il est moins clair si cela conduira à plus de victoires pour AMD en IA et peut-être un nouvel accent sur ce segment de marché. Cette annonce est également une victoire pour Radeon Instinct, mais ce serait bien de voir AMD parler davantage de cet aspect de l’entreprise.

