AMD étudie les problèmes de pilote d’écran noir sur les cartes Radeon

AMD est au courant des plaintes des utilisateurs concernant les plantages du pilote d’écran noir sur les GPU Radeon et l’instabilité générale et étudie ces problèmes. C’est le mot des représentants de l’entreprise, après qu’ET a contacté la situation.

Pour ceux d’entre vous qui viennent juste de se brancher, le sous-programme AMD a récemment bourdonné sur divers problèmes et instabilités affectant la pile du pilote Radeon. Les plaintes sur Reddit se sont souvent concentrées sur un problème d’écran noir qui peut laisser un joueur sans autre choix que de redémarrer dur. Bien que le système ne soit pas nécessairement tombé en panne, l’affichage ne répondrait pas et ne se rallumerait pas. Un certain nombre d’utilisateurs ont malheureusement discuté de ces problèmes sur reddit. Certaines de ces plaintes surgissent depuis un certain temps, avec des écrans noirs mentionnés dans des fils datant d’août, mais ils semblent être devenus plus nombreux récemment.

J’ai contacté AMD pour discuter de ces problèmes, car ils ressemblent à certains problèmes que j’ai rencontrés lors de l’examen du 5600 XT. J’ai écrit cette critique sur un banc d’essai entièrement AMD, en partie parce que je voulais vraiment jeter un coup d’œil aux jeux de milieu de gamme sur une plate-forme qui, nous le savons, est de plus en plus populaire dans l’espace des amateurs de bureau – mais c’était aussi en partie parce que j’avais du mal à obtenir le pilote à installer sur une plateforme Intel. Chaque fois que j’essayais, le pilote atteignait 67% et l’écran devenait noir. Le passage du 5600 XT au 5700 XT n’a pas résolu le problème.

Je n’en ai pas fait grand cas dans la revue parce que 1) j’avais déjà prévu de faire le projet d’évaluation du système tout AMD en premier lieu, 2) je ne pouvais pas être sûr que le problème n’était pas le pilote de révision précoce (et croyez-moi, cela se produit), et 3) Aucun de mes collègues examinateurs sur d’autres sites n’a signalé de problème avec la même combinaison de GPU et de carte mère, ce qui indique généralement que le problème est spécifique au matériel du réviseur.

Une fois l’examen terminé, j’ai travaillé avec AMD pour résoudre le problème. J’avais manqué une mise à jour UEFI d’Asus publiée entre novembre et janvier, et AMD a recommandé de configurer la carte mère pour utiliser spécifiquement PCIe 3.0 sur ses emplacements x16 plutôt que «Auto» pour la détection de la vitesse de liaison. La combinaison du nouveau UEFI et du paramètre PCIe 3.0 a résolu mon problème, mais je n’ai pas testé lequel des deux changements était responsable.

Selon AMD, le problème d’écran noir que j’avais rencontré était distinct du problème affectant les jeux. C’est là un point vraiment important. La raison pour laquelle je partage des informations sur ce qui a été considéré comme un problème distinct est qu’il peut y avoir plusieurs facteurs contributifs au problème. Les subreddits et les forums sont un excellent moyen d’entendre parler des problèmes que les gens rencontrent avec l’équipement, mais tout le monde ne sait pas comment rédiger un bon rapport de bogue ou échanger correctement une carte vidéo. Un problème aussi vague que «l’écran noir» pourrait sembler plus important qu’il ne l’est si les gens attribuent la monocausalité à ce qui est en fait un problème distinct. J’inclus ma propre expérience ici au cas où cela s’avérerait utile pour le dépannage, mais cela pourrait ne pas aider la plupart des gens.

Réponses d’AMD

Tout d’abord, il y a la déclaration que AMD m’a envoyée. Ça lit:

La stabilité de nos pilotes est une priorité clé pour notre équipe logicielle. Ils surveillent de près les discussions du forum, y compris l’écran noir et d’autres problèmes signalés par les utilisateurs, et nous identifions et travaillons activement sur les correctifs. Dès que nous aurons plus d’informations à partager, nous vous le ferons savoir. Nous encourageons les utilisateurs à signaler ici les problèmes qu’ils rencontrent [http://amd.com/report] afin que notre équipe puisse enquêter.

Il y a également eu des publications sur Reddit. Il existe une enquête spécifique pour signaler les résultats avec des écrans noirs, que vous pouvez consulter ici. Il existe également un certain nombre de discussions sur le sous-programme, les utilisateurs signalant diverses solutions qui ont fonctionné pour eux. Le fil conducteur du pilote de version publique pour le 5600 XT note également: «Certains utilisateurs de graphiques de la série Radeon RX 5700 peuvent rencontrer par intermittence un écran noir pendant les jeux ou sur le bureau. Une solution de contournement temporaire potentielle consiste à désactiver l’accélération matérielle dans les applications s’exécutant en arrière-plan, comme les navigateurs Web ou Discord. »

Si vous possédez un GPU Radeon et que vous rencontrez des problèmes avec celui-ci, ET vous recommande de vérifier les mises à jour UEFI pour votre carte mère, de spécifier manuellement PCIe 3.0 dans les paramètres UEFI, de vous assurer que vous utilisez les derniers pilotes et d’essayer de désactiver la prise en charge de la superposition, au moins pour l’instant. AMD est conscient du problème mais n’a pas donné de chronologie pour un correctif. Étant donné la durée de la percolation du problème, nous espérons en voir un plus tôt que tard.

