AMD et les derniers processeurs mobiles Intel s’affrontent dans une fuite de référence

AMD et Intel ont échangé une rafale rapide sur le marché mobile, avec AMD lançant ses premiers ordinateurs portables Ryzen Mobile 4000 au cours de la semaine dernière et Intel annonçant la 10e génération de pièces H-hier. Il y a un certain nombre de médias qui se déroulent ici parce que les chaînes d’approvisionnement se déplacent actuellement à la vitesse des glaciers et personne ne livre des tonnes de nouveaux ordinateurs portables pour le moment. Mais c’est la première fois qu’AMD joue sérieusement sur le mobile depuis de nombreuses années, et Intel devait évidemment s’y opposer.

NotebookCheck a le scoop sur une paire de résultats de référence qui opposent les derniers processeurs Core i9 à leurs homologues AMD, et bien qu’il ne s’agisse que d’un test – Cinebench R20 – il nous en montre plus que vous ne le pensez, une fois que vous considérez le type de puces AMD et Intel ont annoncé et d’où les gains respectifs devraient provenir. Tout d’abord, voici les scores monothread pour Cinebench R15 et R20 (NotebookCheck a plus de résultats de test que CB, alors vérifiez-les pour des données supplémentaires). Toutes les images ci-dessous sont une gracieuseté de NotebookCheck.

J’ai demandé à leur moteur de référence de cracher des données sur le processeur AMD Ryzen Mobile 3750H (4C / 8T, base 2,3 GHz, boost 4GHz, 35 W) lorsqu’il était disponible, afin que nous puissions le comparer avec le 4900HS. Premièrement, nous avons les processeurs Intel, capturant de manière décisive les meilleurs scores. Ce n’est pas surprenant – en fait, c’est probablement la raison pour laquelle Intel a considérablement augmenté les horloges de boost avec la famille de 10e génération. Le Core i9-10880H (deux ordinateurs portables différents) est environ 2,6% plus rapide que le 4900 HS, ce qui est juste suffisant pour qu’Intel puisse remporter la victoire. Les améliorations de performances d’une génération à l’autre sont cependant assez différentes, le 10880H offrant une augmentation d’environ 11% tandis que le 4900 HS est 1,46x plus rapide que l’ancien Ryzen Mobile 3750H du CB20. Les résultats de CB15 reflètent en grande partie l’application plus récente, bien que l’écart soit plus petit, à environ 1,34x pour AMD et 1,08x pour Intel.

Voyons maintenant le multithread:

Le multi-threading est une toute autre histoire. Le Core i9-10880H est 21% plus lent que le Ryzen Mobile 4900HS dans CB20, mais seulement 4% plus lent dans Cinebench R15. C’est une énorme différence pour ce qui est censé être une simple mise à jour d’application. Si nous devions deviner la raison de la différence, nous parierions sur le temps nécessaire pour exécuter le rendu.

L’un des défis de l’analyse comparative des pièces mobiles est que les tests doivent prendre suffisamment de temps pour stresser l’ensemble du processeur et lui permettre de chauffer. Cinebench 15 se termine en si peu de temps, le Core i9-10880H peut offrir des performances de premier ordre et se glisser juste derrière le 4900 HS. Dans le test plus long utilisé par Cinebench 20, les processeurs ont atteint leurs points de déclenchement thermique et ont ralenti.

Le comportement des processeurs Intel les uns par rapport aux autres implique que cette lecture est exacte. Si vous regardez, le Core i9-9980HK est le processeur Intel le plus rapide du CB20, et nous savons que les puces Intel «HK» ont tendance à contenir les horloges turbo plus longtemps et peuvent avoir des PL2 plus élevés, ce qui leur permet de consommer plus d’énergie. Dans CB20, le 9980HK est environ 5% plus rapide que le 10880H.

Dans CB15, cependant, cela change. Ici, le Core i9-10880H est 1,1 fois plus rapide que le Core i9-9980HK. Cela implique que les CPU de 10e génération éclatent vers des horloges supérieures pendant de courtes périodes, ce qui reflète leurs fréquences de boost plus élevées. Malheureusement, ils ne peuvent pas tenir ces horloges très longtemps, c’est pourquoi nous constatons des écarts de performances différents entre CB15 et CB20.

Quant à AMD, la combinaison de plus de cœurs et d’horloges plus élevées permet au 4900 HS de délivrer 2,77x les performances du 3750H en CB15. Les résultats du CB20 n’étaient pas disponibles.

Dans l’ensemble, ces résultats montrent que chaque entreprise a doublé en fonction de ses forces respectives – c’est juste que pour le moment, AMD dispose de quelques réservoirs supplémentaires pour les tirer. Les hautes horloges et fréquences de rafale d’Intel aideront la société dans les applications sensibles à la latence et légèrement filetées, tandis que les plus grandes forces de Ryzen résident dans sa capacité à tirer parti du multithread. Dans le même temps, cependant, l’écart à fil unique entre les deux sociétés s’est rétréci. Intel pourrait toujours être à la pointe du marché, mais AMD a continué de réduire sa marge de sécurité.

